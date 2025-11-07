Chiều 6/11, ca sĩ Tùng Dương đã ra mắt sản phẩm âm nhạc đặc biệt mang tên The Voice - Timeless dưới định dạng đĩa than (vinyl).

Album The Voice - Timeless gồm 8 ca khúc là những tình khúc bất hủ của âm nhạc Việt Nam, được thực hiện một cách trau chuốt và công phu như: Một mình (Lam Phương), Cô đơn (Nguyễn Ánh 9), Ngậm ngùi (Phạm Duy – Huy Cận), Nỗi lòng người đi (Anh Bằng), Riêng một góc trời (Ngô Thụy Miên), Dấu chân địa đàng (Trịnh Công Sơn), Ru ta ngậm ngùi (Trịnh Công Sơn) và Kiếp nào có yêu nhau (Phạm Duy – Minh Đức Hoài Trinh).

Tên album mang ý nghĩa về sự song hành giữa tiếng hát Tùng Dương cùng những tình khúc bất hủ vượt thời gian. Với album này, Tùng Dương trở lại với phong cách hát tinh tế, truyền cảm, nâng niu vẻ đẹp của từng âm thanh trong tiếng hát cũng như từng lời ca, từng câu nhạc.

Divo Tùng Dương.

Nhạc sĩ Hồng Kiên.

Giám đốc âm nhạc của dự án – nhạc sĩ Hồng Kiên – đã mang đến một không gian âm nhạc đa sắc trên cái nền tưởng như đơn sắc (vì đều là những bài hát quen thuộc, những tình khúc vượt thời gian): từ bán cổ điển êm dịu, đến một chút jazz ngẫu hứng và phong vị funky/soul đầy cảm xúc, để qua đó Tùng Dương thể hiện được vẻ đẹp đầy biến ảo trong tiếng hát của mình.

Nhạc sĩ Hồng Kiên cho biết, làm đĩa than vốn dĩ đã khó thực hiện sản phẩm cho Tùng Dương còn khó hơn – đặc biệt là áp lực ở khâu chọn bài, tìm kiểu phối và dựng tổng thể hình hài của album.

Tại buổi gặp gỡ, nhạc sĩ Hồng Kiên cũng có những chia sẻ vui vẻ, hài hước khi tranh thủ “bóc phốt” Tùng Dương. Tuy nhiên, qua đó càng thấy được sự nghiêm túc, trân trọng nghề nghiệp của nam divo.

“Lần làm đĩa này với Tùng Dương, tôi có kỷ niệm rất lớn. Đầu tiên là tôi làm rất mất công, bản phối rất dày, dàn dây đông lắm, cao trào cảm xúc rất lớn. Tùng Dương thì rất bận, sắp xếp thời gian thu được rất khó. Mỗi lần thu xong, chúng tôi lại ngồi nghe, như chiêm nghiệm cuộc đời vậy.

Nói riêng bài Ru ta ngậm ngùi, tính tôi rất thích những gì mạnh mẽ, cao trào nên bản phối đầu tiên mang màu sắc đó. Nhưng lúc nghe xong, Tùng Dương giãy nảy lên bảo: “Anh phối thế không được!” và đòi làm bản phối nhẹ hơn, thế là đành phải giải tán, hẹn lại hôm khác.

Mình tâm sự thật, tới bản thứ hai rất là hay rồi mà vẫn không chịu, giãy nảy lên xong rồi dỗi, ngồi giậm chân. Bình thường làm xong là mời tất cả anh em ban nhạc ra chỗ đầu Điện Biên Phủ ăn cơm, hôm đấy không mời luôn. Anh em tự ăn hủ tiếu, còn ông ấy đi đâu ấy.

Lần thứ ba, tôi bực quá, làm một bản tinh túy nhất có thể, hết sức luôn thì ngay lập tức Tùng Dương cười tươi nói: ‘Lát mình đi ăn anh nhé". Tối ra thì thấy rất thịnh soạn.

