Tối ngày 16, buổi concert đầu tiên của Coldplay ở Hàn Quốc, thuộc khuôn khổ Music Of The Spheres World Tour , đã diễn ra thành công. Đến với xứ củ sâm, ban nhạc huyền thoại sẽ đem đến 6 đêm nhạc vào các ngày 16, 18, 19, 22, 24 và 25/4 tại thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi. Với sức chứa hơn 40 nghìn ghế ngồi, chuỗi concert ở Hàn Quốc dự kiến sẽ thu hút khoảng 240 nghìn người tham dự.

Coldplay sẽ có 6 đêm nhạc tại Goyang, Hàn Quốc

Đặc biệt, TWICE vinh dự đảm nhận vai trò khách mời, đồng hành cùng ban nhạc rock nước Anh. Sự kết hợp giữa 2 đại diện đình đám cho 2 thị trường âm nhạc khác nhau nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng đồng người hâm mộ. Trở lại Hàn Quốc sau 8 năm, Coldplay cùng TWICE hứa hen khuấy đảo với những màn trình diễn đẳng cấp quốc tế.



TWICE là khách mời xuyên suốt chuỗi concert của Coldplay

Hậu đêm diễn đầu tiên, 1 hình ảnh chụp sân vận động Goyang đã dấy lên tranh cãi lớn trên MXH. Nhìn qua, có thể thấy buổi concert không phủ kín toàn bộ khán đài và lòng sân, có những khu ghế lác đác vài người. Tình cảnh trông khá hẩm hiu, thưa thớt so với 2 tên tuổi lớn như Coldplay và TWICE. Người này đặt dấu chấm hỏi rằng liệu TWICE đã thực sự hạ nhiệt hay chưa khi việc 9 cô nàng tham gia trình diễn cũng không thể giúp lấp kín concert.

Bức ảnh concert không được lấp kín ghế ngồi đang tạo ra luồng ý kiến trái chiều ạ

Tuy nhiên, đa số netizen đều lên tiếng phản bác, khẳng định “chủ thớt” là antifan trá hình để “hắt nước bẩn” tới TWICE. Một số fan tham dự đêm concert vừa qua, cho biết tấm ảnh được chụp vào buổi chiều tối - thời điểm đội ngũ nhân viên chưa mở cửa toàn bộ khán giả vào trong SVĐ. Chính vì thế, concert mới đìu hiu đến vậy. Chỉ một lúc sau, trước khi TWICE diễn, SVĐ đã được lấp đầy bởi lượng người tham dự đông đảo.



Thực chất, đêm nhạc đã sold out từ trước, hàng chục nghị khán giả tới tham dự

Ngoài ra, nhóm nữ nhà JYP, vốn đóng vai trò khách mời, không có nghĩa vụ để so kè độ nổi tiếng hay thể hiện sức hút fan. Coldplay trước đó đã sold out toàn bộ 6 đêm diễn, vì thế tấm ảnh kia càng không chứng minh được gì. Gần 30 năm trong nghề, Coldplay có sức ảnh hưởng to lớn đối với nền âm nhạc thế giới, sở hữu lượng fan đông đảo ở khắp châu lục. Dù có TWICE hay không, ban nhạc rock huyền thoại vẫn có thể bán sạch vé ở thị trường Hàn Quốc.

Dù có TWICE hay không, Coldplay vẫn bán cháy vé. TWICE cũng không có nghĩa vụ chứng minh sức hút của nhóm với tư cách là khách mời

Chưa kể, dù TWICE đã có dấu hiệu chững lại trong sự nghiệp, danh tiếng không còn đươc như thời kỳ hoàng kim nhưng vị thí của 9 cô gái đối với công chúng vẫn chưa hề lay chuyển. Nói TWICE không thể sold out vé concert là nhận định chủ quan từ antifan. Loạt đêm nhạc của 9 cô gái JYP liên tục “cháy vé” ở nhiều quốc gia trên thế giới, khẳng định vị trí top 2 girl group gen 3 Kpop.

9 bông hoa nhà JYP đã đem đến set diễn 40 phút gồm 11 ca khúc

TWICE và Coldplay cùng trình diễn tiết mục We Pray

Đáng chú ý, TWICE đã trình diễn liền tù tì 11 ca khúc, với set diễn dài 40 phút. Nhóm nữ khiến người hâm mộ reo hò phấn khích trước nhiều bản hit như Cheer Up, Fancy, TT … Coldplay và TWICE cũng có sân khấu collab qua ca khúc We Pray, đồng thời thông báo sẽ thu âm và phát hành ca khúc trong thời gian sớm nhất.