Cuối năm 2021, làng nhạc Hàn đón chào “siêu tân binh” IVE với ca khúc đứng top 6 kết niên Eleven. Cộng hưởng với 2 gương mặt trẻ xu hướng là Jang Wonyoung và Ahn Yu Jin, nhóm nữ nhà Starship nổi như “diều gặp gió”, được biết đến là “vườn bông không lỗ hổng visual”. Nhạc hay, sắc vóc 10 điểm, IVE là làn gió mới cho Kpop gen 4, đặc biệt là hàng ngũ nghệ sĩ nữ.

IVE là tân binh "khủng long" nhờ Eleven và sức nóng từ Jang Wonyoung lẫn Ahn Yu Jin

Tại thời điểm đó, ITZY đang trải qua cú “rớt đài” khi lần lượt Not Shy, Mafia In The Morning, Loco nối đuôi nhau flop. (G)-IDLE vẫn đang “ngủ đông” hậu scandal của Soojin; EVERGLOW thì “hụt hơi” rõ kể từ Ladida do cách quảng bá lười biếng từ Yuehua; StayC có hiệu ứng tốt từ ASAP lẫn Stereotype nhưng thiếu độ nhận diện cá nhân cao. Vì thế, sân chơi gen 4 nữ đang do aespa “cầm trịch” sau thành công ngoài mong đợi của Next Level và Savage. Sự xuất hiện của IVE không chỉ tác động tới “ván cờ” lúc đó mà còn “mở bát” cho làn sóng girl group lên ngôi kể từ 2022.



ITZY "ngã ngựa" sau loạt bài hát flop

aespa vươn lên vị trí top đầu ở thời điểm 2021

Năm 2022 thuộc về IVE không phải nhận định mà là sự thật không ai dám phản đối. Love Dive và After Like gây sốt mọi mặt trận nhạc số, vươn tầm ra khỏi ranh giới âm nhạc nội địa. Nếu Love Dive gây nghiện với phân đoạn pre-chorus mơ màng, kỳ bí thì After Like tạo nên trend “thả dáng” trên verse đầu tiên. Giữa nhiều đối thủ mạnh như aespa, (G)-IDE, LE SSERAFIM hay NewJeans, IVE vẫn giữ vị thế độc tôn qua hattrick 3 hit lớn.

Love Dive tạo nên cơn sốt, trở thành hit lớn nhất làng nhạc Hàn 2022

“Ngũ long công chúa” - biệt danh fan đặt cho tổ hợp 5 nhóm nữ hot nhất gen 4, một lần nữa “tái đấu” vào khoảng tháng 4 - 5/2023. IVE tung ra 2 ca khúc chủ đề Kistch và I Am, khuấy động tình cảnh fan “đói nhạc” khi những Ditto, OMG và Hype Boy thay phiên nhau chiếm giữ BXH Hàn 3 tháng đầu năm. Bộ đôi Kistch và I Am 1 lần nữa chứng minh độ hot 1000 độ của IVE khi giành chiến thắng trong cuộc chiến giành ngôi đầu bảng, đụng độ Spicy (aespa), UNFORGIVEN (LE SSERAFIM) và Queenxard ((G)-IDLE). Đặc biệt, I Am đứng hạng 3 tổng điểm tích luỹ kết niên và có lượt nghe cao nhất trên Melon 2023.



I Am là cú nổ lớn của Kpop 2023

Chỉ với 2 năm hoạt động, IVE trở thành “con gà đẻ trứng vàng” của Starship, vực dậy công ty sau chuỗi ngày WJSN “làm ăn” bết bát. Gánh công ty đến vậy nhưng thời gần đây, cộng đồng “đai bư” đồng loạt lên tiếng vì sự bất công mà IVE được phải chịu đựng. Dù vô cùng ủng hộ đàn em KiiiKiii ra mắt nhưng fan không thể làm ngơ rằng Starship đang bỏ bê 6 cô gái, thay vào đó sử dụng lợi nhuận kiếm được “đập” vào màn debut nhóm nữ mới.

