Không ngờ Mỹ Tâm 23 năm trước trông như thế này

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ lại tấm hình thời trẻ của cô từ năm 2002. Điều đáng chú ý là hình ảnh chụp từ 23 năm trước được đặt cạnh tấm hình chụp lại khoảnh khắc ở hiện tại. Đi kèm tấm hình này, “họa mi tóc nâu” viết "23 năm trước và bây giờ, hẹn gặp khán giả tại liveshow See The Light”.

Ảnh chụp màn hình

Nhanh chóng bài đăng này thu hút hơn 10.000 lượt tương tác và hơn 400 lượt bình luận. Đa số người dùng đều dành lời khen cho nhan sắc “không tuổi” của nữ ca sĩ sinh năm 1981.

Một tài khoản có tên Trang Le nhận xét: “2002 mình 15 tuổi học lớp 10. Giờ 2025 con trai mình 14 tuổi rồi mà idol của mình vẫn trẻ đẹp như xưa”. Tài khoản Mít Cương lại để lại bình luận: “23 năm trước Mỹ Tâm ngây thơ, xinh đẹp. Giờ Mỹ Tâm sắc sảo hơn nhưng vẫn xinh đẹp”. “Thời gian bỏ quên cô ấy”, tài khoản Tú NH chia sẻ.

Theo đó, Mỹ Tâm là ca sĩ nhận được nhiều tình cảm của công chúng. Ngoài giọng hát, mỗi lần xuất hiện cô đều gây sốt với nhan sắc “lão hóa ngược”. Cụ thể, dịp 2/9 vừa qua, ca sĩ Mỹ Tâm tham gia biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình. Cô khiến nhiều người hâm mộ phải thốt lên với làn da đẹp không tì vết.

Không chỉ gây sốt với nhan sắc khi xuất hiện trên sân khấu, trong những khoảnh khắc đời thường, Mỹ Tâm vẫn chiếm trọn tình cảm của khán giả nhờ vẻ đẹp tự nhiên và sự giản dị.

Từng chia sẻ trên truyền thông, Mỹ Tâm cho biết bí quyết duy trì sự trẻ trung là ăn uống hợp lý. “Tôi hạn chế ăn đồ ngọt, đồ béo và ăn đúng khung giờ. Tôi cũng có chăm sóc da, dưỡng ẩm một chút”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Ngoài ra, Mỹ Tâm còn hạn chế trang điểm đậm. Khi không có lịch trình công việc, cô hạn chế trang điểm hoặc trang điểm rất nhạt để giữ cho da được thông thoáng. Để mặt mộc tự nhiên cũng là cách giúp người đẹp sinh năm 1981 trông trẻ trung hơn.

Nhắc đến Mỹ Tâm, khán giả luôn hết lời khen ngợi bởi chặng đường sự nghiệp "nói không với scandal". Cô giữ vững vị trí đặc biệt trong lòng công chúng nhờ tinh thần làm nghề nghiêm túc và nỗ lực không ngừng đổi mới hình ảnh.

Không chỉ là ca sĩ, cô còn thử sức ở nhiều vai trò khác như sản xuất phim, tổ chức các liveshow quy mô lớn và duy trì nhiều dự án thiện nguyện lâu dài.

Hiện Mỹ Tâm đang tất bật chuẩn bị cho live concert See The Light, dự kiến diễn ra ngày 13.12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).