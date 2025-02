Ariana Grande: Từ “công chúa nhạc pop” đến đề cử Oscar

Ariana Grande, nữ ca sĩ nổi tiếng với giọng hát nội lực và loạt bản hit đình đám, vừa ghi dấu ấn lớn trong sự nghiệp khi nhận đề cử Oscar 2025 cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn Glinda trong bộ phim nhạc kịch Wicked. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ lĩnh vực âm nhạc sang điện ảnh của cô, chứng minh tài năng đa dạng và sự nghiêm túc của Ariana trong nghệ thuật.

Từ ngôi sao nhạc pop đến phù thủy tỏa sáng trên màn ảnh rộng

Ariana Grande không còn là cái tên xa lạ với công chúng. Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ khi còn rất trẻ, tham gia diễn xuất trong các loạt phim truyền hình của Nickelodeon trước khi vươn lên trở thành một trong những nữ ca sĩ hàng đầu thế giới. Với chất giọng soprano đặc trưng cùng kỹ thuật belting đỉnh cao, Ariana nhanh chóng chinh phục khán giả qua những ca khúc như Problem, Into You, No Tears Left to Cry, 7 Rings và Positions.

Tuy nhiên, niềm đam mê diễn xuất chưa bao giờ rời xa cô. Sau khi gây ấn tượng trong một số vai diễn nhỏ, Ariana đã chính thức có màn tái xuất đáng nhớ với điện ảnh khi nhận vai Glinda trong Wicked - bộ phim chuyển thể từ vở nhạc kịch Broadway đình đám.

Quá trình tuyển chọn cho vai diễn này diễn ra vô cùng khắc nghiệt với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng, nhưng Ariana đã xuất sắc vượt qua để giành lấy cơ hội này. Ngay từ khi dự án Wicked được công bố, khán giả đã vô cùng mong đợi màn hóa thân của cô vào nhân vật Glinda, một trong những phù thủy mang tính biểu tượng nhất trong văn hóa đại chúng.

Nhân vật Glinda vốn là một phù thủy tốt bụng, có vẻ ngoài xinh đẹp và giọng hát ngọt ngào. Đây là một vai diễn đòi hỏi khả năng ca hát, diễn xuất và trình diễn sân khấu hoàn hảo - tất cả đều là những yếu tố Ariana Grande đã có sẵn. Tuy nhiên, để mang đến một phiên bản Glinda đầy thuyết phục trên màn ảnh rộng, Ariana đã phải nỗ lực rất nhiều.

Trước khi chính thức ghi hình, Ariana dành hàng tháng trời để luyện tập thanh nhạc và trau dồi kỹ năng diễn xuất. Cô phải học cách điều chỉnh giọng nói và phong cách biểu cảm sao cho phù hợp với tính cách của Glinda - một nhân vật vừa ngây thơ, đáng yêu nhưng cũng đầy chiều sâu nội tâm.

Ngoài ra, các cảnh quay của Wicked cũng yêu cầu nhiều kỹ thuật diễn xuất phức tạp, từ những màn khiêu vũ, nhào lộn đến những phân đoạn cảm xúc cao trào. Ariana chia sẻ rằng có nhiều khoảnh khắc cô cảm thấy áp lực vì không muốn làm người hâm mộ thất vọng, nhưng cô đã không ngừng cố gắng để hoàn thành tốt vai diễn.

Một thách thức khác mà Ariana Grande phải đối mặt là sự so sánh với các diễn viên từng thể hiện Glinda trên sân khấu Broadway trước đó, đặc biệt là Kristin Chenoweth - người đầu tiên đảm nhận vai diễn này và đã trở thành một tượng đài. Tuy nhiên, Ariana đã mang đến một Glinda đầy mới mẻ, với phong cách diễn xuất tự nhiên hơn, giúp nhân vật trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với khán giả đại chúng.

