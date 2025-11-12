NewJeans lại tự biến mình thành trò hề

Ngày 12/11, công ty ADOR gây chấn động khi thông báo về tình hình NewJeans, cụ thể là 2 thành viên Haerin và Hyein. Theo đó, sau thời gian kiện tụng kéo dài, 2 thành viên này quyết định trở lại công ty.

Thông báo của ADOR:

"Các thành viên Haerin và Hyein của NewJeans đã bày tỏ ý định tiếp tục hoạt động cùng ADOR. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng với gia đình và thảo luận cùng công ty, họ đã quyết định tôn trọng phán quyết của tòa án và cam kết tuân thủ hợp đồng độc quyền."

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp Haerin và Hyein có thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật một cách suôn sẻ. Chúng tôi cũng rất hi vọng nhận được sự ủng hộ ấm áp từ các fan và kính mong mọi người hạn chế đưa ra những suy đoán không chính xác về các thành viên."

Hai thành viên nhỏ tuổi nhất của NewJeans - Hyein (2008)

... Haerin (2005) quyết định chấm dứt việc đối đầu với công ty chủ quản

Thông báo này ngay lập tức dậy sóng toàn Kpop. Hai thành viên nhỏ tuổi nhất của NewJeans - Haerin (2005) và Hyein (2008) đã chính thức “quay xe”, chấm dứt việc đối đầu với công ty chủ quản. Đây là bước ngoặt lớn, khi trước đó cả 5 thành viên đang đồng lòng khởi kiện ADOR, tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng độc quyền. Việc Haerin và Hyein chọn đứng về phía công ty khiến đội hình NewJeans rạn nứt nghiêm trọng, trong khi ba thành viên còn lại Minji, Hanni và Danielle chưa có động thái mới.

NewJeans thua kiện trong vụ tranh chấp hợp đồng độc quyền với ADOR

Động thái này diễn ra chỉ hai tuần sau khi Tòa án Trung tâm Seoul ra phán quyết sơ thẩm, tuyên bố NewJeans thua kiện trong vụ tranh chấp hợp đồng độc quyền với ADOR. Theo đó, tòa xác nhận hợp đồng giữa hai bên vẫn còn hiệu lực và nhóm buộc phải tiếp tục hợp tác với công ty quản lý. Ngoài việc phải chi trả toàn bộ chi phí kiện tụng, tòa cũng khẳng định quyết định sa thải CEO Min Hee Jin của HYBE là hợp pháp, đồng thời chỉ ra Min Hee Jin đã có hành vi tạo dư luận tiêu cực nhằm gây áp lực lên HYBE - tập đoàn mẹ của ADOR.

Cuộc chiến pháp lý giữa Min Hee Jin, HYBE và NewJeans đã kéo dài hơn 1 năm

Cuộc chiến pháp lý này đã kéo dài hơn 1 năm qua. Từ tháng 4/2024, HYBE tiến hành kiểm toán nội bộ ADOR và cáo buộc Min Hee Jin có ý định tách công ty cùng NewJeans ra khỏi tập đoàn. Phía Min Hee Jin phản pháo bằng cuộc họp báo công khai chỉ trích HYBE bóp nghẹt sáng tạo. Từ đó, mâu thuẫn giữa hai bên leo thang, kéo theo làn sóng tranh cãi khổng lồ giữa người hâm mộ, giới chuyên môn và truyền thông Hàn Quốc.

Cuối năm 2024, cả 5 thành viên NewJeans đồng loạt tuyên bố chấm dứt hợp đồng độc quyền với ADOR

Cú sốc lớn nhất đến vào cuối năm 2024, khi cả 5 thành viên NewJeans đồng loạt tuyên bố chấm dứt hợp đồng độc quyền với ADOR. Một nhóm idol Gen Z mới chỉ ra mắt 2 năm dám công khai đối đầu với tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc đã trở thành chuyện chưa từng có trong lịch sử Kpop. Fan quốc tế chia rẽ sâu sắc: một bên ủng hộ NewJeans và Min Hee Jin, tin rằng họ bị đối xử bất công; bên còn lại cho rằng NewJeans nổi loạn vô cớ, bị lợi dụng trong cuộc chiến quyền lực giữa CEO và tập đoàn.

Sau khi tòa tuyên kết quả thua kiện, đại diện pháp lý của nhóm tuyên bố sẽ kháng cáo. “Các thành viên tôn trọng phán quyết, nhưng trong bối cảnh lòng tin với ADOR đã hoàn toàn sụp đổ, việc quay lại hợp tác là điều không thể. Chúng tôi sẽ nộp đơn kháng cáo ngay lập tức”. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy nửa tháng, Haerin và Hyein bất ngờ thay đổi lập trường, chấp nhận trở lại công ty.

