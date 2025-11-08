Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank D-1 chính thức diễn ra tại Ocean Park vào tối 8/11. Không khí những giờ cuối trước giờ G đang nóng hơn bao giờ hết, khi hàng chục nghìn người hâm mộ từ khắp nơi đã đổ về Hà Nội để chờ đón màn trở lại của “ông hoàng Kpop”.

Từ đầu giờ chiều 8/11, khu vực Ocean Park đã tấp nập fan xếp hàng, check-in và chờ được vào sân khấu chính. Thời tiết Hà Nội từ 14h đến 16h chiều khá thuận lợi, trời quang mây nhẹ, không mưa, một tín hiệu khiến cộng đồng fan thở phào nhẹ nhõm. Nhiều người đã đến từ sáng sớm để giữ chỗ đẹp, chuẩn bị lightstick, banner và outfit mang đậm màu sắc "G-Dragon style". Trai xinh gái đẹp nô nức lên đồ, cosplay "anh Long" cực bài bản, biến concert Übermensch trở thành sàn diễn thời trang chính hiệu.

Sân khấu của G-DRAGON được dựng khổng lồ, bao phủ khu vực trung tâm Ocean Park với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại bậc nhất. Theo ước tính, hơn 50.000 khán giả sẽ có mặt trong đêm diễn. Sức hút khủng khiếp của G-DRAGON tại Việt Nam khiến nhiều fan kỳ vọng Übermensch sẽ trở thành một trong những concert hoành tráng nhất lịch sử Kpop tại Việt Nam.

Hiện tại, xung quanh Ocean Park vẫn là khung cảnh sôi động: từng hàng người nối dài trước các cổng check-in, khu vực photobooth hoành tráng chật kín fan xếp hàng chờ chụp ảnh cùng mô hình hai ngôi nhà mang biểu tượng G-DRAGON. Mọi góc phố, quán cà phê, trung tâm thương mại quanh khu vực đều phủ kín hình ảnh của "anh Long".

Không khí trước giờ diễn được ví như "lễ hội G-DRAGON" thực thụ. Từng khoảnh khắc, từng chi tiết nhỏ được người hâm mộ ghi lại, chia sẻ liên tục trên mạng xã hội. Chỉ ít giờ nữa thôi, Ocean Park sẽ chính thức bùng nổ với một trong những đêm diễn được mong chờ nhất năm 2025.

Khu vực đông vui, hot nhất lúc này là những quầy hàng trải nghiệm, ăn uống vui chơi bên ngoài concert. Hội trai xinh gái đẹp đang đợi từng giây, từng phút để được chiêm ngưỡng G-DRAGON "bằng xương bằng thịt" đứng trên sân khấu. Không khí tại nơi đây đang ngày càng nóng lên, với ánh đèn đầy màu sắc nhuộm sáng khoảng thời tối Ocean City.

Khoảng 16 giờ chiều, G-DRAGON bất ngờ xuất hiện tại sân khấu để thực hiện buổi soundcheck cùng người hâm mộ sở hữu vé VIP và VVIP. Visual anh Long khiến khán giả phải trầm trồ: gương mặt gần như để mộc nhưng vẫn sáng bừng, trẻ trung và khí chất thời thượng. G-DRAGON diện outfit áo hoa đơn giản mà vẫn cực "chất", toát lên thần thái không lẫn vào đâu được của một huyền thoại sân khấu. Đây cũng là lần đầu tiên G-DRAGON lộ mặt kể từ ngày đáp chuyên cơ đến Hà Nội (6/11). FAM Việt được tiếp xúc với G-DRAGON ở cự ly cực gần.

Trong buổi soundcheck, G-DRAGON giao lưu thân mật, thể hiện một vài ca khúc khiến fan liên tục hò reo. Sau nhiều ngày lo sợ trời sẽ đổ mưa vào concert, cuối cùng ngày sự kiện nắng ráo đẹp trời. G-DRAGON nhìn lên trời cảm thán "tôi thích thời tiết này". Không khí lúc này được ví như "màn khởi động" cho một đêm bùng nổ sắp tới. Sau khoảng nửa tiếng, anh tạm biệt fan bằng nụ cười rạng rỡ, hẹn gặp lại khi sân khấu chính thức sáng đèn vào 20 giờ tối nay.

