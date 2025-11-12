Kỷ lục khán giả và vị thế trên bản đồ world tour

Với 100.000 khán giả trong hai đêm diễn tại Ocean Park, Hà Nội trở thành điểm dừng có lượng người tham dự đông thứ hai trong toàn bộ world tour 2025 của G-DRAGON, chỉ sau hai đêm tại Tokyo Dome (Nhật Bản). Con số này cũng giúp sự kiện xác lập kỷ lục là show diễn của nghệ sĩ quốc tế có lượng khán giả lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam.

Trong suốt hơn hai giờ biểu diễn, G-DRAGON đưa khán giả đi qua hành trình âm nhạc trải dài suốt 16 năm của anh - từ những bản hit kinh điển như Heartbreaker, Crooked, Untitled 2014,... đến các sáng tác mới trong album Übermensch. Mỗi tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu đạt chuẩn quốc tế, mang đến trải nghiệm vừa mãn nhãn, vừa chạm cảm xúc.

Mỗi đêm diễn, G-DRAGON đều có hơn 50.000 người cùng hát những ca khúc biểu tượng như POWER, Home Sweet Home, Crooked, Bullshit, Crayon, One of a Kind, Heartbreaker, Who You,... G-DRAGON chỉ cần đưa micro, không cần hát thêm câu nào là khán đài đã nổ tung. Fanchant “điên” nhất lịch sử concert Kpop tại Việt Nam khiến chính anh phải cười mãn nguyện.

G-DRAGON cũng nhiều lần xúc động chia sẻ cảm xúc khi chứng kiến hàng chục nghìn fan Việt đồng thanh hát cùng anh. Trên sân khấu, nam nghệ sĩ còn nhớ anh đã được gặp lại V-FAM sau 141 ngày kể từ đêm mưa huyền thoại VPBank K-star Spark vào tháng 6 vừa qua.

Chặng dừng nhiều "ngoại lệ" nhất của Übermensch

Concert tại Hà Nội không chỉ gây ấn tượng về quy mô mà còn được đánh giá là chặng diễn mang nhiều “ngoại lệ” nhất trong toàn bộ world tour của G-DRAGON. Khác với các điểm dừng trước đó được tổ chức tại các sân khấu trong nhà, Hà Nội là sân khấu quốc tế ngoài trời duy nhất và cũng là điểm dừng duy nhất ngoài Hàn Quốc có màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn. Việc một show quốc tế có thể diễn ra trong không gian mở, kết hợp yếu tố pháo hoa nghệ thuật - vốn đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn cao cho thấy năng lực tổ chức sự kiện của Việt Nam đã tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời vì thế không chỉ là phần kết của đêm diễn, mà còn là biểu tượng cho tầm vóc mới của thị trường biểu diễn Việt Nam.

Song song với yếu tố sân khấu, Hà Nội còn ghi dấu bước ngoặt trong mô hình hợp tác thương hiệu. Lần đầu tiên trong toàn bộ world tour của G-DRAGON, nhà tài trợ danh xưng (Title Sponsor) là một thương hiệu nội địa - VPBank. Sự hiện diện của một thương hiệu Việt đã tạo nên tiền lệ mới: một doanh nghiệp trong nước có thể đảm nhận vai trò trung tâm trong một sự kiện quốc tế tầm cỡ.

Nhờ sự phối hợp giữa các đơn vị cùng công ty chủ quản của nghệ sĩ, khán giả Việt Nam lần đầu tiên được hưởng những đặc quyền chưa từng có ở bất kỳ chặng diễn nào khác trong tour như hệ thống gần 50 xe buýt miễn phí đưa đón fan đến sự kiện, poster tặng kèm có chữ ký tươi của nghệ sĩ, hay cơ hội tham dự buổi soundcheck cùng “anh Long”, một trải nghiệm mà fan cứng nào cũng mơ ước.

Có thể nói, sự thành công của hai đêm diễn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] in Hanoi, presented by VPBank đã minh chứng cho sự phát triển của ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam, nơi nghệ sĩ, khán giả và doanh nghiệp cùng tạo nên một sản phẩm văn hoá mang tầm quốc tế dành cho người Việt.

Mọi chi tiết, từ kết cấu sân khấu, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu, đến kịch bản âm thanh đều phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu từ phía ekip G-DRAGON. Các tiêu chuẩn quốc tế được đáp ứng trọn vẹn, không một chi tiết thừa hay thiếu, mang lại cho khán giả Việt Nam một trải nghiệm thị giác và thính giác đúng nghĩa.

Hà Nội trở thành huyền thoại mới trong hành trình của Übermensch Tour

Trên các diễn đàn quốc tế, fan nước ngoài không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho tình cảm giữa GD và cộng đồng fan Việt. Không ít đoạn video ghi lại khoảnh khắc khán đài hát vang không sót một câu nào - còn “anh Long” thì xúc động nghẹn ngào đã được lan truyền mạnh mẽ, khiến concert Hà Nội trở thành huyền thoại mới trong hành trình của Übermensch Tour. Lấp đầy 100 nghìn người cho 2 đêm concert G-DRAGON, Hà Nội đã chứng minh rằng Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến của những đại concert quốc tế.