Tối 22/11, sự kiện GENfest Presents MBillion đã chính thức diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả nhờ dàn khách mời đình đám như HIEUTHUHAI, B Ray, Low G, Pháp Kiều, RHYDER, JSOL.

Trong đó, màn trình diễn của Low G gây sự chú ý đặc biệt khi JustaTee xuất hiện với vai trò khách mời trong set diễn. Cả hai cùng thể hiện In Love nằm trong album mới của Low G - bản hit từng gây sốt trên các mạng xã hội ngay khi ra mắt, khiến khán giả háo hức chờ đợi bản live tại sân khấu GENfest.

JustaTee song ca cùng Low G ca khúc In Love

Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng nhận ra thần thái mệt mỏi rõ rệt của JustaTee trong suốt màn trình diễn. Nam ca sĩ xuất hiện với nụ cười gượng gạo, ánh mắt hốc hác và dáng vẻ tiều tuỵ. Giọng ca Đã Lỡ Yêu Em Nhiều nhiều lần hát run rẩy, thiếu lực, cột hơi không vững, dù cố gắng hòa nhịp cùng Low G và khuấy động không khí.

JustaTee giọng run rẩy, thiếu lực dù chỉ hát với Low G 1 đoạn ngắn

Nguyên nhân cho màn trình diễn thiếu sức sống này có thể xuất phát từ việc thời gian gần đây, JustaTee ít xuất hiện trực tiếp trên sân khấu, thay vào đó nam ca sĩ dành phần lớn thời gian cho công việc sản xuất âm nhạc với cường độ cao. Anh đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc cho các show truyền hình đình đám như Rap Việt, Anh Trai - Em Xinh Say Hi, WeChoice Awards 2024, nơi đòi hỏi sự tập trung và sáng tạo liên tục. Chính khối lượng công việc lớn cùng áp lực phải đảm bảo chất lượng âm nhạc cho các chương trình đã tác động rõ rệt tới sức khỏe và phong độ biểu diễn trực tiếp của nam nghệ sĩ.

JustaTee đứng sau nhiều chương trình hot

Bên cạnh đó, JustaTee cũng đang chuẩn bị ra mắt album đầu tay kỷ niệm 20 năm sự nghiệp, đồng thời chuẩn bị cho live concert riêng - hai dự án âm nhạc quan trọng đòi hỏi anh phải dồn nhiều tâm sức và thời gian.

Đáng nói, trước đó, khán giả và giới truyền thông nhiều lần bắt gặp hình ảnh nam nghệ sĩ xuất hiện với trạng thái mệt mỏi từ ngoài đời đến trên sân khấu, trong hậu trường hay tại các sự kiện âm nhạc. Với cường độ làm việc dày đặc, nhiều khán giả dần quen và mặc định với biệt danh JustaSuy của nam nghệ sĩ.

Với cường độ làm việc dày đặc, nhiều khán giả dần quen và mặc định với biệt danh JustaSuy của nam nghệ sĩ

Nhiều khán giả không giấu được sự lo lắng khi chứng kiến những hình ảnh này, bày tỏ mong muốn nam nghệ sĩ sớm lấy lại phong độ và sức khỏe ổn định. Đặc biệt, ngoài vấn đề về thể trạng, công chúng còn nhận thấy các sản phẩm âm nhạc cá nhân gần đây của nam nghệ sĩ không tạo được tiếng vang như những dự án trước, càng khiến người hâm mộ hy vọng anh sẽ sớm tái xuất với phong độ tốt nhất. Trước lịch trình dày đặc và trách nhiệm lớn trong cả vai trò sản xuất lẫn biểu diễn, việc cân bằng giữa sức khỏe và nghệ thuật trở thành vấn đề nan giải mà JustaTee đang phải đối mặt.