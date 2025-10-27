Hoa hậu Hương Giang và Nguyễn Văn Chung đang làm gì thế?

Mới đây, khung hình ghi lại khoảnh khắc Nguyễn Văn Chung và Hương Giang đứng cạnh nhau khiến mạng xã hội dậy sóng. Hoa hậu diện áo dài trắng tinh khôi, tóc đen uốn nhẹ và nụ cười nền nã, trong khi nhạc sĩ tỷ view chọn vest đen - sơ mi xanh rêu lịch lãm. Cả hai đứng cạnh nhau cực ăn ý, khiến dân tình đồn đoán siêu phẩm nào sắp “cập bến”.

Hương Giang sẽ có màn kết hợp với nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Chung hé lộ: “Bài hát đã có”. Dưới phần bình luận, anh tiết lộ thêm: “Bài hát mới cùng đồng hành với Hương Giang sẽ mang tên TVCM. Mọi người đoán nhé!”. Dòng chia sẻ ngắn nhưng đủ khiến fan đứng ngồi không yên, bởi sự kết hợp giữa nhạc sĩ tỷ view và một nghệ sĩ đang trên đà chinh phục đấu trường sắc đẹp quốc tế là điều hiếm thấy. Chưa kể, Hương Giang vốn có phong cách biểu diễn bốc lửa, những năm nay thường hát nhạc sôi động, thiên về perform. Trong khi đó, Nguyễn Văn Chung đang chuyển hướng theo dòng nhạc chính luận, quê hương đất nước. Sự kết hợp giữa 2 ngôi sao trái ngược càng khiến dân tình tò mò.

Hương Giang đang trong quá trình chuẩn bị để đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2025

Theo thông tin mới nhất, Hương Giang đang trong quá trình chuẩn bị để đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2025 tổ chức tại Thái Lan vào tháng 11 tới. Cô được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá của khu vực châu Á, với lợi thế hình thể, khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát cùng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giải trí. Việc Hương Giang xuất hiện bên Nguyễn Văn Chung vào thời điểm này càng khiến công chúng tin rằng nữ nghệ sĩ đang ấp ủ một dự án âm nhạc - truyền cảm hứng song hành cùng hành trình Miss Universe.

Siêu phẩm Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình đạt hơn 7 tỷ view trên mọi nền tảng

Đến Đại lễ A80, Nguyễn Văn Chung tiếp tục gây bão với Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, ca khúc kết hợp cùng Hòa Minzy

Về phía Nguyễn Văn Chung, 2025 là năm anh “thống trị” mạng xã hội với ca khúc đạt hàng tỷ lượt nghe. Siêu phẩm Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình đạt hơn 7 tỷ view trên mọi nền tảng, trở thành bản hit quốc dân được phát rộng rãi tại nhiều sự kiện văn hóa lớn. Đến Đại lễ A80, anh tiếp tục gây bão với Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, ca khúc kết hợp cùng Hòa Minzy.

Không khó để nhận thấy, Nguyễn Văn Chung đang là cái tên được các sao nữ hàng đầu Vpop “chọn mặt gửi vàng” trong năm nay. Từ Hòa Minzy đến Hương Giang, mỗi dự án anh chạm tay vào đều mang tính biểu tượng, chạm đến cảm xúc đại chúng. Chính vì vậy, màn bắt tay sắp tới giữa Hương Giang và Nguyễn Văn Chung được dự đoán sẽ là cú nổ tiếp theo, là dự án âm nhạc mang tính cộng đồng gây tiếng vang cuối năm nay.