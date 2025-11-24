Lần đầu tiên trong 10 năm hoạt động, TWICE cuối cùng cũng đã được chạy tour tại Đài Loan (Trung Quốc). Nhân dịp kỷ niệm 1 thập kỷ ra mắt vào năm 2015, cả nhóm quyết định sẽ đưa This Is For World Tour tới Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), quê nhà của Tzuyu. Đây không chỉ là sự kiện được coi là mang tính lịch sử, mà còn mang ý nghĩa rất quan trọng đối với TWICE, đặc biệt là Tzuyu.

Có lẽ không phải ai cũng nhớ, đã gần 10 năm mỹ nhân sinh năm 1999 bị phong sát ở Trung Quốc, cấm triệt gần như mọi hoạt động cá nhân và lan ra cả nhóm. Nhớ lại đầu năm 2016, nữ idol vướng phải scandal nhạy cảm gây tranh cãi gay gắt. Sự việc xảy ra khiến cổ phiếu JYP giảm mạnh, Tzuyu bị cắt hàng loạt hợp đồng quảng cáo và có nguy cơ rời khỏi Twice.

Tzuyu vướng scandal nhạy cảm ở tuổi 16

Ở tuổi 16, Tzuyu phải công khai đăng video xin lỗi. Dù công chúng đã nguôi ngoai nhưng sự thật là TWICE không thể đá sân sang thị trường tỷ dân mặc cho sức ảnh hưởng của Tzuyu là rất lớn.

Ngày 21/11 vừa qua, Tzuyu đã có thể tự tin sải bước, đặt chân đến sân bay Cao Hùng trong vòng vây người hâm mộ, chuẩn bị cho 2 đêm nhạc. Cảnh tượng ở sân bay như “ong vỡ tổ”: đám đông lên tới hàng nghìn người vây quanh từ bên trong ra đến bên ngoài, ai nấy cũng hú hét và gọi tên Tzuyu. Hầu như mọi phóng viên từ mọi tòa soạn báo chí và đơn vị truyền thông trực chờ tại sân bay để đưa tin trực tiếp Tzuyu chính thức debut ở quê nhà.

Tzuyu gây sốt khi trở về quê nhà

Nhiều nơi công cộng mở chiến dịch chào mừng TWICE tới Cao Hùng diễn concert

Truyền thông đưa tin nóng về sự xuất hiện của TWICE và Tzuyu. Có thể thấy, dù danh tiếng ở Hàn Quốc và quốc tế đã qua thời hoàng kim 2016 - 2019, Tzuyu vẫn là “báu vật” của xứ sở trà sữa, là thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) đầu tiên debut ở Kpop.

Hàng loạt phóng viên đưa tin trực tiếp về sự xuất hiện của Tzuyu và TWICE

2 đêm diễn ở Cao Hùng đã giúp TWICE tẩu tán toàn bộ vé concert, chào đón khoảng 90 - 100 nghìn khán giả. TWICE cũng lập kỷ lục là nhóm nhạc Kpop đầu tiên sold-out tại Sân vận động Quốc gia Cao Hùng, với toàn bộ số ghế bao quanh 360 độ được lấp đầy. Tuy Chaeyoung vắng mặt do vấn đề sức khỏe, TWICE đã mang đến set diễn với loạt bản hit trải dài 10 năm sự nghiệp, cùng hòa chung bầu không khí xúc động và bùng nổ với ONCE.