Tối 31/10, G-DRAGON đã có khoảnh khắc lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Kpop duy nhất biểu diễn trong tiệc chiêu đãi chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025 (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương) tại Gyeongju, Hàn Quốc. Đây là sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo và quan chức cấp cao đến từ 21 nền kinh tế hàng đầu thế giới, trong đó có Việt Nam.

Là Đại sứ quảng bá chính thức của APEC, G-DRAGON mang đến màn trình diễn được kỳ vọng thể hiện trọn vẹn tinh thần kết nối và phát triển bền vững mà Hàn Quốc muốn gửi gắm. Trong không gian trang trọng, hình ảnh G-DRAGON xuất hiện đầy tự tin, gây ấn tượng bằng năng lượng đặc trưng. Sân khấu của G-DRAGON là sự pha trộn giữa nghệ thuật đương đại, công nghệ và bản sắc văn hóa Hàn Quốc.

G-DRAGON biểu diễn các ca khúc thuộc album Übermensch như POWER, Home Sweet Home, Drama. Trong đó, POWER được vang lên tại APEC vào đúng dịp kỷ niệm 1 năm ra mắt. Đây là single solo đánh dấu sự trở lại của G-DRAGON sau 7 năm vắng bóng, phát hành ngày 31/10/2024. Việc chọn POWER cho đêm tiệc APEC không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ về vị thế và tinh thần của nghệ sĩ: sức mạnh đến từ âm nhạc, văn hóa và sự tái sinh.

Sau khi rời YG Entertainment, G-DRAGON đã bắt đầu một giai đoạn hoàn toàn mới trong sự nghiệp. POWER là sản phẩm đầu tiên của anh dưới danh nghĩa nghệ sĩ độc lập hậu rời YG, được giới chuyên môn đánh giá là “tuyên ngôn tự do” khi phản chiếu hành trình vượt qua khủng hoảng và khẳng định cá tính sáng tạo không thể thay thế. Từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng dẫn đầu các bảng xếp hạng nhạc số Hàn Quốc, chiếm vị trí No.1 trên iTunes nhiều quốc gia, củng cố vị thế “Ông hoàng Kpop” chưa từng phai nhạt.

Đáng chú ý, ngay sau màn trình diễn, Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim đã chia sẻ một đoạn video ngắn ghi lại phần biểu diễn của G-DRAGON lên trang cá nhân Instagram. Trong bài đăng, ông viết: “Nhiều người hâm mộ Kpop ở Malaysia đã yêu cầu tôi chia sẻ màn trình diễn của G-Dragon tối nay. Vì vậy, tôi chia sẻ một chút khoảnh khắc trong phần trình diễn của anh ấy để không làm người hâm mộ thất vọng.” Đoạn video này ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Không chỉ dừng lại ở đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản - ông Toshimitsu Motegi cũng đã bày tỏ sự ấn tượng với phần biểu diễn của G-DRAGON. Trên nền tảng X, ông chia sẻ: “Tôi đã dự tiệc tối cùng các nhà lãnh đạo APEC. Ngoài bữa ăn tuyệt vời, còn có màn trình diễn đầy cuốn hút của ngôi sao Kpop G-Dragon. Quả thật, Hàn Quốc rất biết cách gây ấn tượng.”

Ngoài phần biểu diễn của G-DRAGON, chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng như Honey J, Leejung, nghệ sĩ violin Kim Yeon-ah và được dẫn dắt bởi MC Cha Eun-woo. Sự kết hợp giữa những tên tuổi biểu tượng của nhiều thế hệ cho thấy cách Hàn Quốc khéo léo sử dụng văn hóa đại chúng để quảng bá hình ảnh đất nước trong các sự kiện ngoại giao quốc tế.

Trước đó, G-DRAGON được Ban tổ chức Hội nghị bổ nhiệm làm Đại sứ quảng bá APEC từ tháng 7/2025. Đại diện Ban tổ chức APEC cho biết: “G-DRAGON là nghệ sĩ mang tầm ảnh hưởng toàn cầu, phù hợp để truyền tải thông điệp về sự kết nối và sáng tạo mà APEC 2025 hướng đến. Chúng tôi tin anh sẽ giúp thế giới nhìn thấy sức mạnh văn hóa Hàn Quốc – một sức mạnh mềm không ngừng phát triển.”

Sau đêm diễn tại APEC, G-DRAGON sẽ tiếp tục hành trình G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] với các điểm đến ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc (1-2/11) và Hà Nội, Việt Nam (8-9/11), trước khi khép lại tour diễn tại Seoul vào tháng 12.