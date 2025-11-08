Chưa bao giờ fan Việt được nhìn thấy G-DRAGON trong hình ảnh này

Chỉ còn ít tiếng nữa, concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank D-1 sẽ chính thức diễn ra lại Ocean Park. Ngay lúc này, điều người hâm mộ mong mỏi nhất chính là thời tiết thuận lợi, không đổ mưa.

Xe chở G-DRAGON đến tổng duyệt ngày 7/11

Trước đó chiều 7/11, G-DRAGON có mặt tại Ocean Park - địa điểm tổ chức concert để tiến hành buổi tập duyệt sân khấu. Đoàn xe của nam nghệ sĩ di chuyển kín đáo, với sự thay đổi từ chiếc Bentley trắng sang Rolls-Royce đen, thể hiện đẳng cấp “ông hoàng”. Nam idol đi cùng đội vệ sĩ thân tín và ekip quen thuộc. Dù không lộ mặt trực tiếp, thông qua lịch trình và ekip đi cùng, có thể khẳng định anh đã có mặt để chuẩn bị cho hai đêm diễn sắp tới.



Vệ sĩ thân tín G-DRAGON đăng story ảnh "anh Long" mang áo mưa tập luyện buổi diễn của BIGBANG cách đây hơn 10 năm, với dòng mô tả bằng tiếng Hàn "Lại là trận chiến dưới mưa nữa sao?"

G-DRAGON thử âm thanh, sân khấu dưới mưa, ở lại khu vực biểu diễn gần 5 tiếng mới di chuyển. Khuya 7/11, tài khoản Instagram của "chú hổ" Jaeho - vệ sĩ thân tín G-DRAGON đăng story ảnh "anh Long" mang áo mưa tập luyện buổi diễn của BIGBANG cách đây hơn 10 năm, với dòng mô tả bằng tiếng Hàn "Lại là trận chiến dưới mưa nữa sao?". Ngoài ra, "chú hổ" còn đính kèm các icon có ý nghĩa mong cho trời đừng mưa.

Trưa 8/11, thời tiết tại Ocean Park khá hửng nắng, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước chuẩn bị trên sân khấu. Tuy nhiên, dự báo từ chiều tối trở đi và trong những ngày tới, Hà Nội có khả năng mưa do ảnh hưởng của bão. Trước tình hình này, người hâm mộ đã chủ động chuẩn bị phương án dự phòng như áo mưa, ô che hoặc bố trí chỗ đứng linh hoạt để theo dõi trọn vẹn concert. Ekip của G-DRAGON cũng lên kế hoạch chi tiết, từ bảo quản thiết bị, đảm bảo an toàn sân khấu, đến phương án di chuyển và đón tiếp nghệ sĩ, nhằm đảm bảo mọi khâu diễn ra suôn sẻ, không bị gián đoạn bởi thời tiết bất lợi.

Dự đoán hôm nay và vài ngày tới, Hà Nội có khả năng mưa to

Trước đó, vào tháng 6, G-DRAGON từng trở lại Việt Nam biểu diễn tại siêu sự kiện âm nhạc ở sân vận động Mỹ Đình. Anh đã có một màn “tắm mưa” lịch sử cùng fan, bất chấp điều kiện thời tiết khó khăn. Hình ảnh nam idol nhiệt huyết hết mình trên sân khấu, giao lưu với khán giả dưới cơn mưa nặng hạt, để lại ấn tượng sâu đậm, trở thành khoảnh khắc được fan Việt nhắc lại nhiều nhất.

G-DRAGON biểu diễn dưới mưa hồi tháng 6 tại Mỹ Đình

Có thể thấy, mỗi lần trở lại Việt Nam, dù thời tiết không thuận lợi, G-DRAGON vẫn biến thử thách thành những sân khấu huyền thoại, xứng đáng với danh tiếng và sự yêu mến của nhiều thế hệ fan Kpop tại Việt Nam. Đây cũng là một trong số ít địa điểm mà nam idol biểu diễn ngoài trời dưới mưa, bởi phần lớn các show khác đều được tổ chức trong nhà hoặc dưới mái vòm. Chính vì vậy, concert lần này tại Ocean Park được kỳ vọng mang đến trải nghiệm đặc biệt, vừa thử thách ekip, vừa hứa hẹn một màn trình diễn đặc sắc, đáng nhớ cho cả nghệ sĩ lẫn khán giả.