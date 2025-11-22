Đại hội khóc lóc ở Anh Trai Say Hi

Tối 22/11, tập 11 của Anh Trai Say Hi chính thức lên sóng, mở ra một trong những vòng loại căng thẳng nhất từ đầu chương trình. Đây là cột mốc quyết định những cái tên cuối cùng được bước vào vòng chung kết.

Trong live stage 4, trải qua hai round thi đấu giàu kịch tính, team Vũ Cát Tường xuất sắc dẫn đầu cả hai round và bảo toàn toàn bộ thành viên. Thành tích này càng đáng nể hơn khi trước đó 4/5 thành viên, ngoại trừ đội trưởng Vũ Cát Tường, đều từng phải bước vào vòng nguy hiểm. Việc lật ngược tình thế và trở thành team duy nhất “toàn mạng” giúp Vũ Cát Tường tiếp tục khẳng định khả năng dẫn dắt và chiến lược hợp lý của mình.

Trái ngược với không khí chiến thắng ở team Vũ Cát Tường, nhiều đội khác phải nói lời chia tay với loạt Anh Trai tài năng: Dillan Hoàng Phan, Đỗ Nam Sơn, Lohan, Phúc Du, Rio, Cody Nam Võ và Jayson Lei.

7 Anh Trai bị loại đúng như tin đồn thời gian qua

Không khí trường quay gần như vỡ òa khi hai cái tên được kỳ vọng nhất mùa - Dillan Hoàng Phan và Đỗ Nam Sơn bất ngờ bị loại. Cả hai đều là những gương mặt đã có kinh nghiệm tại các chương trình sống còn, sở hữu kinh nghiệm sân khấu lẫn lượng người ủng hộ trước đó. Chính vì vậy, kết quả này đã khiến nhiều khán giả lẫn các Anh Trai trong chương trình không khỏi bất ngờ và tiếc nuối.

Ngay sau khi công bố kết quả, CongB lập tức chạy xuống sân khấu ôm Dillan và Nam Sơn, bật khóc chia sẻ về hành trình đặc biệt của cả ba: từng gặp nhau ở Hàn Quốc, từng thi đấu cùng nhau, cùng sinh hoạt, rồi cùng trở lại Việt Nam để theo đuổi ước mơ ca sĩ. Những kỷ niệm và sự đồng cảm sâu sắc khiến khoảnh khắc chia tay trở nên càng nghẹn ngào. CongB không quên gửi lời động viên: mong cả ba sẽ sớm có sản phẩm âm nhạc riêng và tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn. Trong khi đó, đội trưởng Bùi Trường Linh, chứng kiến hai thành viên team mình rời cuộc chơi, cũng không kìm được xúc động.

buitruonglinh, Thái Ngân và Vũ Cát Tường không kiềm được sự xúc động

CongB chạy ra an ủi Dillian Hoàng Phan và Đỗ Nam Sơn

Ngoài ra, Anh Trai Lohan cũng nghẹn ngào không nói thành lời, bày tỏ áp lực khi thi chung với nhiều Anh Trai vốn đã nổi tiếng nên không dám mở lòng làm quen. MC Trấn Thành cũng bật khóc trong khoảnh khắc nói lời tạm biệt các thí sinh.

B Ray thẫn thờ khi chứng kiến các đồng nghiệp lần lượt ra về

Bên cạnh đó, việc Jayson Lei bị loại cũng khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng. Từ đầu chương trình, anh được xem là một trong những “con tướng” mạnh nhất chương trình nhờ kỹ năng rap, sáng tác, phối nhạc lẫn phong thái tự tin, cá tính. Một số fan cho rằng Jayson còn rất nhiều đất để thể hiện, và kết quả loại khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

Jaysonlei gây sốc khi bị loại

Kết thúc live stage 4 đầy cảm xúc, các Anh Trai chính thức bước vào vòng chung kết cá nhân. Đây được kỳ vọng sẽ là vòng đấu bùng nổ nhất chương trình, nơi mỗi Anh Trai phải tự đứng trên sân khấu với phần trình diễn được “đo ni đóng giày” cho cá tính nghệ thuật của mình. Khán giả dự đoán loạt tiết mục đặc sắc sẽ xuất hiện: từ những bản ballad cảm xúc, những sân khấu rap, hiphop cá tính, cho đến những màn vũ đạo hoành tráng thể hiện sự trưởng thành của từng người.

Ngoài ra, theo thông tin đã công bố, concert Anh Trai Say Hi sẽ diễn ra ngày 27/12 tại TP.HCM. Sự kiện này đánh dấu màn hội ngộ của toàn bộ 30 anh trai, hứa hẹn trở thành đêm nhạc quy mô lớn, nơi các tiết mục được nâng cấp và dàn dựng công phu hơn. Đây cũng sẽ là cơ hội để khán giả chứng kiến trọn vẹn hành trình phát triển của các anh trai sau nhiều tháng đồng hành, tập luyện và bước qua vô số thử thách cảm xúc.