Justin Bieber vẫn ám ảnh Selena Gomez đến thế à?

Dù đã kết hôn và xây dựng cuộc sống riêng, mối quan hệ giữa Justin Bieber và Selena Gomez vẫn luôn là đề tài nóng trên MXH. Từng là một trong những cặp đôi trẻ được yêu mến nhất nhì showbiz, mọi động thái của cả hai sau chia tay luôn khiến công chúng tò mò, từ bài hát, phát ngôn cho đến những khoảnh khắc nhỏ nhất. Mới đây, chỉ một đoạn clip Justin hát demo trong livestream cũng đủ khiến câu chuyện “Justin - Selena - Hailey - chuyện chúng mình” một lần nữa bùng lên mạnh mẽ, kéo theo hàng loạt tranh luận xoay quanh cuộc hôn nhân của anh và Hailey Bieber.

Mối quan hệ giữa Justin Bieber và Selena Gomez vẫn luôn là đề tài nóng trên MXH

Trên sóng livestream tối mờ, Justin xuất hiện trong trạng thái khá trầm tư, ngồi trước micro và ngân nga một bản demo chưa từng ra mắt. Điều gây chú ý không chỉ nằm ở giai điệu u buồn hay chất giọng cực tình của nam ca sĩ, mà còn ở việc nội dung bài hát dường như hướng thẳng đến tình cũ Selena, đồng thời ẩn chứa những câu chữ được cho là ám chỉ đến những rạn nứt với Hailey.

Trong đoạn clip đầu, Justin cất tiếng: “Và anh thấy mình thật ngu ngốc. Bên trong anh thật lạnh lẽo và anh đang mắc kẹt trong một mối quan hệ không có em. Mối quan hệ của anh giờ thật dễ đoán.” Ở clip tiếp theo, anh tiếp tục trải lòng: “Có phải đã quá muộn để em tin anh? Anh chỉ muốn khóc. Sao anh không rời đi? Sao anh cứ ở lại? Sao anh không thể ôm em? Tại sao?” Có một phân đoạn khiến nhiều người hoang mang khi giọng ca Sorry bật khóc và dường như thì thầm tên “Selena”.

Justin cất lên những câu hát nặng trĩu, buồn tình

Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, hàng loạt bình luận nổ ra trên TikTok và Threads, từ phẫn nộ đến mỉa mai. Một tài khoản viết: "Lý do duy nhất Justin còn ám ảnh Selena là vì cô ấy không muốn anh ta nữa. Anh ta từng đối xử tệ với cô ấy, và không có cô ấy làm nguồn cảm hứng thì nhạc của anh ta dở tệ." Người khác châm biếm: "Giờ thì hiểu vì sao Hailey không cho Justin phát hành bài này rồi, xấu hổ thực sự". Có người tỏ ra khó hiểu trước chi tiết Justin thì thầm "Selena", đồng thời gay gắt nhắc lại rằng Justin đã thay thế Selena chỉ trong vòng hai tháng sau chia tay.

Đoạn demo càng trở nên mâu thuẫn hơn khi đặt trong bối cảnh Justin đính hôn với Hailey từ năm 2018, kết hôn 1 năm sau đó và hiện cả hai đã có con trai một tuổi, Jack Blues Bieber. Những gì cặp đôi thể hiện trên MXH là một gia đình hạnh phúc đối nghịch với những lời ca chất chứa nỗi nhớ dành cho người tình cũ - người anh từng có mối quan hệ hợp tan kéo dài gần một thập kỷ - đã khiến dư luận đặt câu hỏi về tính chân thực của cảm xúc trong bài hát: "Đó là cảm xúc thật sự hay chỉ là phút yếu lòng của Justin".

Justin và Hailey đã ở bên nhau từ năm 2018

Selena và Benny Blanco vừa kết hôn tháng trước

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng bài hát nhiều khả năng chỉ là lời hồi tưởng về quá khứ, về mối tình tuổi trẻ với Selena, chứ không phản ánh mối quan hệ hiện tại với Hailey. Nhiều fan bình luận rằng hiện tại cả Justin lẫn Selena đều đã có bến đỗ riêng, không nên suy đoán hay tung tin đồn về mối tình cũ giữa 2 nghệ sĩ.

Dù những đoạn clip chưa phát hành khiến dân mạng bàn tán xôn xao, có một điều rõ ràng: Justin và Selena giờ đã là quá khứ. Cuối cùng, có lẽ điều quan trọng nhất là để quá ký ức đó yên, và cho cả hai không gian riêng để sống hạnh phúc cuộc đời của họ.