NewJeans chịu thua

Ngày 12/11, công ty ADOR gây chấn động khi thông báo về tình hình NewJeans, cụ thể là hai thành viên Haerin và Hyein. Theo đó, sau thời gian kiện tụng kéo dài, hai thành viên này đã quyết định trở lại công ty.

Thông báo của ADOR:

“Các thành viên Haerin và Hyein của NewJeans đã bày tỏ ý định tiếp tục hoạt động cùng ADOR. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng với gia đình và thảo luận cùng công ty, họ đã quyết định tôn trọng phán quyết của tòa án và cam kết tuân thủ hợp đồng độc quyền. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp Haerin và Hyein có thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật một cách suôn sẻ. Chúng tôi cũng rất hi vọng nhận được sự ủng hộ ấm áp từ các fan và kính mong mọi người hạn chế đưa ra những suy đoán không chính xác về các thành viên.”

Haerin và Hyein đã quyết định trở lại công ty ADOR

Không lâu sau đó, ba thành viên còn lại là Minji, Hanni và Danielle cũng thông qua một số hãng truyền thông công bố quyết định quay lại ADOR: “Gần đây, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đã quyết định trở lại ADOR. Một thành viên hiện đang ở Nam Cực nên việc truyền đạt thông tin bị chậm trễ, và do ADOR chưa có phản hồi nên chúng tôi buộc phải công bố lập trường của mình riêng biệt. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến âm nhạc và sân khấu bằng tất cả sự chân thành. Xin chân thành cảm ơn.”

Tuy nhiên, động thái của ba thành viên này lại chưa hề được ADOR phê duyệt. Công ty nhanh chóng đưa ra phản hồi ngắn gọn: “Chúng tôi hiện đang xác minh ý định thực sự của ba thành viên liên quan đến việc trở lại.”

Ba thành viên còn lại là Minji, Hanni và Danielle cũng thông qua một số hãng truyền thông công bố quyết định quay lại ADOR

Điều này khiến công chúng đặt ra hàng loạt dấu hỏi về quá trình thỏa thuận giữa Minji, Hanni, Danielle và công ty. Nhiều giả thuyết được đưa ra, trong đó nổi bật là tin đồn NewJeans thực chất đã tan rã ý chí từ trước, khi Haerin và Hyein là hai người đầu tiên “quay xe” - đạt được thỏa thuận nội bộ với ADOR và công bố kết luận vào chiều nay (12/11). Ba thành viên còn lại sau đó buộc phải ra thông báo gấp để tránh hệ quả pháp lý phức tạp sau khi hai người rút khỏi vụ kiện.

Tòa án Trung tâm Seoul đã ra phán quyết sơ thẩm vào ngày 29/10, tuyên bố NewJeans thua kiện trong vụ tranh chấp hợp đồng độc quyền với ADOR

Trước đó, Tòa án Trung tâm Seoul đã ra phán quyết sơ thẩm vào ngày 29/10, tuyên bố NewJeans thua kiện trong vụ tranh chấp hợp đồng độc quyền với ADOR. Theo phán quyết, hợp đồng giữa hai bên vẫn còn hiệu lực, và nhóm buộc phải tiếp tục hợp tác với công ty quản lý. Ngoài việc phải chi trả toàn bộ chi phí kiện tụng, tòa cũng khẳng định quyết định sa thải CEO Min Hee Jin của HYBE là hợp pháp, đồng thời chỉ ra việc bà Min đã có hành vi gây dư luận tiêu cực nhằm tạo áp lực lên tập đoàn mẹ HYBE.

Ngay sau khi phán quyết được công bố, phía đại diện pháp lý của nhóm tuyên bố sẽ kháng cáo, nhấn mạnh “các thành viên tôn trọng phán quyết, nhưng trong bối cảnh lòng tin với ADOR đã hoàn toàn sụp đổ, việc quay lại hợp tác là điều không thể”. Thế nhưng chỉ chưa đầy nửa tháng, Haerin và Hyein bất ngờ thay đổi lập trường, chấp nhận trở lại ADOR, một động thái được giới quan sát cho là bước ngoặt chiến lược.

Haerin và Hyein bất ngờ thay đổi lập trường, chấp nhận trở lại ADOR, một động thái được giới quan sát cho là bước ngoặt chiến lược

Theo phân tích của các chuyên gia, nếu NewJeans đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có lý do hợp pháp được tòa công nhận, nhóm có thể phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ từ 300 đến 600 tỷ KRW (tương đương 225 - 449 triệu USD, tức hơn 5.500 đến 11.000 tỷ đồng). Khoản tiền này được tính theo hướng dẫn của Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc, dựa trên doanh thu trung bình hàng tháng nhân với số tháng còn lại của hợp đồng, mà doanh thu của ADOR gần như hoàn toàn đến từ NewJeans.

