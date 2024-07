Jimin (BTS) lập kỷ lục mới trên iTunes

(Ảnh: HYBE)

Sau khi phát hành album solo thứ hai mang tên Muse, Jimin - thành viên nhóm nhạc BTS - một lần nữa đứng đầu BXH iTunes ở nhiều quốc gia khác nhau trên toàn cầu. Đây được coi là lần solo thành công tiếp theo của nam thần tượng sau những kỳ tích và thành tựu mà album đầu tiên Face đạt được.

Cụ thể, Muse ra mắt thẳng trên vị trí số 1 BXH iTunes toàn cầu và châu Âu. Album cũng ghi nhận 80 vị trí quán quân trên BXH iTunes. Ngoài ra, ca khúc chủ đề Who xuất sắc đứng đầu iTunes tại hơn 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều này giúp Who trở thành bài hát phát hành trong năm 2024 đạt cột mốc này nhanh nhất sau khoảng 10 giờ kể từ khi phát hành.

Ở thời điểm hiện tại, Jimin đang sở hữu 9 bài hát đạt vị trí số 1 tại hơn 100 quốc gia, bao gồm Who, Closer Than This, Smeraldo Garden Marching Band, Angel Pt.1, Like Crazy, Set Me Free Pt.2, Vibe, With You và Filter.

Thực tế, nam thần tượng đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ. Việc album mới lập kỷ lục khủng cho thấy Jimin nói riêng và BTS nói chung vẫn luôn nhận được sự chú ý lớn của khán giả trên toàn cầu.