Đoạn tin nhắn cứu rỗi nữ ca sĩ vô danh: Sự nghiệp vỏn vẹn 13 fan, sau 1 đêm tăng sốc 460.000%

Ở thời đại mà kỹ thuật số lên lên ngôi, thành công của một nghệ sĩ được tính bằng lượng album, lượng stream hay số view cho sản phẩm âm nhạc. Đặc biệt, sự bành trướng của Spotify càng đặt nặng áp lực vô hình mang tên stream lên những người nghệ sĩ. Lượt nghe và số người nghe hàng tháng là 2 yếu tố chính để dân tình gán mác nghệ sĩ nổi tiếng hay không.

Mới đây, nugupromotor, một tài khoản X chuyên quảng bá miễn phí cho những nghệ sĩ nugu hay còn gọi là “vô danh tiểu tốt” đã thu hút hàng chục triệu lượt xem. Cụ thể, chủ thớt kêu gọi cộng đồng mạng “ngó nghiêng” thử các ca khúc của Jangma - nữ ca sĩ chỉ có vỏn vẹn 13 người nghe hàng tháng dù đã chăm chỉ ca hát suốt 2 năm qua.

Jangma là một nữ ca sĩ indie vô danh, giấu mặt

Cô nàng từng sở hữu vỏn vẹn 13 fan

Bài đăng giúp Jangma thu hút thêm vào trăm fan, đồng thời nhanh chóng đánh tiếng đến nữ ca sĩ. Chỉ sau vài tiếng, Jangma gửi tâm thư đến tài khoản X này, bày tỏ sự biết ơn và trân trọng khi sản phẩm âm nhạc của cô được nhiều người tìm nghe và nhận về những bình luận ấm áp. Với cô, đây giống như món quà Giáng sinh sớm, và cô xem chủ thớt đã chia sẻ bài đăng như “ông già Noel” của mình.

Nguyên văn đoạn tin nhắn của Jangma:

Xin chào! Mình là Jangma đây. Trước tiên, cho mình xin lỗi vì đã kiểm tra hơi muộn và giờ mới gửi lời cảm ơn đến bạn. Có nhiều người nói với mình rằng họ biết đến mình qua bài đăng trên Twitter của bạn, nên mình thật sự muốn chủ động liên hệ để cảm ơn.

Mình không biết diễn tả thế nào cho trọn vẹn niềm vui và sự biết ơn lúc này. Nhờ bạn mà rất nhiều người đã tìm nghe bài hát của mình và để lại những lời bình luận ấm áp. Ai cũng dễ thương và tử tế vô cùng. Giáng sinh còn chưa đến mà mình đã nhận được một món quà tuyệt vời đến mức không biết phải nói lời cảm ơn sao cho đủ. Bạn đúng là “ông già Noel” của mình đó. Thật sự cảm ơn bạn.

Mình mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn và bạn luôn hạnh phúc. Mình hơi lo không biết cảm xúc có được truyền tải trọn vẹn không vì mình phải dùng trình dịch. Chúc bạn một mùa cuối năm ấm áp. Cảm ơn bạn đã đọc.

Sau đó, nugupromotor tiếp tục chia sẻ lời nhắn chân thành của Jangma, và bài đăng nhanh chóng tiếp cận đông đảo cư dân mạng. Bài viết nhận được lượng tương tác khủng, với hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Chỉ sau một đêm, số người nghe hàng tháng của Jangma đã tăng “sốc” hơn 460.000%, từ 13 lên đến 60.000 người - một bước nhảy vọt ấn tượng với một nữ ca sĩ còn vô danh như cô.

Đoạn tin nhắn đã trở thành hit tweet, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dùng mạng

Người người nhà nhà đổ xô đi nghe nhạc Jangma, ủng hộ sự nghiệp ca hát cho nữ ca sĩ

Ở bên dưới phần bình luận, mọi người dành lời khen đến giọng hát ngọt ngào, dễ cảm của nữ ca sĩ. Các bài nhạc được đánh giá ổn áp, vừa vặnđể replay và đủ đối với một nữ ca sĩ indie như Jangma.

Jangma bắt đầu phát hành nhạc từ năm 2023. Dù giữ đời tư kín tiếng và ít thông tin trên mạng, cô vẫn đều đặn gửi đến khán giả các sản phẩm mới mỗi năm. Ca khúc gần nhất, Eternally , ra mắt ngày 30/9/2025, từ một bài hát chỉ hơn 100 lượt nghe, đã nhanh chóng đạt hơn 44 nghìn lượt stream.

Cộng đồng mạng hy vọng đây sẽ là bước đệm để Jangma tiếp tục theo đuổi âm nhạc, thu hút sự chú ý từ các nhà sản xuất và công ty quản lý. Câu chuyện của Jangma cũng cho thấy sức mạnh tuyệt vời của mạng xã hội trong việc đưa những nghệ sĩ ít được biết đến gần hơn với người nghe. Trong thế giới nhạc số, mỗi cú nhấp chuột đều có thể tạo ra bất ngờ. Chỉ một hành động nhỏ từ cộng đồng cũng đủ mở ra cơ hội mới cho những tài năng âm thầm cống hiến ngoài kia.