Không chỉ vậy, trong suốt thời gian tranh chấp, tòa án còn ban hành lệnh cấm tạm thời, yêu cầu nhóm không được hoạt động độc lập ngoài ADOR cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Nếu vi phạm, mỗi thành viên sẽ bị phạt 1 tỷ won (khoảng 18,8 tỷ đồng) cho mỗi lần hoạt động trái phép, đồng nghĩa nếu cả năm người cùng vi phạm, tổng phạt có thể lên đến 93 tỷ đồng cho một lần.

Tin đồn Min Hee Jin bỏ rơi NewJeans đã râm ran nhiều tháng qua

Trong khi đó, cựu CEO ADOR - Min Hee Jin đã thành lập công ty giải trí mới mang tên OOAK Co., Ltd. (phát âm “oh-kay”) vào ngày 16/10/2025. Theo Korea Joongang Daily, OOAK đăng ký hoạt động trong nhiều lĩnh vực như quản lý nghệ sĩ, sản xuất và phân phối âm nhạc, tổ chức sự kiện và phát triển thương hiệu, đặt trụ sở tại Garosugil, Sinsa-dong (Gangnam, Seoul). Động thái này được xem là bước đi mở đường cho sự trở lại độc lập của Min Hee Jin, tách khỏi bối cảnh pháp lý phức tạp tại ADOR. Tin đồn Min Hee Jin bỏ rơi NewJeans đã râm ran nhiều tháng qua.

NewJeans bị cả cộng đồng mạng chê cười

Ban đầu, NewJeans vốn không phải là đối thủ trực tiếp của HYBE. Mọi tranh chấp bắt đầu từ khi HYBE tiến hành kiểm toán nội bộ ADOR, nghi ngờ Min Hee Jin có ý định chiếm quyền kiểm soát công ty vào tháng 4/2024. Cuộc chiến quyền lực dần biến thành “cuộc chiến truyền thông” kéo dài suốt một năm. Sau cùng, Min Hee Jin bị cách chức, rời HYBE và NewJeans bất ngờ trở thành “người trong cuộc”. Nhóm chủ động mở họp báo tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng với ADOR vào tháng 11/2025. Sau đó tự ý đổi tên thành NJZ, nhận lịch biểu diễn ở Hongkong (Trung Quốc) vào tháng 3/2025 mà không thông qua ADOR.

Mọi tranh chấp bắt đầu từ khi HYBE tiến hành kiểm toán nội bộ ADOR, nghi ngờ Min Hee Jin có ý định chiếm quyền kiểm soát

Ở giai đoạn đầu của cuộc chiến, NewJeans và Min Hee Jin nhận được sự đồng cảm lớn từ dư luận. Nhiều người tin rằng HYBE đã đối xử bất công, còn NewJeans chỉ là nạn nhân bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Hình ảnh năm cô gái trẻ trung, mang đậm tinh thần Y2K và phong cách âm nhạc trong trẻo khiến nhóm trở thành “con cưng quốc dân” - nhóm nữ hiếm hoi đạt được tình cảm tuyệt đối của công chúng chỉ sau hai năm debut.

Từ biểu tượng trong sáng, NewJeans trở thành tâm điểm chỉ trích

Nhưng làn sóng ủng hộ ấy đã thay đổi hoàn toàn sau khi phán quyết của tòa được công bố. Từ biểu tượng trong sáng, NewJeans trở thành tâm điểm chỉ trích. Nhiều người gọi nhóm là “kẻ vô ơn”, “được nuôi lớn rồi quay lưng”. Công chúng phân tích những lời cáo buộc của nhóm về việc bị phân biệt đối xử được cho là vô căn cứ, khi chính HYBE đã rót khoản đầu tư khổng lồ để đưa NewJeans trở thành hiện tượng. Từ việc tận dụng danh tiếng BTS để gây chú ý giai đoạn đầu, đến nguồn tài nguyên thời trang, quảng cáo, các dự án quốc tế liên tục đổ về dù nhóm mới ra mắt chưa đầy một năm.

