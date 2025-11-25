Thêm bản nhạc Việt tạo cơn sốt ở Trung Quốc

Tối 24/11, Quan Hiểu Đồng cập nhật video nhảy ca khúc tiếng Việt Giá Như Anh Là Người Vô Tâm, đạt 62.000 lượt thích sau ít tiếng đăng tải. Nữ diễn viên nhảy theo vũ đạo đang tạo xu hướng với các người dùng ứng dụng Douyin (TikTok bản Trung).

Điệu nhảy và bài hát Việt đang tạo trào lưu trên Douyin được Quan Hiểu Đồng “đu trend”.

Bản gốc do ca sĩ Hồ Phong An thể hiện, ra mắt năm 2016 theo phong cách ballad với hơn 3 triệu lượt xem trên YouTube. Bài hát được phổ biến hơn sau khi được remix, trên kênh Mum Remix cách đây 2 năm, ca khúc này có phiên bản mới kết hợp cùng Đáy Biển, hút 30 triệu lượt xem. Một số phiên bản remix, mashup khác cũng hút hàng triệu lượt quan tâm từ khán giả.

Tuy nhiên, bản remix giọng nữ Giá như anh là người vô tâm mới là bản tạo trend với khán giả Trung Quốc. Đây là phiên bản được làm mới phát hành cách đây 4 tháng, hút gần 900.000 lượt nghe trên YouTube.

Đoạn nhạc đang tạo xu hướng có giai điệu bắt tai: “…Đau lòng lắm em ơi anh không thể nói thành lời/ Chỉ biết rằng yêu em anh trao hết cả niềm tin/ Ngày em nói rời xa em không cần anh khi xưa em đã trót lỡ lầm/ Nói yêu anh để rồi giờ em buông tay theo người ta anh có hay…”.

Phần nhạc ngắn nhưng có phần cao trào, drop có điểm nhấn bằng âm nhạc điện tử, khiến khán giả muốn nghe đi nghe lại nhiều lần.

Bài hát cũng có các phiên bản remix bởi các producer khác như Qinn Media, Đại Mèo Remix, Lê Bảo nhưng tạo xu hướng trên Douyin là bản remix có giọng nữ.

Hồi tháng 10, bản remix Vì yêu cứ đâm đầu của Min, Đen và JustaTee cũng “làm mưa làm gió” trên Douyin (TikTok Trung Quốc) với phiên bản sôi động, thu hút hàng triệu lượt xem và tìm kiếm với tên tiếng Anh "Headlong into love". Bản nhạc được nhiều sao Hoa ngữ và cư dân mạng ưa chuộng, đến nay trào lưu này vẫn chưa nguội.

Nhiều ca khúc nhạc Việt bất ngờ được yêu thích, trở thành xu hướng trên Douyin nhờ được làm mới lại. Đa phần các ca khúc nổi tiếng nhờ phiên bản remix có tiết tấu trẻ trung, bắt tai, vui tươi.

Những bài hát Việt trước đây được khán giả quốc tế biết đến cũng đi theo hướng này, tiêu tiêu có thể kể đến See tình bản remix của Cukak, câu hát "Có phải anh đang trêu đùa em đấy không" trong Kẻ cắp gặp bà già bản remix do Hoàng Thùy Linh thể hiện, trở thành nhạc nền cho hàng nghìn video vũ đạo. Bên cạnh đó còn có nhiều cái tên như Hai phút hơn (KAIZ Remix ft Pháo), Cứ chill thôi của Chillies, Suni Hạ Linh, Rhymastic, Dễ đến dễ đi của Quang Hùng MasterD…

Các phân đoạn gây sốt không quá dài, thông thường chỉ là đoạn nhạc ngắn khoảng 15-30 giây, phù hợp với dạng video ngắn trên ứng dụng Douyin, Xiaohongshu, TikTok, tính năng Reels của Facebook, YouTube...