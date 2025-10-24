G-Dragon được trao Huân chương Văn hóa Okgwan

Tối 23/10, G-Dragon (Kwon Ji-yong) chính thức được trao tặng Huân chương Văn hóa Okgwan (Vương miện Ngọc Bảo) của Chính phủ Hàn Quốc tại Lễ trao giải Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc 2025 (Korea Popular Culture and Arts Awards), diễn ra tại Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc, Seoul.

G-Dragon (Kwon Ji-yong) chính thức được trao tặng Huân chương Văn hóa Okgwan (Vương miện Ngọc Bảo) của Chính phủ Hàn Quốc

Đây là một trong những danh hiệu cao quý nhất mà Chính phủ Hàn Quốc trao cho các cá nhân có đóng góp to lớn trong việc phát triển và lan tỏa văn hóa đại chúng Hàn Quốc (Hallyu) ra toàn cầu. Với phần thưởng này, G-Dragon trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất từng nhận được Huân chương Văn hóa hạng Okgwan, một cột mốc mang tính biểu tượng cho hành trình 20 năm của “ông hoàng Kpop”.

G-Dragon trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất từng nhận được Huân chương Văn hóa hạng Okgwan

Lễ trao giải năm nay quy tụ dàn nghệ sĩ lớn, trong đó những ngôi sao như Rosé (BLACKPINK), Lee Min Ho, SEVENTEEN và TVXQ được nhận Bằng khen của Tổng thống, thể hiện sự đa dạng trong việc vinh danh đóng góp của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ khác nhau.

Trong bài phát biểu nhận giải, G-Dragon xúc động nhắc lại hành trình của mình, gửi lời cảm ơn đến các thành viên BIGBANG và người hâm mộ đã luôn đồng hành. Anh nói rằng vinh dự này không chỉ là của riêng mình mà còn là phần thưởng cho tất cả những ai đã tin tưởng vào giá trị của âm nhạc và nghệ thuật.

Bước ngoặt của G-DRAGON

Nhìn lại cột mốc rực rỡ của G-Dragon hôm nay, thật khó tin rằng chỉ hai năm trước, anh từng đứng bên bờ vực sụp đổ sự nghiệp. Ngày 25/10/2023, cái tên G-Dragon phủ kín truyền thông Hàn Quốc với cáo buộc sử dụng chất cấm, vụ việc khiến công chúng chấn động. Khi đó, BIGBANG đã gần như tan rã, mỗi thành viên một hướng, còn G-Dragon bị xem như “vết nứt” cuối cùng của nhóm.

Hình ảnh so sánh 2023 - 2025 của G-Dragon gây chú ý

Trong bão dư luận, G-Dragon không trốn tránh. Sáng 6/11/2023, G-Dragon tự nguyện đến trình diện tại Sở Cảnh sát, hợp tác điều tra toàn bộ vụ việc. Hình ảnh nam nghệ sĩ bước vào đồn với tư thế thẳng lưng và nụ cười nhẹ đã trở thành biểu tượng đối lập giữa truyền thông và bản lĩnh của người trong cuộc. Cuối tháng 11/2023, cảnh sát chính thức công bố G-Dragon âm tính với mọi chất cấm, khẳng định anh vô tội.

G-Dragon đã có khoảng thời gian lao đao vì cáo buộc chất cấm

Dòng trạng thái của G-Dragon sau biến cố, “Sự tất quy chính” (Tất cả rồi sẽ trở về quỹ đạo của nó), là lời khẳng định mạnh mẽ về niềm tin vào sự thật. Tuy nhiên, hình ảnh anh rơm rớm nước mắt trong buổi họp báo phân trần vẫn khiến người hâm mộ day dứt đến hiện tại.

Từ vực sâu đến đỉnh vinh quang

Sau khi được minh oan, G-Dragon không vội vàng trở lại mà dành thời gian tái thiết bản thân. Một năm sau, tháng 10/2024, anh phát hành single POWER , đánh dấu màn tái xuất đầy uy lực tại MAMA cùng BIGBANG. Tiếp nối đà ấy, album phòng thu thứ ba Übermensch ra đời, minh chứng cho một G-Dragon chín chắn, sâu sắc và đầy bản lĩnh nghệ thuật.

Tháng 10/2024, anh phát hành single POWER, đánh dấu màn tái xuất đầy uy lực tại MAMA cùng BIGBANG

G-Dragon mở tour thế giới cùng tên, chinh phục từ châu Á đến châu Âu, châu Mỹ, tiếp tục khẳng định vị thế “biểu tượng toàn cầu” của Kpop. Ở tuổi 37, G-Dragon không còn là kẻ tiên phong nổi loạn như thuở Heartbreaker, mà là một người nghệ sĩ điềm tĩnh, hiểu rõ giá trị của ánh sáng và bóng tối trong hành trình nghệ thuật. Tại Trung Quốc, câu chuyện của G-Dragon trở thành từ khóa tìm kiếm hot. Hành trình 2 năm, từ lao đao chất cấm đến khoảnh khắc mang về huân chương văn hóa, cư dân mạng Trung Quốc gọi G-Dragon là “phượng hoàng trùng sinh” của Kbiz.

Cư dân mạng Trung Quốc gọi G-Dragon là “phượng hoàng trùng sinh” của Kbiz

Năm 2026 tới đây, BIGBANG sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập. Và việc G-Dragon được trao Huân chương Văn hóa Okgwan ngay trước cột mốc này là sự công nhận trọn vẹn nhất cho những gì anh đã cống hiến. Từ scandal từng khiến cả Hàn Quốc rúng động đến khoảnh khắc được vinh danh, G-Dragon đã viết lại chính câu chuyện đời mình. Huân chương Okgwan không chỉ là phần thưởng, mà còn là lời chứng cho hành trình “từ tro tàn” vươn dậy của G-Dragon.

Năm 2026 tới đây, BIGBANG sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập