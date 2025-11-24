Bích Phương gây "bỏng mắt" với style quyến rũ hút mắt

Đại nhạc hội diễn ra tại Công Viên Sáng Tạo Creative Park (TP.HCM). Loạt gương mặt hot được yêu thích ngoài Bích Phương còn có Isaac, Jun Phạm, Phương Mỹ Chi, Kay Trần, Dương Domic, LyLy… cùng 2 đại diện xứ củ sâm là Kang Daniel và LOCO.

Bích Phương là một trong những bóng hồng hiếm hoi xuất hiện trên sân khấu đại nhạc hội và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả. Nữ ca sĩ trình bày loạt hit làm nên tên tuổi như Nói Thương Nhau Thì Đừng Làm Trái Tim Đau, Đi Đu Đưa Đi, Bùa Yêu … Được cải biên với bản phối mới, người hâm mộ được chiêu đãi bữa tiệc nhạc sôi động, xập xình từ Bích Phương.

Bích Phương tràn đầy năng lượng, khoe vũ đạo và giọng hát trên nền nhạc sôi động

Không chỉ giữ vững phong độ ca hát ổn định, Bích Phương còn gây bỏng mắt với ngoại hình bốc lửa của mình. Mỹ nhân sinh năm 1989 diện váy 2 dây cúp ngực, khoét sâu giúp khoe trọn vòng 1 đẫy đà, tròn đầy. Theo từng nhịp chuyển động vũ đạo, “gò bồng đào” của Bích Phương căng tràn màn hình như thể sắp rơi ra ngoài.

Bích Phương khoe đường cong nóng bỏng

Bên cạnh vẻ gợi cảm, Bích Phương được khen ngợi ngày càng xinh đẹp, mặn mà. Dù có chút dấu hiệu tăng cân, nữ ca sĩ vẫn rạng rỡ ngời ngời, nguồn năng lượng đầy sức sống. Sau thành công từ Em Xinh, Bích Phương chăm chỉ chạy show hơn, dần trở lại đường đua Vpop khi đã chán cảnh chơi game ở nhà.

Vòng 1 o ép bí thở khiến khán giả không thể rời mắt

Người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp quyến rũ của Bích Phương, nhận xét cô nàng ngày càng lên hương nhan sắc, body thì khoẻ khoắn, đầy đặn. Có vài ý kiến trêu rằng có tình yêu vào là Bích Phương hở bạo hơn, có chút da thịt mới là biểu hiện của việc có người thương.