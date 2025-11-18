Ngày 14-15/11, Lễ trao giải Korea Grand Music Awards (KGMA) 2025 đã diễn ra thành công rực rỡ, thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu Kpop. Sự kiện thường niên được tổ chức nhằm vinh danh cho những cá nhân, tổ chức có đóng góp nổi bật cho nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Line-up năm nay quy tụ nhiều cái tên đình đám như IVE, STRAY KIDS, Suho, Irene, Woodz, Dayoung, ALLDAY PROJECT, MEOVV…

Bên cạnh những tiết mục đặc sắc, hạng mục giải thưởng là yếu tố được dân tình háo hức mong đợi. Một trong những giải Daesang danh giá của KGMA 2025 - Grand Honor’s Choice - đã xướng tên ALLDAY PROJECT. Thành tích ấn tượng này giúp gà cưng The Black Label trở thành nhóm nhạc Kpop đạt được Daesang nhanh thứ hai lịch sử. chỉ sau 144 ngày debut. Người đang nắm giữ ngôi vương không ai khác là NewJeans (134 ngày).

ALLDAY PROJECT giành Daesang nhanh thứ 2 lịch sử Kpop

Tuy nhiên, chiến thắng của ALLDAY PROJECT nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Nhiều fan và cộng đồng mạng cho rằng nhóm chưa đủ xứng đáng, nguyên nhân chủ yếu đến từ xuất thân của thành viên Annie Moon. Cô là cháu đời thứ tư của gia tộc sáng lập Samsung, khiến không ít người nghi ngờ nhóm đã “nhúng tay” vào để giành giải thưởng.

Tranh cãi càng trở nên gay gắt hơn khi một đoạn clip viral trên TikTok và X được lan truyền. Trong khoảnh khắc tên nhóm được xướng lên, các thành viên Tarzzan, Bailey, Woochan và Youngseo đồng loạt quay sang nhìn Annie. Riêng ái nữ tài phiệt thì mỉm cười nhẹ rồi đứng lên cùng các thành viên và bước lên sân khấu trao giải. Khoảnh khắc này khiến nhiều người tin rằng phản ứng đó “ngầm xác nhận” sự liên quan của cô trong kết quả chung cuộc.

Đoạn video ngắn được cho là bằng chứng cho thấy Annie Moon và ALLDAY PROJECT "đi cửa sau"

Cả 4 thành viên bất ngờ ngoảnh nhìn Annie

Dù ALLDAY PROJECT sở hữu ca khúc debut Famous - một trong những sản phẩm âm nhạc có thành tích cao nhất tại Hàn Quốc năm nay, cộng đồng mạng vẫn hoài nghi về độ “organic” trong thành công này. Việc Annie và các thành viên còn lại có tiếp tục đối mặt với những cáo buộc “con ông cháu cha” trong tương lai hay không vẫn là điều chưa thể đoán trước.

Phản ứng của khán giả cũng chia thành hai thái cực rõ rệt. Một bộ phận cho rằng “không có lửa sao có khói”, nhất là khi hành động của các thành viên trong clip được xem là khá bất thường. Một tài khoản để lại bình luận: “Ánh mắt cả nhóm nói lên tất cả, biểu cảm đó khó mà là trùng hợp”. Số khác cho rằng Annie khó tránh khỏi định kiến vì xuất thân quá đặc biệt, dẫn đến bất kỳ thành công nào của nhóm cũng sẽ bị đặt nghi vấn.

Nhiều fan và cộng đồng mạng cho rằng nhóm chưa đủ xứng đáng, nguyên nhân chủ yếu đến từ xuất thân của thành viên Annie

Ở chiều ngược lại, không ít fan bảo vệ ALLDAY PROJECT, khẳng định nhóm hoàn toàn xứng đáng với Daesang đầu tiên. Lập luận được đưa ra là Famous đã trở thành một trong những bản hit viral từ nhạc số đến mạng xã hội. Fan cho rằng mọi cáo buộc hiện tại chỉ là hiệu ứng dư luận vì truyền thông quá tập trung vào thân thế của Annie. “Không thể vì Annie có gia thế mà phủ nhận nỗ lực của cả nhóm”, một người viết.

Tranh luận chưa dừng lại ở đó. Một số khán giả còn đặt vấn đề lớn hơn về tiêu chí của KGMA năm nay, cho rằng việc một tân binh thắng Daesang quá sớm sẽ khiến giải thưởng mất dần giá trị, đặc biệt khi nhiều nghệ sĩ hoạt động lâu năm vẫn chưa từng chạm tới giải thưởng tương đương. Một số ý kiến kêu gọi BTC công khai rõ hơn về phương thức chấm điểm để tránh những ồn ào không đáng có.

Dù đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với một trong những ca khúc debut thành công nhất năm, ALLDAY PROJECT vẫn phải đối mặt với nghi vấn về độ “organic” trước cơn sốt thần tốc của mình. Việc Annie và nhóm có tiếp tục vượt qua được định kiến “con ông cháu cha” hay sẽ còn bị soi xét trong một thời gian dài nữa vẫn còn là dấu hỏi lớn.