Nếu NewJeans đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có lý do hợp pháp được tòa công nhận, nhóm có thể phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ

Theo giới phân tích, đây là quyết định mang yếu tố chiến lược. Nếu NewJeans đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có lý do hợp pháp được tòa công nhận, nhóm có thể phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ. Con số được truyền thông Hàn Quốc ước tính dao động từ 300 đến 600 tỷ KRW - tương đương 225 đến 449 triệu USD, tức hơn 5.500 tỷ đến 11.000 tỷ đồng Việt Nam. Khoản tiền phạt này được tính dựa trên hướng dẫn hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc, trong đó phí phạt tương ứng với doanh thu trung bình hàng tháng nhân với số tháng còn lại của hợp đồng. Mà doanh thu của ADOR trên thực tế gần như hoàn toàn dựa vào NewJeans.

Không chỉ vậy, trong quá trình tranh chấp, tòa án Hàn Quốc cũng ban hành lệnh cấm tạm thời, yêu cầu NewJeans không được hoạt động độc lập ngoài ADOR cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Nếu nhóm vi phạm, mỗi thành viên sẽ phải chịu mức phạt 1 tỷ won (khoảng 18,8 tỷ đồng) cho mỗi lần hoạt động trái phép. Nếu cả 5 người cùng vi phạm, tổng số tiền có thể lên đến 93 tỷ đồng cho một lần.

Min Hee Jin - cựu CEO ADOR đã thành lập công ty giải trí mới mang tên OOAK

Trong khi đó, Min Hee Jin - cựu CEO ADOR đã thành lập công ty giải trí mới mang tên OOAK Co., Ltd. (phát âm là “oh-kay”) vào ngày 16/10/2025. Theo Korea Joongang Daily, công ty này đăng ký hoạt động trong nhiều lĩnh vực như quản lý nghệ sĩ, sản xuất, phân phối âm nhạc, tổ chức sự kiện và phát triển thương hiệu, với trụ sở đặt tại khu Garosugil, Sinsa-dong, Gangnam (Seoul). Việc thành lập OOAK được giới chuyên môn nhận định là bước đi chiến lược của Min Hee Jin trong bối cảnh pháp lý nhạy cảm hiện tại, mở đường cho những kế hoạch nghệ thuật độc lập sau khi rời ADOR. Tin đồn về việc NewJeans bị "bỏ rơi" bởi chính Min Hee Jin đã râm ran nhiều tháng qua.

Với hai thành viên trẻ như Haerin và Hyein, số tiền phạt và rủi ro pháp lý là quá lớn, và việc đóng băng hoạt động quá lâu gần như đào thải cả haikhỏi thị trường Kpop. Việc “quay xe” được xem là lựa chọn hợp lý nhất để tránh hậu quả nặng nề.

Với hai thành viên trẻ như Haerin và Hyein, số tiền phạt và rủi ro pháp lý là quá lớn

Giới chuyên môn Hàn Quốc nhận định động thái này có thể mở đường cho việc tái khởi động NewJeans dưới trướng ADOR, dù đội hình hiện tại chưa rõ sẽ được duy trì ra sao. ADOR cũng được đánh giá là công ty có khả năng tạo điều kiện và tái thiết hình ảnh cho Haerin - Hyein nếu họ tiếp tục hoạt động, đặc biệt khi cả hai vẫn còn tiềm năng phát triển mạnh với Gen Z, Gen Alpha.

NewJeans vẫn có khả năng hoạt động với 2 thành viên dưới trướng HYBE

Trước khi vướng vào vòng xoáy kiện tụng, NewJeans từng là “con cưng” toàn cầu của Kpop. Ra mắt năm 2022 dưới bàn tay của Min Hee Jin, nhóm nhanh chóng gây bão với chuỗi hit Attention, Hype Boy, Ditto, Super Shy,... trở thành biểu tượng Y2K của thế hệ Gen Z. Hình ảnh tự nhiên, tươi mới, không rập khuôn giúp NewJeans định nghĩa lại khái niệm “thần tượng nữ” trong kỷ nguyên mới. Nhóm từng được vinh danh tại Billboard Women in Music, xuất hiện tại sân khấu Lollapalooza và trở thành gương mặt đại diện của loạt thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới.

NewJeans từng là "tương lai toàn cầu" mới của Kpop

Chỉ trong vòng một năm, NewJeans đã vươn lên vị thế nhóm nữ số 1 Gen 4, mở ra kỷ nguyên riêng cho âm nhạc và phong cách Kpop hiện đại. Nhưng rồi, tranh chấp pháp lý giữa Min Hee Jin - HYBE đã khiến tất cả sụp đổ. Việc Haerin và Hyein quay về ADOR có thể giúp một phần cánh cửa cơ hội mở lại, song đồng thời cũng đặt dấu chấm hết cho hình ảnh đoàn kết mà NewJeans từng có.

NewJeans liên tục khiến công chúng ngán ngẩm

Công chúng đang ngán ngẩm trước drama dài tập của NewJeans. Đang được đà phát triển, 5 thành viên bỗng dưng "nổi loạn" đòi đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đuối trong vụ kiện, 2 thành viên "quay xe". NewJeans liên tục biến mình thành trò hề. Từ nhóm nhạc biểu tượng của thế hệ mới, NewJeans giờ trở thành tâm điểm của cuộc chiến quyền lực khốc liệt nhất trong lịch sử Kpop - nơi hai thành viên trẻ tuổi buộc phải đưa ra lựa chọn để làm lại tương lai của chính mình.