Quang Hùng MasterD càng giỏi, em trai càng gặp nguy

Quang Hùng MasterD “một mình cân tất”

Bloomever - debut album phát hành ngày 22.11.2025 là minh chứng rõ nhất cho việc Quang Hùng MasterD đang bước vào giai đoạn trưởng thành, chín muồi trong âm nhạc. Ngay chính cái tên Bloomever - ghép từ “Bloom” và “Ever” cũng cho thấy khát vọng “nở rộ mãi mãi” mà anh muốn gửi đến khán giả, như một lời hứa rằng âm nhạc của Quang Hùng sẽ tiếp tục phát triển không ngừng.

Quang Hùng MasterD ra mắt album đầu tay sau 1 năm kể từ Anh Trai Say Hi

Album gồm 12 ca khúc, trải dài từ những bản hit quen thuộc phiên bản làm mới như Hão Huyền, Mưa Đá 2.0, Thủy Triều (bản làm mới) , đến loạt sáng tác hoàn toàn mới như Nguyệt Hoa, Sau Tan Ca, Chất Gây Hại, Kết Thúc Khi Chưa Mở Bài,… Đáng chú ý, nhiều track được Quang Hùng tự làm tất cả - từ sáng tác, thu âm, thể hiện cho tới sản xuất. Việc anh tự phát triển studio riêng không chỉ cho thấy sự độc lập trong âm nhạc, mà còn khẳng định anh muốn làm chủ toàn bộ bản sắc nghệ thuật của mình, không phụ thuộc bất kỳ ai.

Cả loạt bài hát do Quang Hùng MasterD đảm nhận mọi khâu: từ sáng tác, thu âm, sản xuất

Dễ thấy rằng sự nghiêm túc này đã tạo hiệu ứng tích cực. Những bài từng gây sốt như Thủy Triều, Hão Huyền tiếp tục giữ vững độ hot, trong khi các ca khúc mới nhận về lượt nghe tích cực. Quang Hùng cố gắng thể hiện năng lực toàn diện: hát ổn, sáng tác giỏi, sản xuất chắc tay. Đó cũng chính là lý do anh trở thành một trong những gương mặt được đánh giá cao nhất hiện nay.

Sau Tan Ca - Một trong những bài hát mới được đánh giá cao trong album mới của Quang Hùng MasterD

Nhìn lại hành trình hơn 10 năm làm nghề, sự bền bỉ của Quang Hùng đã được chứng minh từ lâu. Từ cậu trai 14 tuổi tự mày mò học làm nhạc, đến người nhạc sĩ đứng sau hàng loạt bản hit Vì yêu là nhớ, Em lỡ yêu sai anh, Là bạn không thể yêu … rồi hiện tượng viral toàn cầu Dễ Đến Dễ Đi năm 2020 - tất cả tạo nên một nền móng vững chắc. Quang Hùng từng bị gọi là “con cưng quốc tế, con ghẻ quốc dân” vì nổi tiếng tại Thái Lan nhưng chưa đột phá ở Việt Nam. Bước ngoặt Anh Trai Say Hi 2024 đã giúp mọi thứ thay đổi. Ngay khi lọt vào đội hình 5 thành viên xuất sắc nhất, Quang Hùng chính thức chiếm được sự công nhận trong nước, trở thành cái tên dẫn đầu làn sóng thần tượng nghệ sĩ Việt.

Nghệ sĩ có tài như Quang Hùng, chỉ cần vào chương trình thực tế là dễ dàng thăng hạng tên tuổi

Nghệ sĩ có tài như Quang Hùng, chỉ cần vào chương trình thực tế là dễ dàng thăng hạng tên tuổi. Những ca khúc có sự nhúng tay của Quang Hùng tại Anh Trai Say Hi như Catch Me If You Can, Tình Đầu Quá Chén,... hay bài solo Trói Em Lại đều viral thành hit xu hướng, đạt top #1 trending với lượt nghe khủng. Thậm chí, khi làm khách mời Em Xinh Say Hi, Quang Hùng MasterD cũng mang đến hit bự Gã Săn Cá cho đội Em Xinh Quỳnh Anh Shyn, Lâm Bảo Ngọc, Saabirose, MAIQUINN.

Quang Hùng MasterD có tài năng đa dạng và linh hoạt: có thể hát, có thể rap (từng gây chú ý với rap giọng Huế), trình diễn tự nhiên, sáng tác tốt và sở hữu tư duy âm nhạc rất rõ ràng. Sự đa tài này không chỉ giúp anh thành công tại Việt Nam mà còn ở thị trường Thái Lan và các nước châu Á.

Quang Hùng càng giỏi, Quang Huy càng gặp nguy

Cũng chính vì quá giỏi, đầy đủ “bộ kỹ năng” nên cái tên Quang Hùng MasterD vô tình trở thành chuẩn mực để người ta mang ra so sánh với… em trai ruột đang tham gia cùng show thực tế - Anh Trai Say Hi mùa 2.

