8Wonder Winter 2025 là một trong số nhạc hội được khán giả Việt mong chờ nhất dịp cuối năm nay nhờ dàn line-up quy tụ dàn sao đình đám từ Á đến Âu như Alicia Keys, aespa, Dimash, HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương và MAYDAYs. Tuy nhiên, vào buổi sáng 21/11, fanpage chính thức của 8wonder bất ngờ đăng tải thông báo chính thức về việc huỷ toàn bộ 8Wonder Winter 2025.

Theo Ban Tổ chức, một số vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuẩn bị, khiến sự kiện, vốn dự kiến diễn ra ngày 06/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Hà Nội), buộc phải dừng lại sau khi đã được xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng.

Trong thông báo, Ban Tổ chức gửi lời xin lỗi đến khán giả, nghệ sĩ và các đối tác vì những bất tiện không mong muốn, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ dành cho chương trình suốt thời gian qua. Toàn bộ vé đã bán sẽ được hoàn tiền 100%, đồng thời quy trình hoàn vé sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất trên các kênh thông tin chính thức của 8Wonder. BTC bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của người hâm mộ ở các mùa 8Wonder tiếp theo.

Thông tin huỷ show ngay lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ ngỡ ngàng xen lẫn tiếc nuối. Bên cạnh đó, cũng có không ít bình luận bày tỏ sự thông cảm với BTC, hy vọng chương trình sẽ sớm trở lại trong một phiên bản trọn vẹn hơn.

Thông báo của fanpage 8Wonder

Nguyên văn bản thông báo của 8Wonder:

Ban Tổ chức 8Wonder Winter 2025 xin thông báo đến quý khán giả, đối tác và nghệ sĩ:

Do một số vấn đề phát sinh ngoài mong đợi ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức sự kiện, vì vậy sau khi xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng, Ban Tổ chức rất tiếc phải thông báo: 8Wonder Winter 2025, dự kiến diễn ra ngày 06/12/2025 tại VEC Hà Nội, sẽ không thể tiếp tục tổ chức như kế hoạch ban đầu.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những bất tiện có thể phát sinh từ quyết định này. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể người hâm mộ và đối tác đã đồng hành - ủng hộ 8Wonder Winter 2025.

Toàn bộ khách hàng đã mua vé sẽ được hoàn tiền đầy đủ. Chi tiết về quy trình và thời gian hoàn vé sẽ được cập nhật trên các kênh thông tin chính thức của chương trình trong thời gian sớm nhất.

Một lần nữa, BTC xin trân trọng cảm ơn sự thông cảm, ủng hộ của quý khán giả, đối tác và nghê sĩ. Hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng quý vị tại những mùa 8Wonder tiếp theo.