Sau 20 năm, Tùng Dương mới sửa được lỗi sai này

Ngày 6/11, Tùng Dương đã tổ chức buổi họp báo ra mắt đĩa than The Voice -Timeless ở Hà Nội. Đúng như tên gọi, sản phẩm này bao gồm 8 bản hit Vpop để đời vượt thời gian, gắn liền với tuổi thơ - tuổi trưởng thành của bao thế hệ người Việt. Chương trình có sự tham gia của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và các đơn vị báo chí, truyền thông.

Tại đây, Tùng Dương cùng khách mời thưởng thức sản phẩm đĩa than mới toanh, đem đến những giai điệu jazz/soul sâu lắng, du dương - gợi lại khoảng thời gian hoàng kim khi những tình khúc bất hủ một thời làm mưa làm gió làng nhạc Việt. Album cũng đánh dấu sự trở lại của nam Divo với dòng nhạc cổ điển sau 2 dự án nghệ thuật dài hơi mang tính thể nghiệm nhiều hơn là Human và Đa Vũ Trụ. Có thể nói, The Voice - Timeless là cách Tùng Dương tìm lại những gì nguyên bản nhất, những giá trị gốc gác đã làm nên một Tùng Dương như bây giờ.

Tùng Dương vừa cho ra mắt sản phẩm đĩa than có tên là The Voice - Timeless

Tùng Dương cho biết, album lần này là cả một hành trình gian nan và đòi hỏi nhiều tâm sức. Việc thu âm bằng công nghệ Analog cho một album hoàn chỉnh mới thấy hết mức độ phức tạp, có bài phải thu đi thu lại bốn, năm lần. Lần đầu thu xong thì tiếng guitar bị lỗi, lần thứ hai ổn hơn nhưng giọng hát của Tùng Dương lại thiếu cảm xúc; đến lần thứ ba, vừa được phần này thì lại hỏng phần kia, còn lần thứ tư thì phòng thu bất ngờ dính tạp âm.

Anh chia sẻ thêm về quá trình thu âm: “Tôi có một điểm giống chị Thanh Lam, Tố Loan, tức là mấy người giọng khỏe nội lực, thường khi hát nốt to phải ngửa mic ra không thì dễ vỡ tiếng, phải có cách để thu để làm sao không bị bể tiếng, nghe nốt cao vẫn chuẩn. Muốn làm vậy phải căn tiếng hát vì âm lượng mình phát ra rất lớn. Những nghệ sĩ giọng "kim”, giọng chuyển nhiều thì không bị vấn đề đó. Còn như tôi tần số giọng thường rung lên, lên nốt cao không cẩn thận sẽ bị bể, vỡ luôn.

Tùng Dương chia sẻ anh rất dễ vỡ tiếng khi thu âm

Từ khi thu âm Li Ti, Độc Đạo…có dịp làm việc với các nghệ sĩ quốc tế, trong đó có nhạc sĩ Nguyên Lê, tôi cũng học được cách điều chỉnh kỹ thuật giọng hát thế nào cho hiệu quả nhất. Sau hơn 20 năm, tôi cũng đã biết cách hát thế nào để không gặp phải sự cố như vậy”, nam Divo bật mí.

Tùng Dương cũng vui vẻ trả lời về lời khẳng định “nhan sắc trung bình yếu” vài ngày trước. “Cái này chắc là để mọi người tự cảm nhận, vì tôi tự thấy mình ngồi với ai cũng thua về nhan sắc, như ngồi với nhạc sĩ Hồng Kiên, tôi thua về nhan sắc hay trợ lý của tôi, tôi cũng thua anh ấy về khoản này”, anh hóm hỉnh chia sẻ.

Tùng Dương đáp trả hài hước về câu nói "nhan sắc trung bình yếu"

Album The Voice - Timeless gồm 8 ca khúc, có thể coi là một tuyển tập “theo yêu cầu” vì đều là những bài hát được những khán giả hâm mộ Tùng Dương vô cùng yêu mến trong nhiều năm qua và luôn mong muốn có được một phiên bản thu âm hoàn hảo nhất để thưởng thức. Đây vẫn là những bài hát được Tùng Dương yêu thích vì qua đó có thể kể một câu chuyện của riêng mình, với những trạng thái tình cảm khác nhau thể hiện qua từng bài hát.

The Voice - Timeless gồm 8 ca khúc bất hủ gắn liền với đời sống tinh thần của người Việt qua nhiều thế hệ

Một Mình (Lam Phương) và Cô Đơn (Nguyễn Ánh 9) là những tự sự mang nhiều tính riêng tư, với tiếng hát chất chứa nhiều nỗi niềm trên một nền hòa âm đẹp du dương, với âm thanh dặt dìu của dàn dây như ôm ấp, vỗ về nỗi cô đơn.

Ngậm Ngùi (Phạm Duy – Huy Cận) và Nỗi Lòng Người Đi (Anh Bằng) là những câu chuyện được kể bằng âm nhạc, với những chuyển điệu rất thú vị và bất ngờ qua những phong cách âm nhạc khác nhau. Một chút jazzy thêm vào phong vị mới lạ cho những bài hát đã rất quen thuộc này.

Riêng Một Góc Trời (Ngô Thụy Miên) và Dấu Chân Địa Đàng (Trịnh Công Sơn) là những phá cách thú vị, thể hiện rõ nhất tính “đối thoại” giữa các phong cách, trường phái và cả chính Tùng Dương ngày trước và Tùng Dương hôm nay. Cách hòa âm và cách hát mở rộng thêm những không gian ít thấy ở các bài hát này, cho khán giả những trải nghiệm hoàn toàn mới.

Ru Ta Ngậm Ngùi (Trịnh Công Sơn) và Kiếp Nào Có Yêu Nhau (Phạm Duy - Minh Đức Hoài Trinh) trở lại với những tự sự, những nỗi niềm riêng, nhưng ở mức độ cảm xúc mạnh mẽ hơn, như một cách thể hiện người nghệ sĩ dù có những lúc cô độc nhưng không yếu lòng, dòng chảy cảm xúc bên trong vẫn luôn tràn đầy, mãnh liệt.