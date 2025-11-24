Không ngoa khi công nhận Jimin nằm trong nhóm thành viên chủ chốt của BTS. Nhắc đến Jimin, ai cũng nghĩ ngay đến những bước nhảy mềm mại mà dứt khoát, khả năng làm chủ sân khấu khiến người xem không thể rời mắt. Khác với j-hope, Jimin thiên về sự uyển chuyển nhưng các động tác vẫn gãy gọn và có lực. Tính cách nhí nhố, hài hước cũng là điểm cộng giúp anh trở thành gương mặt đông fan cứng top đầu nhóm.

Jimin là performer nổi bật của BTS

Thế nhưng ở vai trò vocal, vài năm trở lại đây Jimin lại liên tục khiến netizen… thở dài. Chất giọng vốn mỏng và thiên hướng nhẹ đã dần bị nhận xét là xuống cấp thấy rõ. Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Jimin và Jungkook luyện tập trong studio bất ngờ viral mạnh. Lý do đơn giản: phong độ ca hát của Jimin suy giảm đến mức khiến fan lẫn non-fan đều giật mình.

Trong đoạn video, Jimin chỉ ngẫu hứng ngân vài câu hát, không cần kỹ thuật cao, cũng chẳng phải vận động nhiều, nhưng âm thanh phát ra lại run rẩy, thiếu lực và khó kiểm soát. Nhiều người dễ dàng nhận ra anh đang phải rất cố gắng để giữ giọng được ổn định.

Đoạn clip Jimin hát ngân nga thổi bùng tranh cãi trên MXH

Mạng xã hội chia ra làm 2 phe phản ứng: người thì nuối tiếc vì giọng Jimin ngày càng yếu, người thẳng thắn cho rằng anh cần cải thiện lại kỹ thuật thanh nhạc càng sớm càng tốt. Một bộ phận fan cũng tỏ ra lo lắng, cho rằng việc lạm dụng nốt cao và hát không chuẩn kỹ thuật quá lâu đã khiến vocal của anh bị ảnh hưởng nặng nề.

Trên nền tảng X, netizen thể hiện sự gay gắt hơn đối với khả năng thanh nhạc yếu của Jimin. Nhiều người không ngần ngại cho biết team qua đường nên bịt tai lại nếu không muốn bị hư tổn màng nhĩ.

Giọng hát của nam idol đã có dấu hiệu đi xuống sau chuỗi ngày hát thiếu kỹ thuật và lạm dụng giọng gió

Theo thời gian, nhiều ý kiến cho rằng chất giọng của anh ngày càng bị “nữ tính hoá”, phần lớn vì việc lạm dụng giọng gió, giọng mái để tạo ra màu sắc riêng. Cách ép giọng này vô tình làm cho vocal của Jimin trở nên mỏng, chua và khá chói tai mỗi khi anh đẩy lên các nốt cao.

Trường hợp rõ nhất có lẽ là sân khấu M!Countdown năm 2023, khi Jimin trình diễn Like Crazy và khiến nhiều người thật sự “hú vía” vì phần hát khá đuối. Từ đó, không ít khán giả thẳng thắn khuyên anh nên dành thời gian nghiêm túc cải thiện kỹ năng thanh nhạc, bởi chất lượng giọng hát của Jimin đang có dấu hiệu đi xuống thấy rõ.

Jimin từng gây tranh cãi khi hát encore Like Crazy 2 năm trước

Hay tại lễ trao giải MGA 2018, BTS và Charlie Puth đã mang đến một màn kết hợp đặc biệt với phiên bản Ballad của Fake Love. Điều khiến khán giả bất ngờ hơn cả lại là khoảnh khắc Jimin bị vỡ giọng. Từ người vốn được xem là thánh killing-part, Jimin trở thành tâm điểm chỉ trích khi sự cố này bị cho là đã làm hỏng cả màn trình diễn.





