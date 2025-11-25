Gần đây, mạng xã hội Hàn Quốc rộ lên chủ đề “Nếu Britney Spears debut vào năm 2025 thì liệu cô có trở thành ngôi sao hàng đầu chỉ sau một đêm?”. Chỉ với vài khoảnh khắc thời hoàng kim được chia sẻ lại - đôi mắt màu nâu long lanh, mái tóc vàng mật ong, khuôn mặt búp bê cùng thần thái ngôi sao bẩm sinh, cái tên Britney Spears lại khiến cả Internet chao đảo như thể thời hoàng kim của cô chưa từng trôi qua.

Chùm ảnh Britney Spears thời hoàng kim khiến MXH Hàn xôn xao

Britney từng là định nghĩa của một “It Girl toàn cầu”, là ngôi sao có thể khiến cả thế giới phát điên chỉ bằng một ánh nhìn. Cư dân mạng Hàn đồng loạt bình luận rằng nhan sắc và khí chất của Britney gần như không có đối thủ trong bất kỳ thời đại nào. Ở thời đỉnh cao, cô đẹp đến mức chỉ đứng yên cũng trở thành chủ đề gây bão, chưa kể đến hàng loạt khoảnh khắc biểu tượng từ MV, sân khấu đến đời thực.

Nhiều người tin rằng nếu Britney debut vào bây giờ - trong kỷ nguyên mạng xã hội, TikTok, những cú viral chỉ cần 5 giây thì có khi độ nổi tiếng còn lớn hơn gấp nhiều lần. Cũng bởi vì hiện nay không có quá nhiều “tóc vàng búp bê” với visual kiểu Mỹ cổ điển như cô, nên sự độc bản của Britney thậm chí còn gây nổ mạng mạnh hơn.

Cư dân mạng tin rằng, với nhan sắc này thì Britney Spears debut ở thời đại nào cũng sẽ là "công chúa nhạc pop":

Dân mạng để lại loạt phản hồi phấn khích như: “Giờ mà debut thì nổi hơn nữa ấy chứ”, “Bây giờ đâu ai xinh kiểu tóc vàng như bả nữa, đúng chuẩn ngôi sao”, “Nếu debut thời nay chắc chị ấy hoạt động vui vẻ hơn”, “Màu giọng đỉnh chóp, nhảy điên đảo, nhạc bài nào cũng hay”, “Debut với Toxic thì nổ tung thị trường luôn”, “Bây giờ nhìn lại vẫn đẹp ác liệt”, “Mọi người sẽ phát điên cho xem”… Có thể thấy sức hút của Britney Spears chưa bao giờ suy giảm dù cô không còn ở thời đỉnh cao.

Nhìn lại sự nghiệp của Britney Spears, dễ hiểu vì sao cô được xem là một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng lớn nhất thế giới. Bước ra từ The Mickey Mouse Club cùng loạt cái tên sau này trở thành huyền thoại, Britney ngay lập tức tạo ra cơn bão toàn cầu với album debut …Baby One More Time (1999). Gương mặt trẻ trung, phong cách học sinh biểu tượng và giọng hát đặc trưng khiến Britney trở thành hiện tượng ngay từ những ngày đầu. Chỉ một cái nháy mắt cũng đủ khiến dân tình rung chuyển.

Britney Spears nổi lên từ Baby One More Time

Sang đến Oops!... I Did It Again (2000), vị thế “Công chúa nhạc Pop” của Britney được củng cố tuyệt đối. Cô sở hữu hình tượng vừa trong sáng vừa quyến rũ – điều mà đến tận bây giờ vẫn hiếm nghệ sĩ làm được. Từ 2001 đến 2003, Britney chuyển mình mạnh mẽ với hình tượng trưởng thành, táo bạo và huyền thoại sân khấu MTV VMA 2003 cùng Madonna - khoảnh khắc mà cả văn hóa pop đến nay vẫn nhắc lại như một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất mọi thời đại.

Từ khoảnh khắc quàng trăn tại VMAs 2001

Đến khoảnh khắc kinh điển với Madonna 2003, Britney Spears từng là biểu tượng rating của VMAs

Nhưng đằng sau sự rực rỡ ấy là hành trình đầy vết thương. Khủng hoảng năm 2007 khiến Britney cạo đầu, đánh paparazzi, màn trình diễn VMA bị coi là thảm họa đã kéo cô vào giai đoạn tăm tối nhất. Ly hôn, mất quyền nuôi con, trầm cảm sau sinh và áp lực truyền thông nghiền nát khiến Britney kiệt quệ. Nữ ca sĩ còn bị bị đặt dưới chế độ giám hộ kéo dài gần 14 năm - một chương đen tối khiến cả thế giới bàng hoàng khi sự thật được phơi bày.

Britney Spears trải qua nhiều biến cố trong sự nghiệp

Dù vậy, giữa lúc tưởng như lụi tàn hoàn toàn, Britney vẫn tạo nên Blackout - album đi trước thời đại và chứng minh tài năng của cô chưa bao giờ biến mất. Britney tiếp tục phát hành Circus , Femme Fatale , Glory , tổ chức chuỗi show cư trú tại Las Vegas mang về doanh thu khổng lồ và trở thành hiện tượng một lần nữa. Để rồi năm 2021, sự tự do cuối cùng cũng trở lại sau cuộc chiến pháp lý dài và phong trào toàn cầu #FreeBritney.

Sự nghiệp Britney Spears không chỉ là những bản hit, những màn biểu diễn mang tính biểu tượng, mà còn là câu chuyện về một nghệ sĩ bị hào quang nuốt chửng, phải chiến đấu để giữ lấy chính mình. Nhưng cho đến hôm nay, dù ở thời điểm hiện tại có nhiều tranh cãi, nhiều bất ổn, người ta vẫn nhắc đến cô như một biểu tượng mà không ai có thể thay thế.

Britney Spears là biểu tượng mà không ai có thể thay thế

Và đó là lý do chỉ cần vài khoảnh khắc cũ xuất hiện trở lại, dân mạng lại đồng loạt thốt lên: “Nếu debut bây giờ, Britney Spears vẫn sẽ là ngôi sao số 1”. Vì visual búp bê kinh điển, màu giọng đặc trưng, bản năng sân khấu và sức hút không ai có thể sao chép - tất cả tạo nên một huyền thoại. Một mỹ nhân mà dù ánh hào quang từng vụt tắt, sức ảnh hưởng vẫn làm cả thế giới phát điên như chưa từng có khoảng cách của thời gian.