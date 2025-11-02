Tùng Dương vào đề thi, dọa các cháu học sinh "sẽ phải ám ảnh”

Mới đây, Tùng Dương gây chú ý khi khoe được Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên đưa bài báo “‘Tái sinh’ của Tùng Dương lọt top 1 trending, chuyên gia lý giải sức hút” vào đề thi khảo sát chất lượng giữa học kỳ I môn Ngữ văn lớp 12, năm học 2025–2026.

Đoạn trích trong đề thi nói về thành công của ca khúc Tái Sinh, sản phẩm âm nhạc đánh dấu bước ngoặt của Tùng Dương khi lần đầu tiên vươn lên vị trí Top 1 Trending YouTube. Trong phần đọc hiểu, học sinh được yêu cầu phân tích thông điệp chính, biện pháp nghệ thuật và nhận xét về sức ảnh hưởng của bài hát trong đời sống âm nhạc hiện nay.

Bài báo nói về thành công của Tái Sinh xuất hiện trong đề thi khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên

Đề thi in kèm hình ảnh Tùng Dương trong tạo hình concept Tái Sinh mang đậm dấu ấn nghệ thuật bộ trang phục đen ấn tượng cùng phông nền đỏ xanh Bức ảnh được chú thích rõ: “Năm 2024 đánh dấu thành công vượt bậc của Tùng Dương”.

Tùng Dương còn dí dỏm “doạ yêu” với đoạn caption: “Các cháu sẽ phải ám ảnh tiếng hát của chú Tùng Dương dài dài nhỉ?”. Bên dưới bình luận, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng tới nam nghệ sĩ, cho rằng điều này là xứng đáng so với những gì Tùng Dương đóng góp vào thành công của ca khúc.

Việc một bài thi Ngữ văn cấp THPT lựa chọn ca khúc đương đại để kiểm tra năng lực đọc hiểu cho thấy âm nhạc Việt Nam đang được nhìn nhận như một chất liệu văn học - nghệ thuật có giá trị giáo dục và tư duy xã hội. Cũng từ đây, Tái Sinh của Tùng Dương không chỉ là hiện tượng âm nhạc mà còn trở thành ví dụ tiêu biểu về sự giao thoa giữa văn chương, nghệ thuật và đời sống đương đại.

Tùng Dương mở bát một năm 2025 bùng nổ với bản hit Tái Sinh, được sáng tác bởi Tăng Duy Tân. Tái Sinh là là 1 trong số ít sản phẩm live performance của 1 nghệ sĩ Việt, lọt Top 1 Trending Việt ở mảng Âm Nhạc. Đây cũng là lần đầu tiên Tùng Dương có được vị trí đầu bảng như này xuyên suốt nhiều năm trong nghề. Không còn mang nặng tính hàn lâm, Tùng Dương pha trộn chất “quái lạ” đặc trưng cùng với màu sắc trẻ trung hiện đại, dưới bàn tay của Tăng Duy Tân. Từ đó, Tái Sinh tạo nên cơn sốt không tưởng, đạt hàng trăm nghìn lượt sử dụng sound nhạc bài hát trên nền tảng TikTok.

Được đông đảo người hâm mộ đón nhận, Tùng Dương đã trở thành 1 trong 6 đại diện châu Á đạt giải thưởng danh giá tại Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản 2025 (Music Awards Japan - MAJ). Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh tới những cá nhân, tổ chức có đóng góp nổi bật cho nền âm nhạc Nhật Bản và châu Á. Giải thưởng International Special Awards được trao tặng cho nghệ sĩ từ 6 quốc gia gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Nam Divo giành chiến thắng giải thưởng Ca khúc xuất sắc nhất với Tái Sinh.

Thành tựu này càng khẳng định 1 điều: âm nhạc Việt đang từng bước phát triển mạnh mẽ, chậm nhưng vững chắc. Tái Sinh đã góp phần quảng bá âm nhạc quốc nội và góp phần nâng cao tiêu chuẩn, quy mô âm nhạc Việt. Ngoài ra, Tùng Dương cũng trở thành gương mặt quen thuộc đối với tệp khán giả trẻ trung hơn, chạy nhiều show ca nhạc qua 2 Đại lễ lớn A50 và A80.