Thế mới biết rằng, trong quá trình làm nghệ thuật, chúng tôi rất hiểu nhau nhưng có những cái vẫn cần tranh cãi, kể cả quyết liệt vì muốn đưa những gì tinh túy nhất vào và quan trọng hơn là phù hợp với định dạng âm nhạc. Mục đích cao nhất là có được âm thanh mà giới nghiên cứu gọi là ‘âm thanh vũ trụ’ – hay nhất của sản phẩm này".

Trước phần chia sẻ của đàn anh, Tùng Dương chỉ ngồi cười trừ. Chia sẻ thêm về khó khăn khi thực hiện sản phẩm lần này, nam divo nói:

“Với những bản phối hoành tráng, hát với big band lớn, Tùng Dương đã hát nhiều rồi. Nhưng hát những gì mộc mạc, nội tâm như thế này – để những người có kinh nghiệm nghe đĩa than thẩm định – chúng tôi đã rất nỗ lực. Bản thân mình cũng phải tĩnh tâm lại để hát, cảm nhận, tập trung cao độ trong phòng thu. Thu thanh khác hát trên sân khấu.

Tôi có một điểm giống chị Thanh Lam, Tố Loan, tức là mấy người giọng khỏe, nội lực – thường khi hát nốt to phải ngửa mic ra, không thì dễ vỡ tiếng. Phải có cách thu để không bị bể tiếng, nghe nốt cao vẫn chuẩn. Muốn làm vậy phải căn tiếng hát vì âm lượng mình phát ra rất lớn. Những nghệ sĩ giọng ‘kim’, giọng chuyển nhiều thì không bị vấn đề đó.

Còn như tôi, tần số giọng thường rung lên, lên nốt cao không cẩn thận sẽ bị bể, vỡ luôn. Từ khi thu âm Li ti, Độc đạo, có dịp làm việc với các nghệ sĩ quốc tế – trong đó có nhạc sĩ Nguyên Lê – tôi cũng học được cách điều chỉnh kỹ thuật giọng hát sao cho hiệu quả nhất. Sau hơn 20 năm, tôi đã biết cách hát thế nào để không gặp phải sự cố như vậy".

Tùng Dương và sản phẩm đĩa than đầu tay.

Tùng Dương cũng thừa nhận, anh chưa thể hài lòng 100% với lần đầu tiên thực hiện đĩa than và sẽ phải cố gắng, nỗ lực hơn ở những dự án tiếp theo.

Trả lời thêm về câu hỏi: “Tại sao bây giờ mới ra đĩa than đầu tiên và có phải muốn khẳng định đẳng cấp ở thời điểm hiện tại không?”, nam divo chia sẻ:

“Thú chơi đĩa than là điều rất xa xỉ – vừa tốn sức, vừa tốn điều kiện, vừa tốn chất xám. Để mua bộ dàn, loa phát ra âm thanh hi-end cũng tốn kém, nên nếu nói về chuyện đẳng cấp thì cũng đúng, không sai – vì đó là cuộc chơi tốn kém của cả người chơi lẫn người thực hiện.

Từ trước đến giờ, các album của Tùng Dương đã được in vào đĩa than bán nhưng chỉ là digital chuyển sang định dạng đĩa than. Còn đĩa này, tôi chủ đích làm đĩa than từ đầu. Hy vọng chưa quá muộn để chúng tôi tiếp tục các dự án âm nhạc tiếp theo trong tương lai với nhiều concept khác nhau.

Với đĩa này, concept đầu tiên, tôi quay về nguyên bản – hát những gì người xưa tôn vinh. Nếu mọi người để ý sẽ thấy con đường âm nhạc của tôi luôn song hành là sáng tạo – tôn vinh – sáng tạo. Đó là ý niệm và con đường lựa chọn của Tùng Dương. Có tôn vinh thì phải có sáng tạo và ngược lại. Chỉ cần còn đủ sức, tôi còn thực hiện".