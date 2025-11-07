Lần đầu diễn WATERBOMB, dàn sao Việt sẽ làm gì để đọ spotlight với loạt idol Kpop?

Tháng 11 này, TP.HCM sẽ chính thức bước vào một trong những thời điểm bận rộn nhất năm khi đại hội WATERBOMB sẽ lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam. Hai ngày 15-16/11 tại Vạn Phúc City sẽ chứng kiến hàng loạt tên tuổi quốc tế và Vpop cùng biểu diễn trên một sân khấu, biến nơi đây thành tụ điểm âm nhạc - giải trí được đón chờ nhất nhì của mùa lễ hội cuối năm.

Line-up lần này được đánh giá là cực “khủng”: từ Bi Rain, Jay Park, Hwasa, EXID, Shownu X Hyungwon (MONSTA X), Sandara Park, B.I, Kwon Eun Bi… cho đến dàn nghệ sĩ Việt đình đám gồm Tóc Tiên, Chi Pu, SOOBIN, MIN, tlinh, Quang Hùng MasterD… Ngoài ra, dàn DJ làm chủ cuộc chơi âm nhạc lần này cũng đã lộ diện là ZB & ATION, Glory, INSIDECORE, TPA, DCR Milda, T-Tina & Kaziann, VA & Henry Maze.

Bữa tiệc visual tràn ngập khung hình, độ hot của sao Việt một 9 một 10 với idol Kpop

Tiếp nối truyền thống làm nên sức hút bao lâu nay của WATERBOMB, hàng loạt tên tuổi đình đám Kpop được chiêu mộ tới Vạn Phúc City để “cháy” hết mình với người hâm mộ Việt Nam và các nước trong khu vực. Từ “ông hoàng vũ đạo Bi Rain, Jay Park, B.I… đến những cô gái bốc lửa như Kwon Eunbi, Hwasa, EXID… Chỉ riêng visual và thần thái của họ cũng trở thành bảo chứng cho một đêm diễn bùng nổ, thu hút mọi ánh nhìn hướng đến hội sao Hàn.

Nhưng Vpop cũng chẳng dễ bị lép vế. Chi Pu giờ đây đã được công nhận rộng rãi trong sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật, nhờ thành công hậu Chị Đẹp Đạp Gió 2023. Người đẹp sinh năm 1993 hiểu được thế mạnh của mình ở đâu, đầu tư set nhạc, phối khí và vũ đạo để nâng tầm trải nghiệm xem concert/lễ hội cho khán giả. Nhan sắc đẹp vô địch Vbiz cũng là điểm cộng lớn giúp Chi Pu có được sự kỳ vọng từ người hâm mộ.

Tóc Tiên được mệnh danh là “nữ hoàng trình diễn”, góp mặt ở nhiều show ca nhạc với nhiều bản hit như Ngày Mai, Em Không Là Duy Nhất, Đậm Đà, 906090… Tại WATERBOMB, người hâm mộ cho rằng Tóc Tiên sẽ chọn layout “ướt át” nhất, trang phục bốc lửa, tận dụng những tia nước làm đạo cụ để khẳng định đẳng cấp “Chị Đẹp lửa nghề”.

MIN cũng là nhân tố khó lường giữa dàn line-up chất lượng của WATERBOMB. Cô nàng sở hữu kho tàng âm nhạc được yêu thích hàng đầu Vpop ở thập niên 2010, với nhiều bản hit như YÊU, Có Em Chờ, Ghen, Bài Này Chill Phết… Phong cách nhẹ nhàng, dịu ngọt vốn đã là dấu ấn riêng, nhưng gốc gác dancer cùng niềm đam mê to lớn dành cho Kpop có khả năng giúp MIN lột xác trên sân khấu nhạc nước WATERBOMB.

Dàn performer Việt “xông trận” với năng lượng và tinh thần “chiến” không kém sao Hàn

Không chỉ là sân chơi của những gương mặt quen thuộc của WATERBOMB, đây còn là cơ hội để những performer hàng đầu lứa nghệ sĩ Việt được thể hiện cá tính và mở rộng biên độ trải nghiệm trình diễn. SOOBIN, tlinh, Tóc Tiên, Chi Pu, Dương Domic, Quang Hùng MasterD… đều là những cái tên tạo được sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới khán giả yêu nhạc.

SOOBIN được biết đến như một trong những nghệ sĩ chăm biến hoá nhất Vpop. Từ những bản ballad da diết như Phía Sau Một Cô Gái, Xin Đừng Lặng Im đến chuỗi hit mang năng lượng mạnh mẽ như Blackjack, Heyyy, Bật Nó Lên... SOOBIN luôn khiến khán giả bất ngờ bởi khả năng làm chủ mọi phong cách. Đặc biệt, cộng đồng fan KINGDOM đang vô cùng mong chờ phần trình diễn mang âm hưởng dân gian đương đại mà anh sẽ lần đầu tiên ra mắt tại WATERBOMB HỒ CHÍ MINH 2025 - một sự kết hợp hứa hẹn khuấy đảo không gian lễ hội.

