Dù BLACKPINK vẫn đang hoạt động, chạy tour thế giới cùng nhau thì mỗi khung hình chung - hoạt động có đủ 4 thành viên vẫn khiến fan phát sốt. Bởi lẽ, rất hiếm có nhóm nhạc nào mà tất cả thành viên đều phát triển sự nghiệp solo thành công song song với sự nghiệp nhóm như BLACKPINK. 2 năm gần đây, khung hình chung của nhóm nữ toàn cầu càng hiếm hoi hơn khi mỗi thành viên BLACKPINK đều theo đuổi những định hướng riêng trong âm nhạc, điện ảnh và thời trang.

Rất hiếm có nhóm nhạc nào mà tất cả thành viên đều phát triển sự nghiệp solo thành công song song với sự nghiệp nhóm như BLACKPINK

Mới đây, BLINK thảng thốt nhận ra lần gần nhất bốn cô gái xuất hiện công khai tại sân bay cho một lịch trình chung đã diễn ra cách đây tròn hai năm. Đặc biệt hơn khi đó chính là chuyến bay đưa cả nhóm sang Việt Nam để chuẩn bị cho concert BORN PINK tại Hà Nội. Bức ảnh cả 4 mẩu BLACKPINK có mặt tại sân bay Nội Bài đã viral trở lại trong cộng đồng fan.

Tối 28/7/2023, cả 4 thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa có mặt tại Sân bay Quốc tế Gimpo, khởi hành sang Hà Nội. Hình ảnh cả nhóm cùng nhau xuất hiện tại sân bay khi ấy đã trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ với người hâm mộ Việt Nam mà còn với cộng đồng fan toàn cầu.

Lịch trình gần nhất 4 thành viên BLACKPINK cùng có mặt ở sân bay là khởi hành sang Việt Nam cho tour diễn Born Pink

Bức ảnh đủ 4 thành viên trong khung hình tại sân bay Nội Bài khuya 28/7/2023

Sau hai đêm diễn tại Hà Nội, sáng 31/7/2023, ba thành viên Jisoo, Jennie và Rosé cùng nhau trở về Hàn Quốc, trong khi Lisa có lịch trình riêng bay thẳng sang Thái Lan. Khoảnh khắc này khiến nhiều fan tiếc nuối khi không thể chứng kiến trọn vẹn cả nhóm cùng nhau trở về sau một sự kiện lớn. Đến ngày 23/11/2023, Jisoo, Jennie và Rosé tiếp tục xuất hiện tại sân bay Incheon sau chuyến đi Anh dự tiệc Hoàng gia, nhưng Lisa vẫn vắng mặt. Từ đó, hình ảnh cả bốn thành viên đồng hành tại sân bay đã không còn lặp lại.

Hình ảnh 4 thành viên bay chung, cùng đọ thời trang sân bay đã là chuyện của ít nhất 3 năm trước

Suốt năm 2024, BLACKPINK gần như không có bất kỳ chuyến bay công khai nào cùng nhau. Các thành viên tập trung cho hoạt động cá nhân: Jennie ra mắt sản phẩm âm nhạc riêng và liên tục xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, Jisoo thử sức với điện ảnh và quảng cáo, Rosé khẳng định chất giọng độc đáo qua những dự án solo, còn Lisa mở rộng sự nghiệp tại Mỹ và Thái Lan. BLACKPINK thoắt ẩn thoắt hiện, khi ở Mỹ, khi ở Pháp, có thành viên thì ở Hàn. Việc nhóm di chuyển riêng lẻ, mỗi người một lịch trình, dần trở thành điều quen thuộc.

Hiện BLACKPINK đang cùng nhau chạy tour, nhưng hình ảnh xuất hiện công khai ở sân bay cùng nhau vẫn chưa lặp lại lần nào

Bước sang năm 2025, ngay cả khi cùng nhau lưu diễn trong tour diễn DEADLINE, BLACKPINK cũng không xuất hiện công khai tại sân bay với đủ đội hình. Đây là sự khác biệt lớn so với những năm đầu hoạt động. Mỗi thành viên hiện đều di chuyển độc lập, giữ kín lịch trình để đảm bảo sự riêng tư. Chính điều này càng khiến lần xuất hiện chung tại Việt Nam vào năm 2023 trở nên đặc biệt và đáng nhớ.

Trong bối cảnh mỗi thành viên đang theo đuổi sự nghiệp riêng, người hâm mộ càng trân trọng hơn khoảnh khắc ấy và hy vọng một ngày không xa sẽ lại được chứng kiến BLACKPINK đồng hành cùng nhau nhiều hơn.