Sau khi Wicked ra mắt, màn thể hiện của Ariana Grande nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. The Hollywood Reporter đánh giá: “Ariana Grande mang đến một Glinda duyên dáng, hồn nhiên nhưng cũng không kém phần sâu sắc. Giọng hát của cô là một điểm sáng lớn của bộ phim”. Variety nhận xét: “Mặc dù vẫn còn một số điểm cần trau dồi trong diễn xuất, Ariana đã chứng minh cô không chỉ là một ngôi sao nhạc pop mà còn có tiềm năng lớn trong điện ảnh”.

IndieWire nhận định: “Một màn thể hiện đáng khen, giúp Ariana Grande bước chân vào Hollywood một cách ấn tượng”.

Không chỉ có giới chuyên môn, khán giả cũng hết lời khen ngợi nữ ca sĩ. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước khả năng diễn xuất của Ariana, thậm chí có những fan còn cho rằng cô nên theo đuổi sự nghiệp điện ảnh song song với âm nhạc.

Oscar 2025: Ariana Grande cạnh tranh với những tên tuổi lớn

Ariana Grande nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2025, cạnh tranh với những cái tên gạo cội như: Monica Barbaro (A Complete Unknown), Felicity Jones (The Brutalist), Isabella Rossellini (Conclave), Zoe Saldaña (Emilia Pérez).

Đây là một cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt, bởi các ứng viên còn lại đều là những diễn viên giàu kinh nghiệm và có nhiều tác phẩm điện ảnh ấn tượng. Tuy nhiên, việc Ariana Grande lọt vào danh sách đề cử Oscar đã là một chiến thắng lớn, khẳng định tài năng diễn xuất của cô trong mắt giới chuyên môn.

Lịch sử Oscar từng chứng kiến nhiều ca sĩ chuyển hướng sang diễn xuất và nhận được đề cử, thậm chí giành chiến thắng. Một số ví dụ điển hình có thể kể đến: Lady Gaga (A Star Is Born, 2018) - Giành giải Ca khúc trong phim hay nhất và được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất. Jennifer Hudson (Dreamgirls, 2006) - Đoạt tượng vàng Nữ phụ xuất sắc nhất. Cher (Moonstruck, 1987) - Giành giải Nữ chính xuất sắc nhất.

Đề cử Oscar không chỉ là một dấu mốc quan trọng đối với cá nhân Ariana Grande, mà còn mang lại nhiều ý nghĩa lớn đối với sự nghiệp của cô. Từ trước đến nay, Ariana luôn được biết đến là một ca sĩ hàng đầu, nhưng giờ đây cô đã chứng minh mình có thể tỏa sáng ở cả lĩnh vực điện ảnh. Đề cử Oscar giúp cô khẳng định rằng thành công của mình không chỉ dựa vào danh tiếng trong âm nhạc, mà còn đến từ thực lực và nỗ lực cá nhân.

Với thành công này, Ariana Grande có thể sẽ nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án phim lớn trong tương lai. Cô hoàn toàn có thể thử sức với nhiều thể loại khác nhau, từ nhạc kịch đến chính kịch hoặc thậm chí là phim hành động.

Việc một ca sĩ pop hàng đầu như Ariana Grande nhận được đề cử Oscar cũng là nguồn cảm hứng lớn cho nhiều nghệ sĩ khác. Điều này chứng minh rằng ranh giới giữa âm nhạc và điện ảnh đang dần được xóa nhòa, và những nghệ sĩ tài năng hoàn toàn có thể thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Sau thành công của Wicked, Ariana Grande có thể tiếp tục theo đuổi cả hai lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Cô đã xác nhận sẽ phát hành album mới trong năm 2025, đồng thời cũng đang cân nhắc một số dự án phim mới.

Người hâm mộ đang rất mong chờ xem liệu cô có thể giành chiến thắng tại Oscar 2025 hay không. Nhưng dù kết quả ra sao, Ariana Grande đã chứng minh rằng cô không chỉ là một ngôi sao nhạc pop mà còn là một nữ diễn viên đầy triển vọng của Hollywood.