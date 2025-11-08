Ngày 5/11, Sunmi chính thức trở lại đường đua Kpop với album phòng thu đầu tiên - Heart Maid - cùng ca khúc chủ đề Cynical. Sau một khoảng thời gian vắng bóng, Sunmi mang đến cơn gió lạ đến làng nhạc Hàn đang thoái trào. Được biết đến như một “tắc kè hoa” của nền âm nhạc đại chúng xứ kim chi, nữ ca sĩ được kỳ vọng gây sốt thị trường âm nhạc với phong cách và concept khó lường.

Sunmi đã trở lại Kpop

Tuy nhiên, tình hình hiện không khả quan lắm đối với Sunmi. Album Heart Maid được cô đặt nhiều tâm huyết và nỗ lực mới bán ra hơn 3.000 bản. Thậm chí, ngày thứ 2 phát hành chỉ ghi nhận vỏn vẹn hơn 200 đơn vị - một con số hẩm hiu mà không ai nghĩ Sunmi đạt được. MV Cynical cũng “bỏ túi” hơn 600 nghìn lượt xem.

Album Heart Maid chỉ mới bán ra hơn 3.000 bản, ngày thứ 2 phát hành chỉ ghi nhận vỏn vẹn hơn 200 đơn vị

Tuy nhiên, đối với những cư dân am hiểu dòng chảy Kpop, chuyện này không quá khó hiểu. Sunmi đã qua đỉnh cao sự nghiệp. Còn nhớ cô nàng từng khiến Kpop chao đảo với chuỗi liên hoàn hit Gashina, Heroine, Tail, Siren… góp phần tạo nên thời kỳ thịnh vượng của gen 3 nói chung và giới nghệ sĩ nữ solo nói riêng. Ở thời điểm đó, có những lúc Sunmi, Hwasa, Hyuna… còn hot không kém các nhóm thần tượng.

Vài năm sau, gu nghe nhạc đại chúng thay đổi kéo theo sự tụt dốc của hàng loạt nghệ sĩ solo nữ - Sunmi không phải ngoại lệ. Chưa kể, những sao nữ theo đuổi hình tượng sexy thường không xây dựng được fanbase cứng và lớn mạnh. Có thể nói, họ hoạt động nhờ vào yêu thích của phần lớn khán giả, nhờ cái gọi là “quốc dân độ”. Khi concept quyến rũ không còn được ưa chuộng, những Sunmi, Hwasa, Hyuna, Jessie, Hyolyn… cũng chìm nghỉm giữa cơn bão idol đổ bộ.

Những sao nữ theo đuổi hình tượng sexy thường không có fanbase mạnh và trung thành

Điều này dễ nhận thấy nhất là ở doanh số album từ đầu sự nghiệp của Sunmi. Không thể phủ nhận Sunmi từng rất hot, đi đến đâu cũng nghe đến tên tuổi nhưng fan cứng thì lèo tèo đến buồn. Album đầu tiên Full Moon chỉ bán ra 5.000 nghìn bản, Gashina cực viral thì chỉ được hơn 2.000 bản. Ấn tượng nhất và cũng là lúc thời hoàng kim của Sunmi mở ra là album 1/6 với hơn 24.000 nghìn bản. Nhưng nhìn chung, đây vẫn là những con số quá thấp đối với một idol kỳ cựu như Sunmi.

Sunmi vẫn có tiếng nhưng miếng chẳng còn là bao. Khó có thể bật ra trong đầu ra bản hit gần đây nhất mà cô nàng “thả xích” là bài nào. Nhìn vào những ca khúc được phát hành 3 năm trở lại đây, tình trạng nhạc số vô cùng bết bát. Nói Sunmi hết thời cũng đúng bởi lần comeback này không tạo được chút bọt sóng nào trong bối cảnh làng nhạc Hàn chưa xuất hiện nhiều “ngựa chiến” ngoài đàn em NMIXX cùng hiện tượng Blue Valentine.

Sunmi vẫn có tiếng nhưng miếng chẳng còn là bao

Điểm cộng dành cho Sunmi là Heart Maid và Cynical được cộng đồng mạng đánh giá khá cao, ở cả concept lẫn âm nhạc. Được ra mắt hơi chớm nhẹ so với mùa lễ Halloween, album vẫn được phủ lên lớp áo ma mị và rùng rợn, nơi Sunmi chọn cho bản thân nhân vật ma nữ trong Cynical. MV theo chân cô nàng sành điệu Sunmi vô tình “hẹo” do tai nan ngã. Thế là nàng ma nữ quyết ám cả công viên giải trí bỏ hoang.

Cynical - Sunmi

Nữ ca sĩ diện lên mình đúng chuẩn tạo hình ma nữ rập khuôn trong văn hóa đại chúng: bộ váy trắng, tóc đen dài thướt tha, đôi mắt vô hồn. MV là cuộc vui chơi đuổi bắt giữa Sunmi và Thần Chết. Đến cuối, Thần Chết đã thành công đưa ma nữ tới thế giới bên kia. Lâu rồi, Kpop mới có 1 sản phẩm âm nhạc u tối, mang màu sắc kinh dị pha lẫn parody.

Ca khúc chủ đề Cynical mang phong cách synth-pop đậm chất retro - rất chuẩn Sunmi, gợi nhớ đến Noir và Lalalay, trong khi các bản nhạc còn lại lại mang tính khám phá và thử nghiệm, từ R&B chậm rãi trong Walking At 2am cho đến electropop u tối của Sweet Nightmare. Đây cũng là thể loại âm nhạc Sunmi tự tin nhất khi làm nhạc. Cynical cũng là bài hát có nhịp nhanh nhất trong album, dễ tiếp cận với người nghe nhất.

Cynical mang phong cách synth-pop đậm chất retro - rất chuẩn Sunmi, gợi nhớ đến Noir và Lalalay

Một sự thật thú vị không phải ai cũng biết là Sunmi có cho mình một dòng nhạc mang chính tên cô: Sunmi-pop. Thể loại này giữ lại những yếu tố cốt lõi của Kpop như pop, disco, rock, nhạc truyền thống Hàn, đồng thời hòa trộn với hơi hướng retro và city pop, tạo nên màu sắc đặc trưng chỉ riêng Sunmi mới có.

Trước khi phát hành single Noir, Sunmi từng bày tỏ hy vọng rằng âm nhạc của cô có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những nghệ sĩ khác. Từ đó, người hâm mộ bắt đầu dùng cụm từ Sunmi-pop để gọi phong cách này, và thuật ngữ nhanh chóng được công nhận rộng rãi bởi truyền thông và giới chuyên môn.

Điểm nổi bật của Sunmi-pop nằm ở cảm xúc mà các bài hát truyền tải. Theo chính Sunmi bật mí, dù giai điệu có vui tươi và sôi động đến đâu, trong âm nhạc của cô vẫn phảng phất một nỗi buồn nhẹ, man mác cô đơn. Các ca khúc thuộc phong cách Sunmi-pop thường có tiết tấu dance bắt tai, ca từ nhiều tầng nghĩa, ẩn chứa chút châm biếm và mỉa mai tinh tế.