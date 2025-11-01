Các chi nhánh thuộc Tập đoàn Shinsegae được cho là đang âm thầm theo dõi sát sao mọi hoạt động của Annie Moon - con gái lớn Chủ tịch Jung Yoo Kyung kể từ khi cô chính thức bước chân vào làng giải trí với vai trò ca sĩ. Theo truyền thông Hàn Quốc, dù mọi lịch trình và dự án của Annie Moon hiện do The Black Label (công ty quản lý của Teddy Park) phụ trách, nhưng vì cô là người thừa kế tương lai của Shinsegae, nên tập đoàn vẫn duy trì sự giám sát nội bộ ở mức chặt chẽ.

Annie Moon - nữ thần tượng thế hệ 5 thuộc nhóm ALLDAY PROJECT

Không chỉ là nghệ sĩ, Annie còn là gương mặt đại diện cho hình ảnh của một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, khiến mọi động thái của cô đều được chú ý kỹ lưỡng. Một nguồn tin trong ngành tiết lộ: “Khi Moon tuyên bố debut, nhiều người lo ngại cô sẽ chỉ là ‘con nhà giàu chơi nghệ thuật’. Nhưng đến hiện tại, cách Annie hoạt động đã khiến dư luận thay đổi. Cô ấy có định hướng rõ ràng, hình ảnh chuyên nghiệp và cho thấy sự nghiêm túc với nghề. Cô không phải kiểu tài phiệt đi hát vì sở thích.”

Nguồn tin này cũng cho biết: “Chỉ cần nhìn cách cô ấy trả lời phỏng vấn là thấy rõ sự được giáo dục kỹ lưỡng, có thái độ đúng mực và năng lực vượt kỳ vọng. Trong môi trường khắc nghiệt như Kpop, những trải nghiệm này sẽ là lợi thế lớn cho tương lai của cô.”

Annie được tập đoàn gia đình theo dõi sát sao

Annie Moon (tên thật Moon Seo Yoon) hiện được xem là người có khả năng cao sẽ kế nhiệm mẹ mình - Chủ tịch Jung Yoo Kyung, người đang điều hành mảng thời trang và mỹ phẩm của tập đoàn Shinsegae. Vì vậy, việc cô lựa chọn con đường nghệ thuật được xem là bước đi chiến lược giúp Annie hiểu hơn về công chúng, về xu hướng tiêu dùng và văn hóa toàn cầu, những yếu tố quan trọng cho vai trò lãnh đạo sau này.

Annie Moon là người thừa kế thế hệ 4 của gia tộc Shinsegae

Một đại diện trong ngành phân phối đánh giá: “Giống như các thế hệ thừa kế nhà Samsung, những người kế nghiệp hiện nay đều phải đối mặt với gánh nặng thừa kế khổng lồ. Trong bối cảnh đó, việc Annie Moon có thể tự tạo nguồn thu nhập bằng âm nhạc là tín hiệu rất tích cực. Cô ấy đang tự xây dựng thương hiệu cá nhân, điều hiếm thấy ở lớp thừa kế tài phiệt Hàn Quốc.”

ALLDAY PROJECT - một trong những tân binh được chú ý nhất năm 2025

Annie sinh năm 2002, hiện là thành viên của nhóm nhạc hỗn hợp ALLDAY PROJECT - một trong những tân binh được chú ý nhất năm 2025. Nhóm thuộc quản lý của The Black Label, gồm 5 thành viên: Annie Moon, Bailey Sok, Youngseo, Tarzzan và Jo Woochan. Ra mắt ngày 23/6/2025 với đĩa đơn False và ca khúc chủ đề Famous, nhóm nhanh chóng gây bão nhờ tên tuổi Teddy, lý lịch ấn tượng của từng thành viên và quy mô đầu tư cực lớn. Không ít khán giả gọi họ là “tân binh giàu nhất Kpop”.

ALLDAY PROJECT - MV Famous

Annie Moon trong MV debut

Ngay từ khi debut, Annie Moon đã trở thành tâm điểm. Xuất thân trong gia tộc Shinsegae - nhánh tách ra từ đế chế Samsung, Annie được mệnh danh là “công chúa tài phiệt” của Kpop. Nhưng đằng sau hào quang đó là cả quá trình đấu tranh để được sống với đam mê. Annie từng tiết lộ cô phải vượt qua sự phản đối gay gắt từ gia đình, thậm chí thi đỗ Đại học Columbia (Mỹ) để chứng minh sự nghiêm túc trước khi debut.

Annie phải vượt qua sự phản đối gay gắt từ gia đình để theo đuổi nghệ thuật

Trước thềm ra mắt, Annie cũng vướng một số tranh cãi khi hình ảnh cá nhân cũ bị lan truyền trên mạng xã hội, thể hiện phong cách phóng khoáng hơn so với “chuẩn idol” thông thường. Tuy nhiên, thay vì phản ứng gay gắt, cô chọn cách im lặng và chứng minh bản thân bằng thực lực. Ca khúc Famous đã đạt Perfect All-Kill (#1 toàn bộ BXH âm nhạc Hàn Quốc) chỉ sau vài ngày phát hành, thành tích hiếm có với một nhóm tân binh.

Việc một “ái nữ tài phiệt” như Annie Moon chấp nhận bắt đầu lại từ con số 0 là điều không hề dễ dàng

Trong ngành công nghiệp Kpop khốc liệt, nơi danh tiếng và hình ảnh luôn bị soi từng chi tiết, việc một “ái nữ tài phiệt” như Annie Moon chấp nhận bắt đầu lại từ con số 0 là điều không hề dễ dàng. Nhưng chính cách cô chọn đứng trên sân khấu như một nghệ sĩ thực thụ đang khiến khán giả dần thay đổi định kiến.