Mỗi thành viên NewJeans còn được nhận thù lao 5 tỷ won trong năm đầu tiên hoạt động - con số kỷ lục trong giới idol tân binh. Vì thế, việc nhóm liên tục than thở “bị đối xử bất công” trong khi được hưởng mọi đặc quyền mà nghệ sĩ Kpop nào cũng mơ ước khiến công chúng Hàn Quốc phẫn nộ. Cư dân mạng bắt đầu xem NewJeans là “trường hợp nổi loạn lố bịch nhất Kpop”. Trong khi nhiều nhóm nhạc khác từng chịu cảnh bị công ty bóc lột, cắt hợp đồng vô lý hay ăn chặn thù lao, thì NewJeans lại đấu tố chính nơi đã đưa mình lên đỉnh cao khiến hình ảnh nhóm sụp đổ hoàn toàn.

Cư dân mạng bắt đầu xem NewJeans là “trường hợp nổi loạn lố bịch nhất Kpop”

Thêm vào đó, phát ngôn của Hanni trong thời gian khủng hoảng càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Những cáo buộc về “môi trường làm việc độc hại” mà Hanni nêu ra bị Bộ Lao động và tòa án bác bỏ vì thiếu bằng chứng. HYBE sau đó công khai video cho thấy nhóm ILLIT đã chủ động chào Hanni, qua đó chứng minh lời nói của cô là sai sự thật. Hậu quả, ILLIT trở thành nạn nhân của bạo lực mạng trong nhiều tháng, trong khi dư luận Hàn Quốc phẫn nộ vì một lời tố vô căn cứ của người nổi tiếng lại được đưa đến tận Quốc hội giải quyết.

Từ đó, danh tiếng của NewJeans lao dốc không phanh. Mạng xã hội Hàn tràn ngập bình luận chỉ trích: “Chẳng phải Hanni nên xin lỗi công khai sao? Tất cả những gì cô ấy nói hóa ra đều là nói dối. Thật sự rợn người.” Người hâm mộ Kpop đồng loạt yêu cầu NewJeans phải xin lỗi LE SSERAFIM và ILLIT - hai nhóm nữ bị “vạ lây” trong giai đoạn drama Min Hee Jin đấu HYBE. NewJeans bị chất vấn về mọi phát ngôn và lập trường trong quá khứ, liên quan đến việc đấu tố HYBE và ADOR phản bội lòng tin, chèn ép nội bộ.

Hanni bị cáo buộc nói dối trước Quốc hội

Giờ đây, khi cả năm thành viên đều “quay xe” trở lại ADOR, phản ứng của công chúng không còn là thương cảm mà là châm biếm. Nhiều người gọi NewJeans là “nhóm nhạc lò vi sóng” - ám chỉ hành động “quay đi quay lại”, thiếu nghiêm túc trong quyết định pháp lý và thái độ làm việc. Sau một năm ồn ào, thứ NewJeans nhận được không phải quyền tự chủ hay tương lai độc lập mà là sự mất mát toàn diện: danh tiếng, cơ hội, niềm tin và tình cảm của khán giả.

Trước khi vướng vào vòng xoáy kiện tụng, NewJeans từng là “con cưng” toàn cầu của Kpop. Ra mắt năm 2022 dưới bàn tay của Min Hee Jin, nhóm nhanh chóng gây bão với chuỗi hit Attention, Hype Boy, Ditto, Super Shy,... trở thành biểu tượng Y2K của thế hệ Gen Z. Hình ảnh tự nhiên, tươi mới, không rập khuôn giúp NewJeans định nghĩa lại khái niệm “thần tượng nữ” trong kỷ nguyên mới. Nhóm từng được vinh danh tại Billboard Women in Music, xuất hiện tại sân khấu Lollapalooza và trở thành gương mặt đại diện của loạt thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới.

NewJeans từng là “con cưng” toàn cầu của Kpop

Chỉ trong vòng một năm, NewJeans đã vươn lên vị thế nhóm nữ số 1 Gen 4, mở ra kỷ nguyên riêng cho âm nhạc và phong cách Kpop hiện đại. Nhưng rồi, tranh chấp pháp lý giữa Min Hee Jin - HYBE đã khiến tất cả sụp đổ. Việc Haerin và Hyein quay về ADOR có thể giúp một phần cánh cửa cơ hội mở lại, song đồng thời cũng đặt dấu chấm hết những gì NewJeans từng có.

Vụ kiện giữa NewJeans và ADOR đã trở thành case study điển hình trong ngành công nghiệp Kpop

Vụ kiện giữa NewJeans và ADOR đã trở thành case study điển hình trong ngành công nghiệp Kpop, nhiều công ty quản lý xiết chặt điều khoản với "gà nhà". Một nhóm nhạc từng được yêu thương bậc nhất Hàn Quốc, nay bị cả cộng đồng mạng chê cười, trở thành ví dụ cay đắng về cách ánh hào quang có thể vụt tắt chỉ vì những quyết định sai lầm.