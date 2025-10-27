Nam rapper đỉnh lưu bị cấm sóng: Lệch chuẩn văn hoá, suy đồi đạo đức

Đã nhiều năm trôi qua nhưng văn bản cấm sóng rapper - diễn viên Ngô Diệc Phàm vẫn là văn bản khiến giới giải trí xôn xao nhất. Tháng 7/2021, vụ bê bối tình dục của Ngô Diệc Phàm nổ ra như một quả bom tấn, chấn động làng giải trí toàn cầu. Những cáo buộc về hành vi xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, quan hệ tình dục bừa bãi với nhiều người, lạm dụng quyền lực để thao túng và ép buộc, đã vạch trần bộ mặt thật đáng thất vọng của thần tượng mà hàng triệu người từng ngưỡng mộ.

Ngày 20/7/2021, Ủy ban Công tác Thanh niên thuộc Hiệp hội Sản xuất phim truyền hình Trung Quốc đã ra văn bản quyết định yêu cầu các đơn vị tạm dừng hợp tác với nghệ sĩ Ngô Diệc Phàm. Văn bản nhấn mạnh: “Trong những năm qua, một bộ phận rất nhỏ diễn viên không tu dưỡng đạo đức cá nhân, có hành vi sai trái gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến ngành”. Để tránh những tổn thất không đáng có, giảm thiểu rủi ro, Ủy ban Công tác Thanh niên đưa ra các yêu cầu sau: Phải tạm dừng hợp tác, không tiếp tay cho diễn viên thất đức nổi lên, không khoan nhượng với các nghệ sĩ có vết nhơ, đồng thời nâng cao nhận thức, cảnh giác với các tác nhân có đạo đức xấu, báo cáo kịp thời để cải thiện cơ chế cảnh báo sớm.

Ngay sau khi văn bản được công bố, hàng loạt nhãn hàng đã gỡ bỏ hình ảnh đại diện của Ngô Diệc Phàm. Các thương hiệu quốc tế từng trả anh mức cát-xê cao ngất giờ đồng loạt chấm dứt hợp đồng. Truyền thông Trung Quốc mô tả đây là “văn bản phong sát” toàn diện, chặn đứng sự nghiệp nghệ thuật của một trong những ngôi sao từng được xem là “bất khả xâm phạm”. Những tấm poster, MV, dự án điện ảnh có mặt Ngô Diệc Phàm đều bị cất kho, xóa sổ khỏi nền tảng mạng xã hội chỉ trong vài giờ.

Cuối năm 2021, Phân hội Biểu diễn trên mạng thuộc Hiệp hội Nghệ thuật biểu diễn Trung Quốc cũng công bố danh sách 88 nhân vật bị cảnh cáo và cấm sóng trên mạng vì hành vi vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục nghiêm trọng. Danh sách bao gồm những cái tên từng một thời “phủ sóng” toàn châu Á như Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Trương Triết Hạn cùng hai streamer nổi tiếng Thiết Sơn Kháo và Thầy Quách. Các nền tảng trực tuyến được yêu cầu tuyệt đối không cung cấp dịch vụ truyền thông cho những gương mặt này dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố công khai danh sách cấm sóng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc làm sạch môi trường nghệ thuật và ngăn chặn những cá nhân có hành vi suy đồi quay lại ngành giải trí.

Tân Hoa Xã khẳng định, việc lập danh sách công khai như vậy nhằm cảnh báo trực tiếp, thiết lập rào chắn ngăn chặn những nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật tái xuất. Họ sẽ không được phép xuất hiện trên sóng truyền hình, mạng xã hội hay bất kỳ nền tảng phát sóng nào, kể cả hình thức livestream. Đây được xem là hành động “đóng sổ vĩnh viễn” với những người từng lợi dụng danh tiếng để trục lợi và làm hoen ố hình ảnh nghệ sĩ.

Ngô Diệc Phàm, tên thật là Lý Gia Hằng, sau đổi thành Ngô Diệc Phàc, từng là biểu tượng của sự nổi tiếng và giàu có trong làng giải trí Hoa ngữ. Dưới nghệ danh Kris Wu, anh ra mắt cùng nhóm EXO năm 2012 - nhóm nhạc tiên phong của gen 3 Kpop. Kris nhanh chóng trở thành một trong những “chàng hoàng tử” được săn đón nhất châu Á.

Giữa lúc danh vọng đạt đỉnh, Ngô Diệc Phàm chọn rời EXO để quay về Trung Quốc phát triển sự nghiệp solo. Tại quê nhà, Ngô Diệc Phàm được truyền thông gọi là “Tứ đại lưu lượng tiểu sinh”, đại diện cho thế hệ nghệ sĩ mới có sức ảnh hưởng và doanh thu khổng lồ. Các dự án phim, album, show truyền hình đều xoay quanh cái tên Ngô Diệc Phàm. Tuy nhiên, phía sau hào quang ấy là một cuộc sống xa hoa, phóng túng và những hành vi vượt ngoài giới hạn đạo đức.

Từ vị trí ngôi sao đỉnh lưu, sở hữu hàng chục triệu người hâm mộ và khối tài sản khổng lồ, Ngô Diệc Phàm trở thành tội phạm bị cả xã hội quay lưng. Hào quang của Ngô Diệc Phàm tắt lịm chỉ trong một đêm, để lại bài học cay đắng cho cả giới nghệ sĩ lẫn người hâm mộ: danh tiếng và tài năng không thể cứu vãn một nhân cách lệch chuẩn.