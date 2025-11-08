Việc ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) bị đình chỉ biểu diễn trong 9 tháng đang trở thành tâm điểm bàn luận của showbiz Việt, cho thấy sự siết chặt của cơ quan quản lý nhà nước đối với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Đây không phải lần đầu tiên một nghệ sĩ vướng vào án phạt liên quan đến hoạt động này. Trước Jack, nhiều gương mặt đình đám của Vbiz cũng từng phải đối mặt với các chế tài nghiêm khắc, từ xử phạt hành chính, đình chỉ có thời hạn, đến cấm biểu diễn vĩnh viễn, vì các vi phạm từ trang phục nhạy cảm.

Jack bị cấm diễn 9 tháng vì ca từ phản cảm

Ngày 7 tháng 11 năm 2025, làng giải trí Việt "dậy sóng" trước thông tin Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính 55 triệu đồng đối với ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn). Đây được xem là mức phạt tiền khá cao, tuy nhiên, "đòn giáng" mạnh nhất đối với nam ca sĩ chính là hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động biểu diễn trong vòng 9 tháng.

Nguyên nhân được xác định là do trong một sự kiện âm nhạc gần đây tại Hà Nội, Jack đã trình diễn một ca khúc hoàn toàn mới. Ca khúc này không hề nằm trong danh mục các bài hát đã được nam ca sĩ đăng ký và được cơ quan quản lý cấp phép biểu diễn trong chương trình. Đặc biệt hơn, trong nội dung bài hát có chứa những từ ngữ không phù hợp và tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trên khắp các mạng xã hội ngay sau đó.

Hành vi này của Jack ngay lập tức bị cơ quan chức năng bắt tay vào điều tra xem xét. Mặc dù phía đại diện của ca sĩ Jack đã lên tiếng giải thích rằng màn trình diễn chỉ là ngẫu hứng, nhưnghội đồng thẩm định sau khi xem xét vẫn đưa ra kết luận ca khúc này chứa ngôn từ trái với thuần phong mỹ tục. Nội dung bài hát bị đánh giá là có thể gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội, đặc biệt khi sự kiện có sự tham gia của đông đảo khán giả trẻ.

Án phạt cấm hoạt động 9 tháng được xem là một trong những chế tài mạnh tay và quyết liệt nhất của cơ quan quản lý nhà nước nhắm vào một nghệ sĩ có tên tuổi trong thời gian gần đây. Quyết định này không chỉ là một bài học đắt giá về việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cấp phép, mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc về trách nhiệm của nghệ sĩ trong việc sáng tạo và phổ biến nội dung.

Angela Phương Trinh bị cấm diễn

Nhắc đến các án phạt nghiêm khắc vì trang phục biểu diễn, trường hợp của Angela Phương Trinh năm 2013 là một trong những ví dụ điển hình nhất. Thời điểm đó, khi đang là cái tên thu hút truyền thông, nữ diễn viên đã có những màn trình diễn gây tranh cãi dữ dội tại các quán bar ở Hà Nội và Hải Phòng.

Cụ thể, thời điểm đó hình ảnh cô diện bộ jumpsuit màu da, bó sát và xuyên thấu, kết hợp với các động tác vũ đạo bị cho là "uốn éo", "thiếu văn hóa" đã lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của dư luận.

Trước phản ứng tiêu cực này, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) đã phải vào cuộc, thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét toàn bộ hình ảnh và clip ghi lại các tiết mục. Ngay sau đó, Bộ đã ra công văn hỏa tốc gửi các Sở VH-TT&DL trên toàn quốc, yêu cầu tạm ngưng cấp phép biểu diễn đối với Angela Phương Trinh. Văn bản của Bộ nêu rõ lý do trang phục và động tác của cô là "phản cảm", "gần với biểu diễn khiêu dâm", và "không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam". Án phạt này được xem là một đòn giáng mạnh vào sự nghiệp đang lên của nữ diễn viên, buộc cô phải chấn chỉnh và thay đổi hình ảnh sang hướng kín đáo hơn.

Hương Tràm bị 3 tháng đình chỉ vì váy xuyên thấu

Vào năm 2014, quán quân Giọng Hát Việt 2012 - Hương Tràm vướng vào rắc rối cấm biểu diễn vì trang phục không phù hợp.

Nguyên nhân là trong một buổi diễn tại quán bar vào tháng 8/2014, Hương Tràm mặc chiếc váy đen xuyên thấu, với thiết kế cắt xẻ táo bạo, để lộ rõ phần lưng và hai bên hông. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng và giới chuyên môn. Nhiều ý kiến cho rằng trang phục không phù hợp với độ tuổi, hình ảnh của cô, đồng thời đi ngược lại các chuẩn mực văn hóa trong biểu diễn nghệ thuật.

Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã vào cuộc, ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng và đình chỉ biểu diễn trong vòng 3 tháng tại địa bàn Hà Nội. Dù mức phạt không quá nặng, nhưng vụ việc đã trở thành một bài học lớn cho Hương Tràm về việc kiểm soát hình ảnh cá nhân, đặc biệt trong môi trường biểu diễn công cộng.

Sau án phạt, nữ ca sĩ đã có những động thái điều chỉnh phong cách, hướng đến hình ảnh trưởng thành nhưng tiết chế hơn.