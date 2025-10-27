Tối 26/10, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu chính thức tổ chức hôn lễ cùng doanh nhân Phát Nguyễn tại TP.HCM. Không chỉ là sự kiện trọng đại của nàng hậu, đám cưới còn nhanh chóng trở thành tâm điểm của showbiz Việt khi quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A: Hoà Minzy, Hoàng Thuỳ, Puka, Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy, Sam, Võ Hoàng Yến, vợ chồng Diễm My, Lyly, Trung Quân Idol, Hoàng Oanh, Hoa hậu Ngọc Châu, Khánh Vân, Lê Hoàng Phương,... Ai nấy đều diện trang phục lộng lẫy, tạo nên khung cảnh chẳng khác gì thảm đỏ của một lễ trao giải lớn.

Hôn lễ của Chế Nguyễn Quỳnh Châu và ông xã doanh nhân

Trung Quân biểu diễn mở màn

Không khí trong tiệc cưới được đẩy lên cao trào khi dàn nghệ sĩ lần lượt biến sân khấu thành concert thực thụ. Trung Quân Idol là người “mở màn” khi thể hiện ca khúc nền cho khoảnh khắc cô dâu và chú rể tiến vào lễ đường. Sự xuất hiện của anh khiến bầu không khí trở nên lãng mạn, xúc động. Sau đó, S.T Sơn Thạch góp giọng trong điệu nhảy của cặp đôi mới. S.T xúc động chia sẻ, anh đang gặp vấn đề sức khỏe nhưng xin xuất viện 3 tiếng để góp mặt trong ngày vui của cô em thân thiết.

Cô dâu chú rể khiêu vũ trên tiết mục của S.T

S.T đang gặp vấn đề sức khỏe nhưng xin xuất viện 3 tiếng để góp mặt trong ngày vui của cô em thân thiết

Mai Tiến Dũng mang đến phần trình diễn đặc biệt với ca khúc Mình Cưới Nhau Em Nhé - bài hát mới ra mắt có sự xuất hiện của chính Quỳnh Châu trong MV. Anh chia sẻ đây là món quà âm nhạc thân thương dành cho cô em gái thân thiết trong ngày trọng đại. Khoảnh khắc này khiến nhiều khách mời xúc động.

Mai Tiến Dũng mang đến phần trình diễn đặc biệt với ca khúc Mình Cưới Nhau Em Nhé

Mai Tiến Dũng đầu tư sân khấu hoành tráng

Sân khấu tiếp tục bùng nổ khi Hoà Minzy xuất hiện. Nữ ca sĩ khuấy động toàn bộ không gian với giọng hát đầy nội lực, vừa hát vừa tương tác cùng dàn khách mời. Đặc biệt, màn hát Bắc Bling ngẫu hứng của Hoà Minzy – Mai Tiến Dũng cùng Lynk Lee khiến không khí càng rộn ràng. Giọng ca nội lực “mời anh về Bắc Ninh em chơi” của Hòa Minzy khuấy động thêm năng lượng cho bữa tiệc. Tiếng hò reo vang lên không ngớt, hôn lễ của Chế Nguyễn Quỳnh Châu không khác gì concert mini.

Màn hát Bắc Bling ngẫu hứng của Hoà Minzy – Mai Tiến Dũng cùng Lynk Lee

Cô dâu và chú rể không chỉ là nhân vật trung tâm mà còn là “ngôi sao sân khấu” đúng nghĩa. Cả hai liên tục nhảy múa, nắm tay nhau giữa tiếng nhạc sôi động. Khoảnh khắc chú rể Phát Nguyễn bất ngờ thể hiện khả năng dance cực sung, thậm chí “lộn mèo ngược” khiến cả hội trường vỡ òa. Quỳnh Châu không giấu được niềm hạnh phúc, liên tục cười tươi và hòa mình cùng dàn nghệ sĩ, bạn bè.

Dàn sao tham dự không chỉ đến chúc mừng mà còn “cháy” hết mình, khiến tiệc cưới trở thành kỷ niệm đáng nhớ

Những ngôi sao tham dự không chỉ đến chúc mừng mà còn “cháy” hết mình, khiến tiệc cưới trở thành kỷ niệm đáng nhớ. Đáng chú ý, chú rể Phát Nguyễn còn phát luôn cát-xê cho Hòa Minzy tại bữa tiệc. Mang đến siêu hit Bắc Bling, Hòa Minzy “ẵm về” 4 phong bao lì xì từ cặp đôi mới. Nữ ca sĩ còn đùa rằng, cần thêm 20 đêm ở khách sạn đẹp nhất Đà Lạt thì mới vừa ý. Đương nhiên, màn trình diễn của Hòa Minzy ở đám cưới Á hậu Quỳnh Châu chỉ là giao lưu thân mật, cát-xê cũng là câu đùa của nữ ca sĩ với cặp đôi mới. Sự gắn bó thân thiết giữa Quỳnh Châu và các đồng nghiệp biến hôn lễ của cô thành bữa tiệc âm nhạc tràn ngập tiếng cười và cảm xúc.