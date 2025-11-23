HIEUTHUHAI từ chối hát bài TRÌNH

Tối 22/11, GENfest MBillion diễn ra tại TP.HCM với dàn nghệ sĩ trẻ trải dài nhiều màu sắc như HIEUTHUHAI, RHYDER, B Ray, JSOL, Pháp Kiều, Low G. Mỗi nghệ sĩ sở hữu suất diễn 45 phút, thiết kế như một “mini-concert” riêng. Trong số đó, set diễn được chờ đợi nhất không ai khác chính là HIEUTHUHAI.

HIEUTHUHAI giao lưu với fan, từ chối hát bài TRÌNH

Sau tiết mục mở đầu, HIEUTHUHAI giao lưu với fan. Người hâm mộ liên tục hô to “bài mới bài mới bài mới”. Nam rapper chỉ cười và thừa nhận: “Có bài mới mà hôm nay không hát”. Khoảnh khắc gây chú ý nhất là khi khán giả yêu cầu anh thể hiện TRÌNH - ca khúc từng nổi đình đám nhưng đi kèm hàng loạt tranh cãi. HIEUTHUHAI đáp: “Bài TRÌNH á, tỉnh tỉnh tỉnh đi em”, vừa nói vừa biểu cảm hài hước. HIEUTHUHAI chuyển set diễn của mình đến Bật Nhạc Lên - ca khúc đã 3-4 năm không mang đi diễn.

TRÌNH đã bị “khai tử” khỏi danh sách biểu diễn

Từ cách xử lý của HIEUTHUHAI, có thể thấy TRÌNH đã bị “khai tử” khỏi danh sách biểu diễn. Trước đó, TRÌNH từng bị cơ quan quản lý đưa vào danh sách ca khúc lệch chuẩn văn hoá. Nam rapper đã lên tiếng xin lỗi, giải thích về ý nghĩa bài hát và khẳng định bản thân không cổ xúy điều tiêu cực, tuy nhiên dư luận vẫn chia đôi quan điểm. Căng thẳng leo thang khi Ban Tuyên giáo TP.HCM yêu cầu không mời nghệ sĩ có ca từ lệch chuẩn tham gia các sự kiện của thành phố, trong đó có HIEUTHUHAI và TRÌNH bị điểm danh.

Set diễn của HIEUTHUHAI được đầu tư kỹ lưỡng về concept, hình ảnh

HIEUTHUHAI mang đến GENfest MBillion một hành trình âm nhạc được gói trọn trong gần một giờ diễn. Anh đưa người xem qua loạt hit từ album Ai Cũng Bắt Đầu Từ Đâu Đó như NOLOVENOLIFE, Exit Sign, Everything Will Be Okay, rồi ngược về những bản nhạc thuở mới vào nghề. Lần xuất hiện thứ ba tại GENfest, HIEUTHUHAI đã có vị thế khác, là người kết show, sở hữu một fandom đủ lớn ủng hộ đến cùng.

HIEUTHUHAI chia sẻ về tình hình thiên tai ở miền Trung

HIEUTHUHAI chuyển khoản 400 triệu đồng ngay tại sân khấu

Set diễn của HIEUTHUHAI được đầu tư kỹ lưỡng về concept, hình ảnh và đặc biệt là phần âm nhạc, nhiều ca khúc cũ được phối mới, mashup mượt mà, mang lại cảm giác vừa quen vừa lạ. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, HIEUTHUHAI trong đêm diễn còn khiến khán giả bất ngờ khi kêu gọi mọi người hướng về miền Trung, nơi đồng bào đang oằn mình chống thiên tai những ngày qua. Ngay tại sân khấu, anh thông báo quyên góp “nóng” 400 triệu đồng, mong lan tỏa tinh thần sẻ chia, cùng cộng đồng hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn.