Noo Phước Thịnh - Đức Phúc hủy show

Theo dự kiến vào ngày 15/11 tới đây, Đức Phúc sẽ có một đêm nhạc đặc biệt hội ngộ khán giả thủ đô sau khi giành ngôi vị Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 với Phù Đổng Thiên Vương làm nên lịch sử tại Moscow, Nga. Không chỉ thế, người hâm mộ còn bất ngờ khi khách mời "sít rịt" được hé lộ không ai khác chính là Noo Phước Thịnh.

Dù cả hai nghệ sĩ từng không ít lần góp mặt chung trong một sự kiện âm nhạc nhưng việc Noo Phước Thịnh trở thành khách mời trong đêm minishow riêng của Đức Phúc là lần đầu tiên nên càng khiến khán giả mong chờ. Tuy nhiên mới đây, BTC của sự kiện đã đưa ra thông báo về việc phải tạm hoãn show diễn.

Thông báo tạm hoãn show có Noo Phước Thịnh - Đức Phúc

Cụ thể, BTC của đêm nhạc thông báo vì lý do bất khả kháng nhằm đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe của nghệ sĩ, đêm minishow của Đức Phúc cùng khách mời Noo Phước Thịnh dự kiến diễn ra vào ngày 15/11 sẽ được dời sang năm 2026.

BTC khẳng định toàn bộ vé đã mua sẽ được hoàn trả 100% cho khán giả trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra BTC cũng cho biết minishow sẽ được kết hợp cùng chuỗi hoạt động đặc biệt của nghệ sĩ và được đầu tư kỹ lưỡng hơn để mang tới cho khán giả trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Thông báo được BTC đưa ra chỉ cách sự kiện khoảng 3 ngày

Sau chiến thắng tại cuộc thi Intervision 2025, Đức Phúc đang là cái tên được quan tâm cực lớn từ khán giả trong nước lẫn quốc tế. Màn trình diễn Phù Đổng Thiên Vương giúp nam ca sĩ ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ giọng hát nội lực và thông điệp mang đậm tinh thần Việt Nam. Chính vì vậy, thông tin về một đêm nhạc riêng tại Hà Nội được công bố cách đây không lâu đã nhanh chóng "gây bão", thu hút đông đảo người hâm mộ săn vé.

Tuy nhiên, việc chương trình bất ngờ tạm hoãn chỉ trước ngày diễn ra 3 ngày khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Dưới phần bình luận của thông báo, hàng loạt fan bày tỏ sự hụt hẫng khi không thể gặp trực tiếp Đức Phúc sau chiến thắng lịch sử. Dù đêm diễn buộc phải dời sang năm 2026 nhưng với lời hứa hẹn từ BTC rằng sự kiện sẽ được đầu tư kỹ lưỡng hơn và gắn liền với chuỗi hoạt động đặc biệt của Đức Phúc, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một màn trở lại "bùng nổ" trong thời gian tới.