I Do Me - ca khúc pre-debut của KiiiKiii lấy bối cảnh vùng thảo nguyên rộng lớn xứ New Zealand. MV ngạp tràn nắng vàng, cây cỏ xanh bát ngát cùng màu phim mơ mộng, tươi mát toát ra cái chất hippie. Mức đầu tư dành cho Kiiikiii lại tỷ lệ nghịch so với những gì IVE có được qua nhiều lần comeback. Từ Eleven, Love Dive, After Like đến Heya hay gần đây nhất là Attitude, IVE chỉ được quay trong “hộp” cũ rích, rập khuôn đến nhàm chán. Chỉ có Rebel Heart, Either Way hay Kitsch được dựng ngoại cảnh nhưng chất lượng chỉ dừng ở mức bình thường, thậm chí là tệ.



KiiiKiii - I Do Me

Cách thức quảng bá của Starship cũng là vấn đề khiến người hâm mộ đau đầu. Đáng ra nên tận dụng cơn rung chấn I Am để dốc toàn lực đẩy mạnh cho IVE thì Starship lại “quăng” 3 ca khúc kén người nghe đến khó tin, chưa kể sau đó công ty còn lên kế hoạch “lân la” sang thị trường US-UK. Either Way, Off The Record và Baddie dắt tay nhau “trôi tuột” khỏi tâm trí người nghe. Kể từ đây, IVE mất dần nhiệt, mất cả luôn skill “quốc dân độ”. Các ca khúc sau đó cũng không bám chart tốt như trước.

Heya nhận được sự chú ý vì concept thần thoại phương Đông độc đáo nhưng lại gây tranh cãi về vấn đề văn hoá xứ tỷ dân. Vũ đạo bài hát cũng bị chê nhàm chán, thiếu sáng tạo. Ca khúc được kỳ vọng có thể “cứu vãn” tình thế này là Accendio thì Starship lại có 1 quyết định đi vào “lòng đất” - tung MV và bắt đầu quảng bá Accendio sau 2 tuần chạy show không có hiệu quả với Heya. Việc này khiến ca khúc lỡ nhịp hot khi MV còn chưa kịp “ra lò”.



Heya

và Accendio đều có concept ấn tượng nhưng không đủ "đô" để giúp IVE bám trụ chart tốt

Giữa bối cảnh nền âm nhạc Hàn Quốc đang đào thải nhanh chóng, “đẩy” IVE đi tour trong suốt 11 tháng liệu có phải là chiến lược đúng đắn? Công ty kiếm bộn tiền nhưng đầu tư cho 6 cô gái 1 cách nghèo nàn, sơ sài. Rebel Heart và Attitude đúng thật là nhận về nhiều phản ứng tích cực nhưng thành tích và sức lan toả kém xa thời kỳ hoàng kim của nhóm. Nhìn lại vết xe đổ từ những “gà nhà” trước đây như Sistar, WJSN hay MONSTA X, đến bao giờ Starship mới chịu rút ra bài học và “xốc” lại tinh thần trong việc điều hành công ty? Không có Jang Wonyoung và Ahn Yu Jin kéo lại, IVE giờ đang ở đâu trên bản đồ Kpop?

IVE - Rebel Heart

Gần đây, FC Trung Quốc của Jang Wonyoung lên án Starship có nhiều hành động “hút máu”. Nhiều người trách công ty lợi dụng danh tiếng, hình ảnh và sức ảnh hưởng của “công chúa Kpop” để tạo nên thương hiệu riêng cho IVE, giúp các thành viên kém nổi được “cọ nhiệt”. Không phải tự nhiên IVE được gọi là Jang Wonyoung và những người bạn. Nữ idol luôn là tâm điểm của sự chú ý, “cá kiếm” nhất về mảng doanh thu, lợi nhuận. Trước đây, cô nàng được ưu ái với nguồn tài nguyên lớn, độ nhận diện cao nhất nhì gen 4 nhưng giờ đây lại chịu cảnh bị phân biệt đối xử, phải nhường spotlight cho các chị em cùng nhóm.



Fan phẫn nộ vì tài nguyên của Jang Wonyoung lại bị đem "chia 5 xẻ 7" cho các thành viên khác