Ngay từ đầu mùa, khi Ryn Lee (Quang Huy) được giới thiệu, công chúng đã đặt ra nhiều tiêu chuẩn vì đây là em trai Quang Hùng. Việc được biết đến sớm, có tên tuổi anh trai hỗ trợ vừa là điểm cộng, vừa là áp lực với Quang Huy. Và hiện tại, khi Ryn Lee đang đi đến chặng nước rút của mùa 2 - thì thứ anh chàng gặp phải chính là áp lực và tranh cãi.

Ryn Lee - em trai Quang Hùng tại Anh Trai Say Hi mùa 2

Tài năng của Ryn Lee là chủ đề bị “mổ xẻ” gay gắt nhất sau Live Stage 4. Kết quả tập 11 khiến cộng đồng mạng bùng nổ khi trong 7 anh trai phải dừng cuộc chơi. Dù vẫn vấp nhiều ý kiến trái chiều, Ryn Lee không nằm trong danh sách ra về và chính thức góp mặt trong Top 18 để bước vào Chung kết.

Khán giả đồng loạt cho rằng Ryn Lee mới là người nên bị loại

Ngay khi kết quả được công bố, làn sóng phẫn nộ bùng lên mạnh chưa từng thấy. Bởi trong số 7 người phải dừng cuộc chơi, khán giả tiếc nuối nhất cho hai cái tên: Cody Nam Võ - một nhân tố toàn năng từ hát, nhảy đến visual; và Jaysonlei - nghệ sĩ trẻ sở hữu năng lực mạnh và phong độ ổn định. Cả hai đều được kỳ vọng tiến sâu, thậm chí nhiều fan tin rằng họ hoàn toàn xứng đáng góp mặt trong Top 18 hơn Ryn Lee. Nhiều khán giả cho rằng Ryn Lee còn thiếu kỹ năng, thiếu dấu ấn, chưa đủ bản sắc. Những đoạn hậu trường cho thấy anh lúng túng trong xử lý bài hát, phải nhờ Vũ Cát Tường chỉnh sửa sát sao để hoàn thiện phần thu âm. Ryn Lee cũng rất ít tham gia sáng tác bài hát chung của nhóm. Vì thế, về thực lực Ryn Lee bị đánh giá thấp.

Cody Nam Võ

và Jaysonlei bị loại càng khiến khán giả bất bình với Ryn Lee

Việc Cody và Jaysonlei rời chương trình như đổ dầu vào lửa, khiến nghi vấn “buff” cho Ryn Lee thêm lần nữa trỗi dậy. Không ít người cho rằng dù đã tiến bộ, Ryn Lee vẫn chưa đủ thuyết phục để vượt qua những thí sinh toàn diện hơn. Điều này khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi: liệu kết quả của anh có được hậu thuẫn bởi việc là em trai của Quang Hùng MasterD - thí sinh nổi bật ở mùa trước, hay đơn giản chương trình đang tìm cách giữ lại một gương mặt có câu chuyện gia đình, dễ tạo hiệu ứng truyền thông?

Tranh cãi sau Live Stage 4 vì thế đạt đến mức đỉnh điểm. Khán giả đồng loạt cho rằng, người đáng ra về là Ryn Lee. Trước đó, trong Live Stage 2, việc Ryn Lee bất ngờ đứng top 6 đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Khán giả khó chấp nhận chuyện anh vượt qua nhiều tên tuổi giàu kinh nghiệm hơn như B Ray, BigDaddy, hay những thí sinh được đánh giá nổi bật như CONGB, buitruonglinh, Sơn.K, Jaysonlei,...

Ryn Lee bị tấn công vì nghi án "buff"

Từ tranh cãi của Ryn Lee, người ta càng so kè nam tân binh với anh trai Quang Hùng. Quang Hùng càng giỏi bao nhiêu, càng khiến khoảng cách giữa hai anh em bị phóng đại bấy nhiêu. Trong khi đó, việc giống anh trai - từ ngoại hình đến chất giọng cũng là rào cản lớn.

Mỗi bước tiến của Ryn Lee đang bị soi chiếu dưới cái bóng quá lớn của Quang Hùng, khiến mọi nỗ lực dù có nhìn thấy nhưng không đủ để xoa dịu tranh cãi. Thực lực của Ryn Lee vẫn chưa thể tạo thành tấm khiên đủ mạnh để chống lại những so sánh ngày một gay gắt. Và càng về cuối, chương trình càng khốc liệt, những tranh luận xoay quanh Ryn Lee dự sẽ tiếp tục leo thang.

Áp lực của Ryn Lee hiện tại là...

... bước ra khỏi cái bóng của Quang Hùng MasterD

Trong một cuộc chơi mà năng lực phải là tiếng nói lớn nhất, việc đi tiếp của Ryn Lee chỉ thật sự thuyết phục khi chính anh tự bước ra khỏi cái bóng của Quang Hùng MasterD.