CORTIS - gà cưng mới nhất của Big Hit - hiện là nhóm nam xu hướng được yêu thích nhất nhì Kpop gen 5. CORTIS mang đến làn gió mới tới làng nhạc Hàn đang chứng kiến sự thoái trào nhanh chóng. Mỗi thành viên có một phong cách, vibe không chung đụng; visual điển trai “mướt mắt” cùng kỹ năng vượt trội ở độ tuổi còn trẻ.

CORTIS hiện là nhóm nam xu hướng của Kpop gen 5

Với thành công của 2 ca khúc đầu tay là Go! và FaSHion, CORTIS bắt đầu chạy show liên miên, lịch trình dày đặc. Mới đây, cả nhóm đã đặt chân xuống sân bay để tiếp tục hoạt động thì đám đám đông fan cuồng đã chực chờ có mặt tại đó để “phục kích”. Ngay khi 5 chàng trai bước chân đến sảnh, hàng trăm người ùa đến vây quanh khiến khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn.



Cảnh tượng hỗn loạn ở sân bay khi CORTIS xuất hiện

Dù có đội ngũ vệ sĩ, bảo an đồng hành cùng nhưng số lượng fan quá khích áp đảo, gây nên tình trạng khó khăn cho cả nhóm để di chuyển. Cả nhóm bị áp sát, xô đẩy và giẫm đạp. Thậm chí, Keonho còn bị một bạn nữ giật túi xách rơi khiến món phụ kiện này rơi sõng soài xuống đất. Anh chàng còn khốn khổ khi mất cả 2 chiếc dép trong trận chiến giằng co với người hâm mộ.

Keonho khổ sở khi bị fan cuồng xô đẩy, giẫm đạp

Sau khi lên được chiếc xe chuyên chở, fan cuồng vẫn bám tận nơi, nháy máy chụp ảnh liên tục khiến các thành hoảng sợ ra mặt. Sau đó, số phận 2 chiếc dép của Keonho đã được “định đoạt”: 1 chiếc fan nhặt và đăng tải lên mạng khoe chiến tích, chiếc còn lại được 1 vệ sĩ nhặt được. Người vệ sĩ nói trên cuối cùng cũng thu lại chiếc dép bị thất lạc kia.



Người vệ sĩ đã thu thập đủ đôi dép bị thất lạc cho Keonho

Sự việc nhanh chóng leo top tìm kiếm trên các nền tảng MXH Hàn và Nhật chỉ sau vài giờ. Nhiều bình luận bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động quá khích của một bộ phận fan, cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho văn hoá đu idol độc hại - điều từng khiến nhiều nhóm nhạc đình đám như BTS, NCT hay Stray Kids phải khốn khổ. Trên các diễn đàn, cụm từ “CORTIS airport chaos” được nhắc đến dày đặc, thu hút hàng chục nghìn lượt thảo luận.

Một bộ phận fan chân chính thì kêu gọi cộng đồng dừng ngay việc xâm phạm đời tư, đồng thời yêu cầu Big Hit siết chặt công tác bảo vệ nghệ sĩ. Họ cho rằng với độ nổi tiếng đang tăng chóng mặt của CORTIS, việc quản lý fan và thiết lập ranh giới giữa yêu quý và cuồng loạn là điều tối quan trọng để nhóm không rơi vào tình huống nguy hiểm.



Đám đông fan cuồng bất chấp mọi thứ để được tới gần CORTIS

Sự cố lần này vô tình cũng phản ánh rõ vị thế hiện tại của CORTIS: một tân binh Gen 5 tạo được cơn sốt toàn cầu chỉ sau vài tháng debut. Càng được chú ý, nhóm càng đối mặt với áp lực lớn hơn, không chỉ trong âm nhạc mà cả cách duy trì hình ảnh chuyên nghiệp giữa vòng xoáy truyền thông và fandom khổng lồ đang lớn nhanh từng ngày.

