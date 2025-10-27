SOOBIN xấu hổ trước các chuyên gia Hàn Quốc

Cuối tuần qua, tập 4 Tân Binh Toàn Năng đã phát sóng và khép lại trong không khí cực kỳ căng thẳng. Sau khi thua 2 công diễn liên tiếp, các tân binh lại khiến NSX SOOBIN thất vọng tột độ trước thái độ hời hợt, thiếu kỷ luật. Sau khi công diễn 2 khép lại, SOOBIN đã phải chấn chỉnh nghiêm khắc ngay tại phòng họp, khiến cả đội hình cúi đầu im lặng.

Không còn là những lời góp ý nhẹ nhàng, nam ca sĩ thẳng thừng bày tỏ sự thất vọng về thái độ học tập thiếu nghiêm túc của một số thành viên. Lý do khiến SOOBIN phản ứng mạnh bắt nguồn từ những nhận xét từ các chuyên gia Hàn Quốc trong suốt quá trình luyện tập của tân binh trong thời gian vừa qua. Theo đó, nhiều tân binh đi học muộn nhưng không xin lỗi giảng viên, vào lớp với thái độ hời hợt. Một số bạn còn mải mê dùng điện thoại, đùa giỡn, nói chuyện riêng trong giờ học. Tình hình nghiêm trọng đến mức giáo viên phải thu điện thoại để buổi học diễn ra đúng nghĩa. Khi được giao thời gian tự luyện tập, thay vì tập trung, nhiều bạn lại đi ăn, lướt điện thoại, thể hiện sự thiếu tự giác rõ rệt.

Chia sẻ sự thất vọng của mình và lo sợ về việc xấu hổ trước các chuyên gia Hàn Quốc, SOOBIN thẳng thắn: “Anh không muốn rằng sau chương trình này, các thầy, các chuyên gia trở lại Hàn Quốc và họ sẽ đi nói rằng là tại sao sang Việt Nam dạy các bạn thực tập sinh, mà các bạn ấy ý thức kém như vậy. Như vậy rất xấu hổ.”

Câu nói đanh thép của SOOBIN khiến các tân binh nín lặng. Đây không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về tinh thần trách nhiệm của các tân binh trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp.

Phản ứng của SOOBIN không đơn thuần là sự thất vọng cá nhân anh mà còn là nỗ lực bảo vệ hình ảnh của thực tập sinh Việt Nam. Việc chấn chỉnh thái độ được xem là cần thiết trong bối cảnh chương trình đang hướng tới tiêu chuẩn đào tạo chuyên nghiệp, nơi tài năng phải đi đôi với ý thức và tinh thần trách nhiệm.

Sau khi tập 4 lên sóng, cư dân mạng nhận xét rằng dường như thái độ hời hợt trong luyện tập chính là một phần nguyên nhân của 2 thất bại liên tiếp vừa rồi. Dù được đầu tư huấn luyện bài bản, các phần trình diễn vẫn chưa tạo được dấu ấn rõ nét. Các ca khúc được lựa chọn tuy có màu sắc riêng nhưng bị nhận xét là chưa đủ đột phá, thiếu một bản hit thực sự để có thể tạo tiếng vang và lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Tiết mục mới của Tân Binh Toàn Năng

Wonbi, minhtin và Thái Lê Minh Hiếu chính thức bị "đóng băng" hoạt động

Trong phần công bố kết quả của tập 4, đội tân binh đã thất bại trước đối thủ KID PHENOMENON đến từ Nhật Bản. Kết quả này đã khiến 3 tân binh là Wonbi, minhtin và Thái Lê Minh Hiếu chính thức bị "đóng băng" hoạt động, dù SOOBIN đã đứng ra nhận trách nhiệm sai lầm về mặt chiến thuật.

Việc 3 thành viên bị đóng băng, kết hợp với thất bại liên tiếp và chất lượng âm nhạc chưa đủ nổi bật, khiến sức hút của chương trình trên các nền tảng đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Màn chấn chỉnh nghiêm khắc của SOOBIN không chỉ là lời cảnh tỉnh về thái độ mà còn là động lực để toàn đội vực dậy tinh thần. Trong bối cảnh đã thua 2 vòng, nếu không lập tức thay đổi, các tân binh sẽ khó lòng lật ngược tình thế và khẳng định vị trí của mình.