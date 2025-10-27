Tuần lễ nhạc hội hot nhất năm: Bắc có "Anh Long", Nam có WATERBOMB quẩy bung nóc!

Chưa bao giờ không khí lễ hội ở Việt Nam bùng nổ đến vậy. Chỉ trong một tuần, từ Bắc chí Nam đều nóng rực vì hai sự kiện giải trí tâm điểm: G-Dragon mang world tour Übermensch đến Hà Nội và WATERBOMB lần đầu đổ bộ TP.HCM. Hai “cực” âm nhạc cùng tạo nên tuần lễ hội khiến fan nhạc không thể ngồi yên.

G-Dragon mang world tour Übermensch đến Hà Nội

Ở Hà Nội, cái tên G-Dragon đang khiến cộng đồng fan Kpop sục sôi hơn bao giờ hết. Sau khi khiến Mỹ Đình vỡ òa trong K-STAR SPARK in Vietnam hồi tháng 6, “ông hoàng Kpop” tiếp tục khiến hàng chục nghìn người đứng ngồi không yên với G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank. Concert của "anh Long" sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8-9/11 tại 8Wonder Ocean City. Sự trở lại của G-Dragon không chỉ là một concert đơn thuần mà được xem như sự kiện nghệ thuật mang tầm biểu tượng, nơi âm nhạc, thời trang, visual và sân khấu được kết nối thành một tổng thể sáng tạo đậm chất G-Dragon.

Chọn Hà Nội làm điểm dừng chân tiếp theo trong tour thế giới, G-Dragon không chỉ khiến fan Việt tự hào mà còn tiếp tục khẳng định vị thế Việt Nam như một trong những thị trường giải trí năng động, hấp dẫn nhất khu vực. Chắc chắn, hai đêm diễn tại 8Wonder Ocean City sẽ là cột mốc rực rỡ nhất của mùa concert cuối năm, khi “Anh Long” cháy cùng hàng chục nghìn người hâm mộ Việt.

Và chỉ sau 1 tuần kể từ concert G-Dragon ở Hà Nội, fan Việt sẽ tiếp tục "quẩy banh nóc" cùng WATERBOMB HOCHIMINH 2025. Lễ hội âm nhạc kết hợp nước đình đám nhất châu Á diễn ra trong hai ngày 15-16/11 tại Van Phuc City, TP.HCM sẽ biến thành một “đấu trường cannon nước” khổng lồ, nơi hàng chục nghìn người cùng quẩy trong cơn bão âm thanh, ánh sáng. WATERBOMB không chỉ là một festival âm nhạc mà còn là biểu tượng của năng lượng, tuổi trẻ và niềm vui sống bùng nổ.

Điểm đặc biệt khiến WATERBOMB trở thành thương hiệu lễ hội “cháy” nhất châu Á chính là concept độc nhất: khán giả không chỉ xem show mà trở thành một phần của show. Mỗi màn trình diễn là cuộc chiến nước giữa nghệ sĩ và người tham dự, là cuộc chơi của EDM, Hip-hop, R&B, Kpop hòa quyện trong không gian “ướt sũng” và rực rỡ. Dàn line-up đều được đầu tư “khủng” với sự góp mặt của DJ quốc tế, idol Kpop, rapper và nghệ sĩ khu vực, mang lại trải nghiệm vừa mãn nhãn, vừa phấn khích.

Full line-up WATERBOMB HOCHIMINH 2025

Line-up của WATERBOMB Ho Chi Minh City năm nay khiến dân tình “đứng ngồi không yên” vì quy tụ dàn nghệ sĩ quốc tế lẫn Việt Nam vô cùng chất lượng. Ngày 1 (15/11) sẽ có sự góp mặt của Bi Rain, Kwon Eun-bi, SHOWNU & HYUNGWON (MONSTA X), Dương Domic, SANDARA PARK, TLINH, TEMPEST, HIEUTHUHAI, tripleS,... Sang ngày 2 (16/11), khán giả sẽ được “cháy” cùng Hwasa (MAMAMOO), B.I, EXID, Jay Park, SOOBIN, Chi Pu, MIN, Tóc Tiên, Quang Hùng MasterD, ALL(H)OURS và loạt DJ đình đám như Raiden, DJ Ation, Glory, VA, Henry Maze, DCR MILDA... Với sự kết hợp giữa những huyền thoại Kpop, dàn idol gen mới và nghệ sĩ Việt đình đám, WATERBOMB năm nay chắc chắn là “dream lineup” của nhiều fan nhạc.

Không để người hâm mộ chờ lâu, WATERBOMB Ho Chi Minh City 2025 đã chính thức mở bán với loạt hạng vé cực linh hoạt, phù hợp với mọi cấp độ “quẩy”. Giá vé hiện dao động từ 999.000 đồng cho Daytime Check-in đến 4.399.000 đồng cho Splash Wave - khu vực cận sân khấu, nơi bạn có thể cảm nhận rõ nhất từng giọt nước, từng nhịp bass rung chuyển. So với mức đầu tư chưa đến 5 triệu đồng, khán giả Việt hoàn toàn có thể hòa mình vào không khí của lễ hội nhạc nước nổi tiếng nhất châu Á.

Từ 8-9/11 ở Hà Nội đến 15-16/11 ở TP.HCM - chỉ trong một tuần, Việt Nam chính thức trở thành tâm điểm giải trí của châu Á. Ở Hà Nội có “Anh Long” G-Dragon khuấy đảo bằng tour thế giới Übermensch, còn TPHCM lại là WATERBOMB. Tuần lễ hội hot nhất năm đang tới rất gần - và có lẽ, chỉ cần là fan của âm nhạc, ai cũng sẽ muốn được góp mặt trong bữa tiệc đỉnh cao này.