Được xem là gương mặt rapper nữ tiêu biểu của thế hệ mới, tlinh luôn biết cách tạo dấu ấn với cá tính âm nhạc tươi trẻ, tự do và đậm màu sắc Gen Z. Với loạt ca khúc gây bão như Gái Độc Thân, nếu lúc đó, ghệ iu dấu của em ơi… sân khấu WATERBOMB sẽ là nơi tlinh mang đến một bữa tiệc âm nhạc ma mị, cuốn hút và đầy bất ngờ, không ai đoán trước được concept lần này tlinh sẽ đem đến là gì.

Quang Hùng MasterD, hiện tượng châu Á từng khiến khán giả quốc tế phát sốt với bản hit Dễ Đến Dễ Đi, sẽ lần đầu xuất hiện tại WATERBOMB cùng một set diễn hứa hẹn đậm dấu ấn cá nhân. Không chỉ sở hữu chất giọng đặc trưng với những cú luyến ngọt, Quang Hùng MasterD còn là nghệ sĩ đa năng khi đảm nhiệm cả sáng tác và sản xuất âm nhạc. Anh được kỳ vọng sẽ khiến khán giả vỡ òa khi tái hiện những bản hit như Thủy Triều, Tình Đầu Quá Chén, Thả Anh Ra trong phiên bản remix “ướt át” đúng tinh thần WATERBOMB.

Dương Domic, giọng ca Gen Z được yêu thích qua EP Dữ Liệu Quỷ và bản hit Mất Kết Nối, cũng sẽ góp mặt trong lễ hội năm nay. Sở hữu ngoại hình sáng, phong thái biểu diễn tự nhiên cùng năng lượng trẻ trung, nam ca sĩ sinh năm 2000 hứa hẹn mang đến một làn gió mới mẻ và cảm xúc. Mỗi phần trình diễn của Dương Domic đều có sự kết nối mạnh mẽ với khán giả, và tại WATERBOMB, anh chắc chắn sẽ khiến người xem không thể ngồi yên.

WATERBOMB - không gian kết nối văn hoá, gặp gỡ của 2 thế giới âm nhạc

Nếu nghệ sĩ Hàn có phong cách trình diễn đồng bộ, khác biệt thì nghệ sĩ Việt lại có lợi thế tương tác khán giả và sự quen thuộc đối với công chúng hơn. Sự kiện năm nay vì thế sẽ là bài test thú vị cho Vpop: giữa dàn sao quốc tế, liệu nghệ sĩ Việt có đủ sức để đứng chung khung hình mà không bị lu mờ.

Trên thực tế, đây cũng là dịp hiếm hoi để khán giả được chứng kiến cách nghệ sĩ Việt hòa mình vào sân khấu mang tiêu chuẩn quốc tế, từ âm thanh, ánh sáng đến visual đều được đầu tư quy mô và chuyên nghiệp. Việc cùng biểu diễn với các ngôi sao hàng đầu châu Á không chỉ là thử thách, mà còn là bước tiến lớn của Vpop trong hành trình hội nhập. Nhiều nghệ sĩ trẻ đã sẵn sàng mang bản sắc Việt vào âm nhạc hiện đại, kết hợp giữa pop, rap, EDM và cả yếu tố dân gian đương đại, để tạo nên những màn trình diễn vừa đậm cá tính vừa gần gũi với khán giả trong nước.

Quan trọng hơn, WATERBOMB không phải cuộc đua cạnh tranh ai hơn ai, mà là cuộc gặp gỡ văn hóa và âm nhạc giữa 2 thị trường. Khi một sân khấu quốc tế chọn Việt Nam làm điểm dừng, khán giả không chỉ đến để xem các idol Hàn, mà còn để chứng kiến cách nghệ sĩ quốc nội thể hiện mình trong cùng không gian giải trí hiện đại, cởi mở và chất “lừ”.

Với sự góp mặt của dàn sao Hàn - Việt hàng đầu, sân khấu WATERBOMB năm nay hứa hẹn sẽ là điểm hẹn của mùa lễ hội châu Á, mở ra kỷ nguyên mới cho các sự kiện biểu diễn tại Việt Nam.

WATERBOMB 2025 chính thức cập bến TP. Hồ Chí Minh, mang theo bữa tiệc âm nhạc "nước" siêu khủng mà bạn không thể ngồi yên! Hai ngày 15 và 16/11 tại Vạn Phúc City, hàng loạt nghệ sĩ và DJ đình đám sẽ cùng bạn "cháy" hết mình giữa những màn té nước cuồng nhiệt. Súng nước bật chế độ on, outfit sẵn sàng ướt, tinh thần chiến hết cỡ – đây chính là cuộc chiến vui nhất mùa hè này! Mua vé ngay để không bỏ lỡ lễ hội khiến cả thành phố phải "ướt át"!