Mikelodic, rapper sinh năm 2001, quen thuộc với khán giả với tư cách thí sinh Rap Việt mùa 3. Bẵng đi một thời gian không còn hoạt động sôi nổi, anh chàng mới đây đã khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi chia sẻ dòng trạng thái về tình hình sức khỏe của mình.

Mikelodic gây hoang mang với dòng trạng thái mới

Trên trang cá nhân, nam rapper tiết lộ anh đang phải đối mặt với chứng thoái hóa đốt sống cổ ở tuổi 24 - một căn bệnh khá hiếm gặp ở người trẻ. “ Tôi chưa từng nghĩ cái bệnh này kh* n* đến thế!!! Tôi đang trong cái giai đoạn… mà thôi ,” anh viết, bày tỏ sự mệt mỏi và bất lực khi sức khỏe không còn cho phép anh làm việc như trước.

Mikelodic thừa nhận suốt nhiều năm qua, anh liên tục thức trắng đêm để sáng tác và làm nhạc, coi đó là “cái gọi là đam mê”, cho đến khi cơ thể bắt đầu phản ứng dữ dội. Anh không giấu được sự chán nản khi phải tạm gác lại công việc: “ Nhạc thì ngày nào ra, tôi cũng chả biết ngày đó sẽ tới, và tôi không đùa! ”

Cuối bài viết, rapper trẻ gửi lời nhắn đến người theo dõi: “ Cảnh tỉnh mấy anh em bớt thức khuya, làm việc kiệt sức giống tôi .” Anh khép lại bằng một câu ngắn gọn nhưng đầy trăn trở: “ Chúc bình an, tôi phải tự lo thân tôi trước. Âm nhạc và âm nhạc, please. ”

Dòng chia sẻ nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng rap Việt, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm và mong Mikelodic sớm hồi phục để tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc, thứ mà chính anh từng gọi là “lý do để thức tới sáng bao năm nay”.

Thoái hóa đốt sống cổ là bệnh lý thường gặp ở người trung niên hoặc cao tuổi (thường sau 40-50 tuổi), do quá trình lão hóa tự nhiên của cột sống. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, số ca người trẻ mắc bệnh đang tăng lên. Nguyên nhân chủ yếu là thói quen sinh hoạt sai tư thế, ngồi máy tính hoặc cúi điện thoại quá lâu, thiếu vận động, thức khuya, làm việc căng thẳng kéo dài.

Vì vậy, trường hợp như Mikelodic không phải quá hiếm theo nghĩa y học, nhưng vẫn được xem là bất thường ở độ tuổi này, đặc biệt nếu bệnh đã tiến triển đến mức gây đau đớn hoặc ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.

Dù không quá hiếm nhưng căn bệnh này lại bất thường khi xảy đến một người trẻ như nam rapper

Mikelodic, tên thật là Trần Mai Việt, sinh năm 2001 tại Bắc Giang, là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của thế hệ rapper mới. Anh được biết đến rộng rãi sau khi tham gia Rap Việt mùa 3 và gây ấn tượng với phần thi Khúc Ca Vàng , màn hóa thân thành người lính Việt Nam giúp anh giành tấm vé bước vào vòng chung kết. Trước khi được khán giả đại chúng biết đến, Mikelodic đã hoạt động trong giới underground, có kỹ năng “đóng tune” tinh tế, sử dụng melody bắt tai và chất nhạc pha trộn giữa rap đời và rap cảm xúc.

Dù chưa đạt đến vị thế một nghệ sĩ mainstream, anh đã xây dựng được một cộng đồng người hâm mộ trung thành qua những sản phẩm được phát hành trên YouTube và Spotify như Về Quê hay các bản rap freestyle viral trên mạng xã hội.