WATERBOMB luôn biết cách khiến khán giả "mất bình tĩnh" theo đúng nghĩa đen. Nếu những màn "bắn nước" vẫn chưa đủ khiến hàng chục nghìn khán giả có mặt phấn khích thì dàn lineup DJ Hàn Quốc tại WATERBOMB Ho Chi Minh City 2025 chắc chắn sẽ là những cái tên làm bất cứ ai cũng sẽ sẵn sàng "bốc cháy" từ những giây đầu tiên.

Không chỉ quy tụ những cái tên quen thuộc, WATERBOMB năm nay còn mang đến một dàn DJ và producer đến từ xứ sở kim chi chất lượng đến "ngộp thở". Đây chắc chắn sẽ là những gương mặt mà các fan của WATERBOMB phải chuẩn bị tinh thần trước "cơn bão âm thanh" sắp càn quét TP.HCM.

"Phù thủy âm thanh", hitmaker đa tài SHAUN sẽ khuấy đảo WATERBOMB Ho Chi Minh City 2025

Gây bão toàn châu Á với Way Back Home, SHAUN - DJ/Producer được săn đón bậc nhất sẽ chính thức góp mặt tại WATERBOMB Ho Chi Minh City 2025. Với những track remix "cháy" tận nóc kết hợp giữa âm nhạc điện tử và pop hiện đại, đây chắc chắn là "liều thuốc gây nghiện" tinh thần đúng nghĩa cho khán giả Việt.

Từng "oanh tạc" hàng loạt sân khấu lớn tại Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và các lễ hội quốc tế, SHAUN mang theo một thứ vibe không thể nhầm lẫn. Chính vì vậy không quá nếu nói sự xuất hiện của SHAUN tại WATERBOMB năm nay được ví như "cú drop" cho cả mùa lễ hội đầy mãn nhãn và bùng nổ.

SHAUN từng không ít lần khuấy đảo lễ hội nhạc nước WATERBOMB

RAIDEN - DJ quốc dân xứ Hàn sẽ mang đến sân khấu đỉnh cao

RAIDEN là gương mặt quen thuộc với fan EDM châu Á khi từng "chạm" vào sân khấu Ultra Music Festival. Âm nhạc của anh mang đậm chất progressive house, mạnh mẽ, bùng nổ nhưng luôn có độ sâu cảm xúc. Từng có dịp đến Việt Nam trong một sự kiện âm nhạc vào năm 2023, sự trở lại lần này của RAIDEN tiếp tục hứa hẹn mang đến một đêm thật "cháy" dù khán giả có ngập trong nước.

DJ RAIDEN tại WATERBOMB Seoul năm 2024

ZB & ATION, Glory, INSIDECORE, TPA, DCR Milda - Làn sóng DJ trẻ, liều và cực "nhiệt"

Không chỉ là sân khấu của những tên tuổi lớn, WATERBOMB còn là nơi chào đón làn sóng DJ trẻ đang làm mưa làm gió. Trong đó có thể nói tới như ZB & ATION, Glory, INSIDECORE, TPA đến từ Hàn Quốc hay DCR Milda - DJ người gốc Việt - Séc mang theo tinh thần Gen Z sẵn sàng "chơi" âm thanh một cách sáng tạo khó ai có thể đoán trước. Với phong cách mix đa tầng, màu sắc mạnh và chất nhạc bắt tai, ZB & ATION, Glory, INSIDECORE, TPA và DCR Milda sẽ là "vũ khí bí mật" khiến khán giả Việt không thể đứng yên tại WATERBOMB năm nay.

T-Tina & Kaziann, VA & Henry Maze - Dàn DJ đến từ Việt Nam không hề kém lửa

Sân khấu WATERBOMB năm nay cũng sẽ chứng kiến sự xuất hiện của những DJ Việt tài năng khi mỗi người một cá tính âm nhạc khác biệt. T-Tina & Kaziann và VA & Henry Maze là những cái tên đã góp phần định hình văn hóa EDM Việt những năm gần đây. Mỗi người một phong cách từ house, techno đến trap,... nhưng đây đều là những cái tên đại diện cho thế hệ DJ Việt hiện đại. Đứng trên sân khấu cùng những nghệ sĩ quốc tế, dàn DJ đến từ Việt Nam chắc chắn không hề lép về mà trái lại sẽ còn "đốt cháy" WATERBOMB bằng chất riêng của mình.