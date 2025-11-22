Thiệt thòi cho Phương Mỹ Chi

Tối ngày 22/11, đại nhạc hội quy tụ dàn line-up Vpop kết hợp với Kpop sẽ diễn ra tại Công Viên Sáng Tạo Creative Park (TP.HCM). Loạt gương mặt hot được yêu thích có thể kể đến như Bích Phương, Isaac, Jun Phạm, Phương Mỹ Chi, Kay Trần, Dương Domic, LyLy… cùng 2 đại diện xứ củ sâm là Kang Daniel và LOCO. Vì thế, người hâm mộ đang háo hức rần rần, chờ đợi đến giờ mở cửa festival.
Bên cạnh sân khấu chính, các hoạt động bên lề hưởng ứng đại nhạc hội cũng nhận được sự quan tâm lớn. Khu vực vui chơi trải nghiệm bao gồm cả dãy fanbooth do FC chuẩn bị nhằm ủng hộ và đánh tiếng “ồn” hết cỡ cho các nghệ sĩ. Chỉ còn vài giờ nữa là sáng đèn, song bài đăng mới nhất của Tổ Cò (FC Phương Mỹ Chi) đã lôi kéo sự chú ý của không ít netizen.
FC đã phát đi thông báo chính thức về việc tạm hủy fanbooth vào tối 22/11. Theo chia sẻ, trong quá trình di chuyển và thi công, đội ngũ đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn, dẫn đến việc không thể đảm bảo nhân lực và tiến độ để hoàn thiện không gian một cách chỉn chu, an toàn như kế hoạch ban đầu.
FC cho biết họ đã phối hợp chặt chẽ với bên thi công để tìm kiếm các phương án thay thế, nhưng sau nhiều nỗ lực, tất cả lựa chọn đều không khả thi. Vì vậy, quyết định hủy bỏ fanbooth buộc phải được đưa ra, dù toàn đội đều rất tiếc nuối.
Điểm nhấn của fanbooth là một góc trang trí theo concept “đông lạnh rã băng” đành phải gác lại. Các phần quà đã chuẩn bị sẽ được chuyển sang một dự án gần nhất để gửi tới người hâm mộ. FC đồng thời gửi lời xin lỗi tới tất cả những ai đã mong chờ hoạt động lần này. Ngay khi hoàn tất nốt các hạng mục liên quan, FC sẽ công khai bản sao kê chi tiết để mọi người theo dõi, giữ đúng tinh thần minh bạch vốn luôn duy trì.
Trước thông báo đột ngột, nhiều fan bày tỏ sự tiếc nuối rõ rệt, đặc biệt khi các FC khác đã kịp dựng xong fanbooth và hoàn thiện không gian trưng bày từ sớm. Không ít ý kiến cho rằng Phương Mỹ Chi lần này thiệt thòi nhất khi tâm huyết của Tổ Cò lại phải gác lại vào phút chót. Một số bạn chia sẻ đã háo hức chờ được check-in, tương tác và gặp gỡ nhau ở khu booth, giờ đành chấp nhận hụt hẫng nhưng vẫn gửi lời động viên FC, hy vọng dự án tiếp theo sẽ được thực hiện trọn vẹn hơn.
Nguyên văn bản thông báo
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HUỶ HOẠT ĐỘNG FANBOOTH
FC Tổ Cò xin thông báo rằng hoạt động fanbooth của FC tại 1 sự kiện diễn ra vào ngày 22/11 tới đây buộc phải tạm huỷ.
Lý do đến từ sự cố phát sinh trong quá trình di chuyển và thi công fanbooth, dẫn đến việc không thể đảm bảo đủ điều kiện nhân lực cũng như tiến độ để hoàn thiện không gian một cách chỉn chu, an toàn như dự kiến. FC đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thi công để tìm kiếm các phương án xử lý thay thế, tuy nhiên sau nhiều nỗ lực, mọi phương án đều không khả thi. Vì vậy, chúng mình buộc lòng phải đưa ra quyết định cuối cùng này.
Chúng mình vô cùng tiếc nuối khi không thể cùng mọi người tạo nên một góc “đông lạnh rã băng” thật đặc biệt như đã ấp ủ từ đầu. Các phần quà chúng mình đã chuẩn bị sẽ được gửi đến mọi người trong Project gần nhất của FC. Tổ Cò xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã mong chờ booth lần này, và rất mong được đón gặp mọi người trong một fan project gần nhất.
Ngay sau khi hoàn tất các hạng mục liên quan, FC sẽ đăng tải bài sao kê chi tiết để mọi người cùng theo dõi, đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm như tinh thần FC vẫn luôn hướng đến.
Cảm ơn mọi người vì đã thấu hiểu và đồng hành. Hẹn nhau ở lần comeback tiếp theo - chắc chắn thật bùng nổ và ấm áp hơn!