Khoảng 8h ngày 8/11, G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank D-1 chính thức sáng đèn tại Ocean City.

Từ sớm, hàng chục nghìn người đã đổ về khu vực diễn ra concert để check-in, chuẩn bị cho thời khắc hội ngộ "anh Long". Trước khi show diễn ra, G-DRAGON cũng đã xuất hiện tại buổi soundcheck dành cho hạng vé VIP và VVIP. Trái với dự đoán sẽ mưa to, thời tiết vô cùng chiều lòng người khi nắng đẹp cả ngày, tối tạnh ráo thuận lợi cho concert.

Đúng thời khắc, concert bắt đầu. G-DRAGON bước ra sân khấu với ca khúc mở màn quen thuộc - POWER. G-DRAGON cất giọng hát đầy quyền lực, visual đỉnh cao khiến fan không thể rời mắt. Phong cách của G-DRAGON vẫn thế, hoành tráng, cầu kì đúng đẳng cấp ông hoàng (update trang phục nếu có đổi).

Đúng lời hứa với fan Việt hồi tháng 6, "anh Long" nói quay lại - đã quay lại. Home Sweet Home vang lên đầy cảm xúc, G-DRAGON nhìn xuống biển lightstick cúc khuyết cánh và vương miện vàng. Trở lại Việt Nam lần thứ 2 trong năm, fan Việt đã cho "anh Long" cảm nhận được tình cảm của "người nhà" khi hát và quẩy không sót nốt nhạc nào của G-DRAGON.

Biểu diễn xong Home Sweet Home, G-DRAGON chào fan Việt. Anh hô to "Hà Nội" trong tiếng reo hò không ngớt, rap Home Sweet Home "chay" không nhạc. Lời hứa trở lại đã thành hiện thực, chính GD cũng xúc động với biển người đến cùng anh ngày hôm nay. Set diễn tiếp tục với Michigo, One of a Kind, CRAYON,… cực cháy.

Đặc biệt, Taeyang và Daesung đã cất giọng cùng G-DRAGON. Khoảnh khắc 2 thành viên BIGBANG xuất hiện trên màn hình LED, khán đài như vỡ oà. Khoảnh khắc này càng chứng minh nếu BIGBANG tổ chức concert Việt Nam vào năm sau thì sức công phá sẽ lớn như thế nào.

Sau mở màn cực bốc, G-DRAGON đổi mood tình ca với Bonamana, Butterfly cực tình. Sân khấu ấn tượng với ngai bạc Ubermensch. Cuối cùng fan Việt cũng có thể nhìn thấy tận mắt sân khấu đẳng cấp này của anh Long.

Ngay sau Butterfly, G-DRAGON thay đồ trên sân khấu. Camera bắt cận cảnh visual đỉnh nóc của anh Long. Chỉ vài giây đủ để fan phát sốt.

Đến với WHO YOU, khán đài tranh phần hát với G-DRAGON. Cứ mỗi khi nhạc vang lên, fan Việt lại chant nhiệt tình, làm không khí nóng hơn bao giờ hết.

Đến tiết mục Today, G-DRAGON tiến về khu vực khán đài, giao lưu trực tiếp với FAM Việt. Chưa bao giờ anh Long gần với fan Việt đến thế này. Nam ca sĩ đi vòng quanh sân khấu, áp sát mặt vào điện thoại của fan. Khoảnh khắc khiến netizen đồng loạt gọi "G-DRAGON" là thần.

Hit quốc dân CROOKED vang lên, 50 nghìn người phát cuồng hát theo. GD dường như không cần hát vì đã có nhiệt lượng quá đỉnh từ fan. Fanchant lần này chính là fanchant "điên" nhất từng thấy, từ đầu đến cuối, ca khúc khiến khán đài bùng nổ chấn động. GD nhìn xuống biển vàng - trắng mà tràn đầy tự hào.

