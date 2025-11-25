Sơn.K đang trở thành hiện tượng mới của show thực tế. Chưa kết thúc Anh Trai Say Hi, Sơn.K đã đắt show ngang ngửa sao hạng A. Nhìn vào poster lịch trình tháng 11 - 12, Sơn.K khiến nhiều người bất ngờ. Từ ngày 10/11, anh đã bắt đầu chuỗi ghi hình liên tục tại TP.HCM, kế tiếp là 13/11 rồi 25/11 - tổng cộng 3 buổi shooting chỉ trong vòng nửa tháng. Xen giữa đó là những suất diễn quan trọng như Global Citizens Day (29/11 - TP.HCM) và ngay hôm sau 30/11 lại có mặt ở Hà Nội cho sự kiện nhãn hàng.

Lịch trình kín mít của Sơn.K

Bước sang tháng 12, lịch trình thậm chí còn gấp gáp hơn: 6/12 sự kiện tại TP.HCM, 7/12 tiếp tục ra Hà Nội cho một event khác, 19/12 trở về TP.HCM để ghi hình, 20/12 quay lại Hà Nội cho show, 27/12 tham dự concert Anh Trai Say Hi tại TP.HCM. Khép lại chuỗi cuối năm là lịch 4/1 với một hoạt động được giấu kín. Với mật độ di chuyển - làm việc như vậy, Sơn.K đang chứng minh độ hot của một gương mặt mới nhưng hiệu ứng lại mạnh chẳng kém ngôi sao top đầu.

Trước Anh Trai Say Hi, Sơn.K xuất hiện trong MV She Never Cries của Hoàng Duyên

Sơn.K tên thật là Lê Sơn, sinh năm 2001 trực thuộc DreamS Entertainment. Trước Anh Trai Say Hi mùa 2, Sơn.K được biết đến qua sản phẩm collab với đàn chị chung công ty Hoàng Duyên - ca khúc She Never Cries. Tính đến nay, Sơn.K vẫn chưa có nhạc phẩm debut chính thức nhưng đã nổi đình đám nhờ chương trình thực tế. Tại Anh Trai Say Hi, Sơn.K thể hiện bộ kỹ năng trọn vẹn từ giọng hát, vũ đạo, sáng tác cho đến sản xuất nhạc. Nhan sắc của Sơn.K cũng là lý do khiến anh trở thành hiện tượng tân binh hot nhất lúc này. Gương mặt sáng, đường nét gọn gàng, vibe thanh thuần kiểu “bạch nguyệt quang” giúp Sơn.K nổi bật. Do đó, Sơn.K thực sự bùng nổ, được mệnh danh “crush quốc dân” mới của Gen Z.

Nhan sắc chuẩn nam chính phim Hàn

Sự nổi tiếng của Sơn.K tăng tốc ngay sau màn breakdance - nhào lộn gây bão ở Live Stage 1. Số người theo dõi tăng hơn 12 lần, các clip biểu diễn viral mạnh, visual “nam chính phim Hàn” của Sơn.K trở thành chủ đề được khán giả nhắc đến liên tục. Ở các vòng thi sau, anh tiếp tục chứng minh màu sắc riêng: làm đội trưởng, xây dựng concept cho tiết mục, đóng góp trong chuyên môn âm nhạc, thể hiện kỹ năng sân khấu đa dạng từ vũ đạo, vocal đến sự làm chủ biểu cảm.

Phân đoạn nhào lộn giúp Sơn.K gây ấn tượng ngay tập 1 Anh Trai Say Hi múa 2

Thần thái sân khấu linh hoạt của Sơn.K:

Khởi điểm là một tân binh hướng nội, nhưng khi đứng trên sân khấu Sơn.K lại lột xác hoàn toàn, năng động, sắc sảo, tinh tế và nhiều năng lượng. Với nền tảng visual, năng lực âm nhạc và độ phủ sóng mạnh mẽ hiện tại, Sơn.K gần như hội đủ điều kiện để trở thành gương mặt nổi bật nhất trong lứa nghệ sĩ trẻ. Ở thời điểm hiện tại, điều khán giả mong chờ nhất chính là sản phẩm âm nhạc cá nhân đầu tiên của Sơn.K.