Thành viên hút fan nhất TWICE comeback được JYP chơi lớn: Hợp tác từ "quái vật nhạc số" đến hit-maker của BTS

0h ngày 16/5 (theo giờ Hàn Quốc), JYP tung tracklist và lịch trình quảng bá E.P NA của thành viên Nayeon (TWICE). Đây là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất sau gần 2 năm của Nayeon kể từ lần debut solo với E.P IM NAYEON. Mini album thứ hai của thành viên hút fan nhất nhóm TWICE lập tức khiến dân tình "đu Kpop" đứng ngồi không yên. Nhìn qua số lượng bài hát, nghệ sĩ collab và đội ngũ sản xuất đã đủ thấy độ đầu tư JYP dành cho Nayeon ở năm thứ 9 hoạt động.

JYP tung lịch quảng bá mini album solo thứ hai của Nayeon (TWICE)

Chính thức trở lại vào giữa tháng 6, Nayeon hứa hẹn sẽ khuấy đảo hè năm nay với năng lượng tươi mới, khoẻ khoắn

Theo đó, Nayeon sẽ chính thức comeback tháng 6, mini album cùng MV chủ đề dự kiến phát hành vào 11 giờ trưa ngày 14/6 (theo giờ Việt Nam). Các nội dung quảng bá, concept photo, teaser MV được tung dần cho đến ngày comeback. Dù chưa hé lộ quá nhiều về hình tượng trong lần quảng bá này, nhưng với hình ảnh Nayeon theo đuổi cùng sự thành công của E.P đầu tay, các fan dự đoán nữ idol sẽ một lần nữa khuấy động mùa hè với concept tươi mới, tràn đầy năng lượng.

Album comeback của Nayeon có 7 ca khúc

Gây xôn xao nhất chính là phần tracklist đầy hứa hẹn của Nayeon trong đợt trở lại này. Cô nàng chuẩn bị hẳn 1 E.P 7 ca khúc, bao gồm ABCD (track chủ đề), Butterflies, Heaven (feat. Sam Kim), Magic (feat. Julie KISS OF LIFE), HalliGalli (prd. by Lee Chan Hyuk AKMU), Something và Count It. Đáng chú ý, Nayeon sẽ mang đến hai màn collab cùng giọng ca ngọt ngào Sam Kim và rapper Julie của KISS OF LIFE. Julie là tân binh cực kỳ tài năng, cô nàng từng góp phần sáng tác nên bản hit Antifragile cho LE SSERAFIM.

Nayeon solo lần này sẽ mang đến nhiều sự kết hợp

Feat với rapper tài năng Julie của KISS OF LIFE

Anh cả AKMU - Chanhyuk cũng tham gia produce một track trong E.P

Bên cạnh đó, Nayeon còn kết hợp với "quái vật nhạc số" xứ Hàn - Chanhyuk (AKMU), nhưng không phải cùng hoà giọng. Anh cả của AKMU đảm nhận phần sản xuất cho ca khúc HalliGalli. Việc Chanhyuk - cá tính âm nhạc độc đáo nhà YG tham gia vào E.P của "gà chiến" JYP khiến fan hào hứng, chắc chắn sẽ là một sự hoà trộn thú vị.

Chủ tịch JYP "song kiếm hợp bích" cùng Hit-maker của BTS Pdogg trong bài hát chủ đề của Nayeon

Đặc biệt, đội ngũ sản xuất ở title track ABCD khiến dân tình "há hốc" vì hội tụ đủ những cái tên quyền lực. Ca khúc được viết lời bởi chính chủ tịch JYP Park Jin Young và có sự tham gia sáng tác - sản xuất bởi producer "ruột" của BTS - Pdogg. Việc được chủ tịch viết lời, còn mời đến hit-maker nổi danh của HYBE cho thấy màn đầu tư tất tay mà JYP dành cho Nayeon trong lần trở lại này.

Sự kết hợp giữa những cái tên đình đám của Kpop được kỳ vọng sẽ mang đến bản hit bùng nổ, đưa giúp Nayeon "thoát dớp" flop nhạc số của đa số gà nhà JYP trong những năm gần đây.