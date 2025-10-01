Rộ thông tin mới về World Tour của BTS, lượng khán giả đông gấp đôi BLACKPINK?

Tháng 7 vừa qua, 7 chàng trai BTS cuối cùng cũng đã tái hợp sau gần 3 năm. Vắng bóng khỏi làng nhạc một khoảng thời gian dài, dân tình đang hóng từng giờ từng phút vào những hoạt động sắp tới của những “vị vua Kpop”. Mới đây, một trang trực tuyến Hàn Quốc đã bật mí một vài thông tin đáng chú ý về tour diễn trong tương lai.

BTS dự kiến khởi động World Tour 2026 vào tháng 5 và kéo dài đến hết tháng 12

BTS dự kiến khởi động World Tour 2026 vào tháng 5 và kéo dài đến hết tháng 12, với tổng cộng 65 buổi diễn, thu hút khoảng 4 triệu khán giả. Trung bình, mỗi đêm nhạc được ước tính có từ 60.000 người trở lên. Ngay từ quý II năm sau, khi tour bắt đầu, lợi nhuận hoạt động của công ty được dự báo sẽ vượt ngưỡng 1.000 tỷ won.

Trong thông tin công bố ngày 30/9, ông Kim Hyun Yong - nhà nghiên cứu của Hyundai Motor Securities - cho biết: “BTS sẽ phát hành 4 bộ phim concert tại hơn 2.500 rạp chiếu ở 65 quốc gia, diễn ra trong 2 tuần từ 24 tháng này đến 5 tháng tới. Song song, HYBE còn lên kế hoạch mở thêm các cửa hàng pop-up nhằm duy trì sức nóng, trước khi chính thức công bố World Tour 2026 vào cuối năm nay.”

Sẽ có khoảng 4 triệu người tham dự tour diễn này

Thời gian qua, cộng đồng fan Kpop còn truyền tai nhau tin đồn BTS sẽ mang tour diễn tới Việt Nam vào cuối năm sau - trùng thời điểm 7 nam idol đang rục rịch chạy nốt những chặng concert cuối cùng theo đúng như dự kiến. Người hâm mộ cùng nhau “manifest” cực mạnh rằng Việt Nam sẽ có tên trong danh sách World Tour của BTS.

Với 4 triệu khán giả, world tour 2015 của BTS nắm chắc kỷ lục chuyến lưu diễn ăn khách nhất lịch sử Kpop. Ngôi vương hiện tại thuộc về Stray Kids với 1.98 triệu khán giả nằm trong khuôn khổ dominATE Tour. Ở vị trí thứ 2 là cựu Quán quân Love: Speak Yourself với 1.93 triệu khán giả. Chốt sổ top 3 là Born Pink Tour, thu hút 1.81 triệu khán giả.

Nếu như mọi dự đoán là chuẩn xác, BTS sẽ có World Tour ăn khách nhất lịch sử Kpop, lượng khán giả cao gấp đôi BLACKPINK

Nhiều người dự đoán cuộc tranh vé sẽ vô cùng khốc liệt, đặc biệt khi nhu cầu gặp gỡ và đu idol của Army tăng rất cao sau hơn 3 năm BTS tạm lui về ở ẩn. Điều này còn dấy lên lo ngại về thực trạng phe vé sẽ tung hoành khủng khiếp hơn, mức giá để chạm tới chiếc vé không hề nhỏ.