Sáng 22/2 (giờ Việt Nam), Lisa (BLACKPINK) đã tung ra teaser hé lộ 5 tạo hình nằm trong album ALTER EGO tượng trưng cho 5 bản ngã khác nhau phản ánh những khía cạnh đối lập nhưng hòa quyện trong con người cô. Theo đó, 5 bản ngã được Lisa gọi tên gồm: Roxi, Sunni, Kiki, Speedi và Vixi.

Lisa với bản ngã “kẻ phản diện” Vixi - nhân vật ở giữa trung tâm là một trong những tạo hình được người hâm mộ quan tâm bậc nhất. Diện outfit da bó sát với những đường cut-out táo bạo gợi lên hình ảnh của một nữ chiến binh thống trị sân khấu. Đây cũng chính là hình ảnh mạnh mẽ, quyến rũ và đầy quyền lực, thể hiện sự trưởng thành trong âm nhạc cũng như phong cách của em út BLACKPINK.

Teaser hé lộ 5 tạo hình của Lisa trong album ALTER EGO

5 tạo hình tượng trưng cho 5 bản ngã của Lisa trong album ALTER EGO

Khác với hình ảnh được hé lộ trước đó, tạo hình của Lisa với mái tóc ngắn tomboy được cho là bản ngã Roxi thể hiện một hình ảnh nổi loạn, đại diện cho sự tự do và tinh thần Hip-hop nguyên bản mà cô theo đuổi. Tạo hình Speedi với mái tóc cam “cháy phố” như một hình tượng futuristic mang phong cách cyberpunk.

Bản ngã Kiki đại diện cho một cô gái đến từ thập niên 2000 với mái tóc hồng pastel là biểu tượng của sự xa hoa và cuốn hút. Đây được cho chính là Lisa với khía cạnh là một ngôi sao nhạc Pop toàn cầu. Hay như tạo hình Sunni với outfit trắng lại là bản ngã nhẹ nhàng, đối lập hoàn toàn với sự mạnh mẽ của 4 bản ngã còn lại.

Hình ảnh 5 bản ngã khác nhau được Lisa hé lộ khi giới thiệu các phiên bản cho album

Ở cuối teaser, Lisa không quên hé lộ toàn bộ tracklist nằm trong album ALTER EGO. Theo đó, full album của em út BLACKPINK sẽ bao gồm 15 ca khúc. Ngoài những sản phẩm hợp tác cùng các nghệ sĩ quốc tế đã được tung ra trước đó như Born Again (ft. Doja Cat & Raye), New Woman (ft. Rosalia) thì cô sẽ còn có 3 sản phẩm collab khác đó là F*** Up The World (ft. Future), Rapunzel (ft. Megan Thee Stallion), When I’m With You (ft. Tyla).

Tracklist 15 ca khúc được Lisa công bố

Không chỉ thế, trước thềm album ALTER EGO lên sóng, người hâm mộ ở nhiều quốc gia sẽ có cơ hội được nghe trước album. Đặc biệt, Việt Nam cũng là quốc gia nằm trong danh sách được công bố. Cụ thể, buổi tiệc nghe trước album - listening party được Lisa tổ chức ở các quốc gia như Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Malaysia, Mexico, Philippines, Singapore, Thái Lan, Anh và Việt Nam.

Như vậy, người hâm mộ Lisa tại Việt Nam hoàn toàn có cơ hội được thưởng thức trọn vẹn album ALTER EGO trước khi album chính thức được phát hành. Sau khi Jisoo tổ chức fanmeeting tại Hà Nội thì việc Việt Nam có trong danh sách những quốc gia có cơ hội nghe trước album khiến cho cộng đồng VBLINK vô cùng phấn khích. Đây có thể xem là món quà mà các cô gái toàn cầu dành cho người hâm mộ tại đất nước hình chữ S.