Khi teen Việt còn đang "shock nhiệt" với thông tin "công chúa Kpop" Jang Won Young đổ bộ Việt Nam, thì đêm concert Shake The Stage - đêm nhạc trong khuôn khổ MALTO ShakeFest diễn ra vào tối 19/4 đã chứng minh đây chính là một trong những sự kiện tạo nên "địa chấn" cho giới trẻ Việt.

Tại khuôn viên công viên bờ sông Sài Gòn, TP Thủ Đức, TP HCM, hàng ngàn khán giả đã "đặt lịch" từ sớm để không bỏ lỡ đại tiệc âm nhạc hot nhất tháng 4 này. Và đêm nhạc Shake The Stage đã thật sự "shake it off" mọi mệt mỏi bằng loạt sân khấu chất lượng, dàn lineup "khủng" và đặc biệt là sự xuất hiện "gây bão" của "nữ thần" Jang Won Young cùng màn trình diễn bùng cháy của loạt nghệ sĩ đang cực trending: RHYDER, Pháp Kiều, Low G, Wean Lê, 7dnight, Captain Boy,…

7dnight, Captain Boy mở màn "đốt cháy" bầu không khí

Ngay từ những phút đầu tiên, không khí đã được khuấy động cực mạnh với màn chào sân của 7dnight – chàng rapper "tân binh" nhưng có flow cực gắt. Với loạt verse "đánh thẳng vào mood", 7dnight đã khiến cả sân khấu như nhún nhảy theo từng nhịp beat. Đặc biệt, giai điệu "Quền chá nà! Đinh đính đinh" đang vươn tầm quốc tế cũng được anh chàng tái hiện trên sân khấu Shake The Stage khiến khán giả vô cùng thích thú.

Captain Boy tiếp nối với chất nhạc vừa "bụi" vừa hiện đại, mang vibe đường phố đặc trưng cùng loạt ca khúc như Chân Thành, Kim Tự Tháp. Anh chàng còn khiến fan hú hét khi bất ngờ hé lộ sẽ tổ chức fanmeeting đặc biệt dành cho người hâm mộ.

"Nữ thần Kpop" Jang Won Young chính thức xuất hiện - khán giả vỡ òa vì visual quá đỉnh

Khi sân khấu tắt đèn, MV Shake It Off của Jang Won Young bất ngờ được trình chiếu khiến cộng đồng DIVE – fandom IVE nín thở theo dõi. Ngay sau đó, nàng công chúa xuất hiện với visual "xinh phát sáng" như bước ra từ truyện cổ tích, nụ cười ngọt ngào "tan chảy" và thần thái đỉnh cao khiến cả tất cả như vỡ òa.

Không dừng lại ở đó, cô nàng còn khiến các fan Việt liên tục phải "ôm tim" khi nói tiếng Việt cực đỉnh như "Xin cảm ơn", "Tôi yêu Malto", "Tôi yêu chingu". Đặc biệt, khoảnh khắc Jang Won Young đội nón lá - biểu tượng đặc trưng của Việt Nam khiến các fan khẳng định cô nàng chẳng khác nào "dâu Việt chính hiệu".

Visual xuất sắc kết hợp cùng sự tinh tế, gần gũi trong cách cô nàng giao lưu làm các fan không ngừng xúc động. Không quá lời khi nói đây là món quà "có tâm - có tầm" mà MALTO và Jang Won Young dành riêng cho các "chingu" Việt Nam trong đêm concert đặc biệt này.

WEAN LÊ - RHYDER - Low G - Pháp Kiều "quẩy tận nóc" khiến khán giả đứng ngồi không yên

Ngay sau màn xuất hiện ngọt ngào của "nàng công chúa Hàn Quốc", sân khấu MALTO tiếp tục "nóng rực" với sự đổ bộ của các nghệ sĩ Việt. Mở màn là Low G – "bad boy" chính hiệu của làng rap khi mang đến loạt hit cháy vé như 6262, Hop On The Show, Cypher Mashup,.. Mỗi track vang lên là một lần khán giả phải "gào thét" và nhún nhảy không ngừng.

Chất giọng trầm đặc trưng, phong thái "cool ngầu" cùng khả năng làm chủ sân khấu của Low G khiến không khí được đẩy lên cao trào. Đặc biệt, màn rap freestyle cuối cùng với lời chúc gửi đến MALTO và teen Việt khép lại phần trình diễn bằng một cái kết quá mãn nhĩ – đúng chuẩn tinh thần "quẩy hết nấc" của đêm nhạc.

WEAN LÊ là cái tên tiếp theo "lên sóng" với chất nhạc city pop cực chill nhưng vẫn vô cùng năng lượng. Vừa xuất hiện, anh chàng đã khiến sân khấu Shake The Stage như biến thành một không gian âm nhạc đầy cảm xúc. Từ những giai điệu dễ gây nghiện của Shhh cho đến loạt track được yêu thích như bad bye (remix) và Celina, WEAN LÊ chứng minh sức hút riêng biệt qua từng flow rap và cách xử lý vocal không lẫn vào đâu.

Một trong những cái tên được khán giả hò reo gọi tên từ rất sớm trong chương trình chính là RHYDER. Không khiến fan phải đợi lâu, RHYDER liên tiếp trình diễn loạt hit "làm mưa làm gió" trên các nền tảng âm nhạc như Hào Quang, Chịu Cách Mình Nói Thua và bản ballad đầy cảm xúc Sau Cơn Mưa. Với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc và khả năng làm chủ sân khấu cực tốt, RHYDER dễ dàng kết nối với hàng nghìn khán giả có mặt. Ai cũng say sưa hòa giọng, giơ cao lightstick và "cháy" hết mình cùng RHYDER.

Clip RHYDER trình diễn Chịu Cách Mình Nói Thua

"Trùm cuối" của Shake The Stage không ai khác chính là Pháp Kiều. Chưa kịp để khán giả "hồi sức" sau loạt sân khấu mãn nhĩ trước đó, Pháp Kiều bước ra với năng lượng như "x2 công lực", thổi bùng không khí đêm nhạc bằng loạt ca khúc cháy hết cỡ.

Visual chất lừ, thần thái "nghệ sĩ underground nhưng không ngại spotlight" cùng kỹ năng fastflow cực bén khiến cả sân khấu như bùng nổ. Anh lần lượt mang đến 4 ca khúc cực "nặng đô" về cả nội dung lẫn chất nhạc như Lối Đi Riêng, Colors, DOC và Cung Tên Tình Yêu. Phần trình diễn của Pháp Kiều "nóng hừng hực" đến tận phút cuối và mang đậm chất "Shake" đúng như tinh thần của đêm concert Shake The Stage.

Có thể nói Shake The Stage chính là đêm nhạc "nuông chiều" dành cho các "chingu" khi mang đúng tinh thần sống tích cực, shake off mọi muộn phiền mà MALTO muốn gửi đến teen Việt. Với vibe "Shake It Off" đúng nghĩa – bỏ lại hết deadline, bài vở, áp lực để bung nóc cùng mùa hè, concert tối 19/4 chắc chắn đã để lại một dấu ấn không thể quên với bất kỳ ai có mặt. Và đừng quên, MALTO ShakeFest vẫn còn 1 ngày "quẩy" cuối cùng vào 20/4 để khép lại mùa lễ hội bằng loạt hoạt động thú vị đang chờ các "chingu" khám phá.