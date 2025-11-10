Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đã chính thức khép lại với hai đêm diễn ngày 8 và 9/11 tại Ocean Park, đánh dấu điểm kết thúc chặng quốc tế của world tour trước khi G-DRAGON trở lại Seoul với show encore. Hai đêm concert không chỉ bùng nổ về âm nhạc mà còn khiến khán giả choáng ngợp trước một bữa tiệc thị giác được tính toán đến từng chi tiết. Từ bố cục sân khấu, ánh sáng, LED cho đến trang phục, VCR và xe hoa cúc, tất cả hòa quyện thành một concept thẩm mỹ hoàn chỉnh, nơi G-DRAGON hiện lên như một biểu tượng sống của nghệ thuật và thời trang.

Bữa tiệc thời trang đích thực, không một khoảnh khắc nào xấu

Trang phục là ngôn ngữ thứ hai của G-DRAGON trong tour Übermensch. Tại Hà Nội, anh mặc tổng cộng 6 outfit chính, mỗi outfit tương ứng một chương khác nhau của câu chuyện. Mở màn với jacket đỏ 3D hoa hồng kết hợp vương miện, quần đen và kính râm, tạo hình tượng quyền lực, đầy năng lượng, tượng trưng cho khởi đầu quyết liệt. G-DRAGON dần đổi sang jacket dài đính ngọc trai cho set diễn trên ngai bạc Ubermensch, tạo khí chất lạnh lùng, siêu thực rồi đến set diễn “boy phố” skinny jeans - jacket phong cách hoàng gia. Khi đến encore, GD hoà vào lòng fan với bộ áo khoác lông ấm áp, đi trên xe hoa cúc đáng yêu. GD không giới hạn mình ở bất kì phong cách nào, chỉ 1 concert đã hoá thân với vô số concept đa dạng.

Loạt ảnh thần thái "nét căng" của G-DRAGON:

Tạo hình được trông chờ nhất của mỗi đêm chính là bộ suit lịch lãm với mũ rộng vành. Ở D-1, GD gây ấn tượng cùng bộ cánh màu be lấp lánh, đẹp trai như bạch mã hoàng tử. Đến D-2, anh Long diện bộ cánh mới tinh màu đen sang trọng, đính ngọc cầu kỳ. G-DRAGON mang đến Việt Nam 2 bộ suit cho set diễn Too Bad, Take Me, Drama,... và là lần đầu tiên mặc suit đen trong suốt World Tour. Kết hợp với chân mic cô dâu set up riêng cho Drama, G-DRAGON như chú rể trong mơ của hàng triệu fan girl.

G-DRAGON đã quay trở lại thời đỉnh cao visual với gương mặt góc cạnh, cứ lên sân khấu là khí chất ngôi sao áp đảo người nhìn. Tại Việt Nam, GD đã cho fan Việt thưởng thức “no mắt” bữa tiệc visual của mình. Suốt hai đêm tại Hà Nội, mọi khoảnh khắc của G-DRAGON đều khiến người xem phải ngỡ ngàng. Fan cứ đưa máy chụp là có ảnh nghệ, từ setup sân khấu đến khoảnh khắc GD trong show - khó mà tìm được khoảnh khắc nào xấu.

Visual màn hình LED cũng rất "ra gì và này nọ":

Übermensch - khi triết học hóa thành nghệ thuật trình diễn

Übermensch, nghĩa là “Siêu nhân” theo triết học Nietzsche không chỉ là tên tour, mà còn là kim chỉ nam cho toàn bộ tư duy nghệ thuật của G-DRAGON trong năm 2025. Với anh, Übermensch không nói về sức mạnh thể chất, mà là hành trình tự vượt lên, tái sinh và kiến tạo bản ngã mới. Hà Nội là điểm dừng cuối của hành trình ấy ở nước ngoài, nơi G-DRAGON kết nối mọi yếu tố của tour để tạo nên một sân khấu vừa là nơi trình diễn, vừa là tác phẩm thị giác.

Toàn bộ sân khấu biểu trưng cho ba giai đoạn của con người trong triết học Übermensch: bóng tối, nổi loạn và tái sinh. LED được dựng dạng dàn hàng sân khấu trung tâm, tạo cảm giác như một “hộp ánh sáng” khổng lồ, nơi mỗi góc máy quay, mỗi khung hình đều trở thành một frame phim hoàn chỉnh. Biểu tượng chữ U của GD xuất hiện xuyên suốt show. G-DRAGON không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn, mà còn “tương tác vật lý” với không gian, vừa như một người kể chuyện, vừa như nhân vật chính trong chính thế giới do anh tạo ra.

Điểm nhấn không thể bỏ qua là xe hoa cúc (Peaceminusone) xuất hiện ở encore show, đưa G-DRAGON hoà vào lòng fan Việt. Chiếc xe được trang trí tinh tế với motif hoa cúc, gắn kết visual concept với thương hiệu cá nhân của G-DRAGON.

Concept sân khấu đỉnh cao của G-DRAGON:

Khán giả Hà Nội đã chứng kiến một trong những phiên bản sân khấu hoàn chỉnh nhất của tour - khi mỗi góc máy, mỗi lần zoom đều cho ra visual “nét căng” không góc chết. G-DRAGON không còn biểu diễn đơn thuần mà đang trình chiếu một concept sống, trong đó ánh sáng, âm nhạc và con người cùng kể câu chuyện.