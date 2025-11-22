Thiệt thòi cho Phương Mỹ Chi

Tối ngày 22/11, đại nhạc hội quy tụ dàn line-up Vpop kết hợp với Kpop sẽ diễn ra tại Công Viên Sáng Tạo Creative Park (TP.HCM). Loạt gương mặt hot được yêu thích có thể kể đến như Bích Phương, Isaac, Jun Phạm, Phương Mỹ Chi, Kay Trần, Dương Domic, LyLy… cùng 2 đại diện xứ củ sâm là Kang Daniel và LOCO. Vì thế, người hâm mộ đang háo hức rần rần, chờ đợi đến giờ mở cửa festival.

Đêm nhạc quy tụ dàn line-up khủng

Bên cạnh sân khấu chính, các hoạt động bên lề hưởng ứng đại nhạc hội cũng nhận được sự quan tâm lớn. Khu vực vui chơi trải nghiệm bao gồm cả dãy fanbooth do FC chuẩn bị nhằm ủng hộ và đánh tiếng “ồn” hết cỡ cho các nghệ sĩ. Chỉ còn vài giờ nữa là sáng đèn, song bài đăng mới nhất của Tổ Cò (FC Phương Mỹ Chi) đã lôi kéo sự chú ý của không ít netizen.

FC đã phát đi thông báo chính thức về việc tạm hủy fanbooth vào tối 22/11. Theo chia sẻ, trong quá trình di chuyển và thi công, đội ngũ đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn, dẫn đến việc không thể đảm bảo nhân lực và tiến độ để hoàn thiện không gian một cách chỉn chu, an toàn như kế hoạch ban đầu.

FC cho biết họ đã phối hợp chặt chẽ với bên thi công để tìm kiếm các phương án thay thế, nhưng sau nhiều nỗ lực, tất cả lựa chọn đều không khả thi. Vì vậy, quyết định hủy bỏ fanbooth buộc phải được đưa ra, dù toàn đội đều rất tiếc nuối.

Điểm nhấn của fanbooth là một góc trang trí theo concept “đông lạnh rã băng” đành phải gác lại. Các phần quà đã chuẩn bị sẽ được chuyển sang một dự án gần nhất để gửi tới người hâm mộ. FC đồng thời gửi lời xin lỗi tới tất cả những ai đã mong chờ hoạt động lần này. Ngay khi hoàn tất nốt các hạng mục liên quan, FC sẽ công khai bản sao kê chi tiết để mọi người theo dõi, giữ đúng tinh thần minh bạch vốn luôn duy trì.

Bản thông báo của FC Tổ Cò

Trước thông báo đột ngột, nhiều fan bày tỏ sự tiếc nuối rõ rệt, đặc biệt khi các FC khác đã kịp dựng xong fanbooth và hoàn thiện không gian trưng bày từ sớm. Không ít ý kiến cho rằng Phương Mỹ Chi lần này thiệt thòi nhất khi tâm huyết của Tổ Cò lại phải gác lại vào phút chót. Một số bạn chia sẻ đã háo hức chờ được check-in, tương tác và gặp gỡ nhau ở khu booth, giờ đành chấp nhận hụt hẫng nhưng vẫn gửi lời động viên FC, hy vọng dự án tiếp theo sẽ được thực hiện trọn vẹn hơn.

Hình ảnh fanbooth được FC nhá hàng trước đó