Concert Ubermensch tại Hà Nội thực sự là bữa tiệc thời trang của ông hoàng G-DRAGON. Đến set diễn Heartbreaker, Not Like Us x Bullshit, Too Bad - G-DRAGON diện bộ suit lịch lãm với mũ cói rộng vành, phong cách được anh lăng xê suốt các chặng World Tour. Với giao diện này, fangirl phải liên tục hú hét "G-DRAGON đẹp trai quá vậy". Cứ trở lại sân khấu là GD gây sốc visual.

Biểu diễn xong Too Bad, G-DRAGON dành 5 phút để tâm sự với FAM Việt. Anh xúc động trước năng lượng và tình cảm to lớn của fan, nhắc đến những kỷ niệm từng có với Việt Nam. Cứ mỗi lần fanchant "anh Long" vang lên, G-DRAGON lại nghẹn ngào xúc động nói không thành lời. Đây chính là những giây phút ấm áp nhất giữa G-DRAGON và fan Việt, hơn 50 nghìn người cùng lắng nghe, cổ vũ từng cử chỉ của G-DRAGON.

G-DRAGON còn nhắc đến BIGBANG và lời hẹn comeback 2026. Cả khán đài chant nhạc BANG BANG BANG, lightstick đổi vàng - màu BIGBANG.

Càng về cuối, concert G-DRAGON càng cảm xúc. Bắt đầu encore, G-DRAGON mang cả vườn cúc đến Hà Nội. Xe hoa cúc đi đến đâu, fan lại mê mẩn anh Long đến đấy. G-DRAGON trong concert luôn cố gắng để gần fan Việt nhất có thể. Anh vừa đi, vừa hát vừa ném quà tặng khán giả.

Concert đi đến những ca khúc cuối cùng. Sau màn chạy xe hoa quanh sân khấu gặp gỡ fan, G-DRAGON mang đến màn trình diễn Gyro-Drop với bản phối mới lạ tai. G-DRAGON cám ơn VIP, FAM và ekip.

Ca khúc Untitled, 2014 vang lên, cả khán đài như lặng đi. G-DRAGON cởi áo, chỉ mặc ba lỗ trắng mướt mồ hôi diễn kết màn. Chỉ hình ảnh này đủ để thấy đêm diễn này G-DRAGON đã nhiệt huyết đến thế nào. Biển fanchant Untitled, 2014 vang lên nổi da gà, chuẩn tình khúc quốc dân của ông hoàng Kpop. Màn hình LED chiếu bầu trời hoàng hôn của Ubermensch, báo hiệu khoảnn khắc đẹp này đã đến hồi kết.

Sau khi concert kết thúc, G-DRAGON không rời đi ngay mà nán lại để gửi lời chào tạm biệt người hâm mộ cho phần send-off. Anh đi một vòng quanh khu vực sân khấu, vừa vẫy tay vừa mỉm cười thân thiện khiến khán đài như vỡ oà. Dù đã thay trang phục đơn giản và tẩy trang sạch sẽ, visual mặt mộc của G-DRAGON vẫn sáng bừng dưới ánh đèn hậu trường. Làn da mịn, nét mặt rạng rỡ khiến ai chứng kiến cũng không tin anh vừa hoàn thành hơn hai tiếng trình diễn. Khoảnh khắc "anh Long" giản dị nhưng gần gũi này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Một cái kết hoàn hảo, trọn vẹn cảm xúc cho đêm diễn đầu tiên của G-DRAGON tại Hà Nội.

Đêm diễn đầu tiên của Ubermensch tại Việt Nam khép lại trong tiếng reo hò vang dội. Ai nấy đều không muốn nói lời chia tay với G-DRAGON. Concert Ubermensch sẽ tiếp tục đêm thứ 2 tại Hà Nội vào ngày 9/11.