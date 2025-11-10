Hai ngày cuối tuần vừa qua, khán giả Việt Nam háo hức trong không khí chào đón “ông hoàng Kpop” G-DRAGON, người vừa có lần thứ hai trở lại Việt Nam trong năm nay. 2 đêm concert thu hút 100 nghìn người tại Ocean City, là sự kiện âm nhạc được quan tâm nhất thời gian này.

G-DRAGON là tâm điểm cuối tuần qua

Trùng với thời điểm đó, Hoa hậu Đỗ Hà cũng tổ chức lễ cưới cùng ông xã Nguyễn Viết Vương tại Hà Nội vào tối 9/11 - trùng ngày concert D-2 của G-DRAGON. Không khí náo nhiệt của concert G-DRAGON dường như cũng “lan tỏa” đến buổi tiệc cưới khi cô dâu, chú rể và dàn khách mời cùng hòa mình vào âm nhạc sôi động.

Lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội bởi dàn khách mời toàn mỹ nhân đình đám của Vbiz. Từ sớm, những gương mặt nổi tiếng như Lương Thùy Linh, Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân, Thiên Ân, Minh Thư, Phương Anh, Ngọc Thảo… đã lần lượt xuất hiện tại sảnh tiệc. Ai nấy đều rạng rỡ trong những bộ váy thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và quyến rũ.

Đỗ Hà - Viết Vương và dàn khách mời "quẩy tung" trong bữa tiệc đám cưới tại Hà Nội:

Nếu phần lễ diễn ra đầy xúc động khiến nhiều người rưng rưng, thì bữa tiệc đãi khách lại “bùng nổ” theo một cách khác, vui nhộn và tràn ngập tiếng cười. Dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám của Vbiz cùng nhau “cháy hết mình” theo những bản nhạc của BIGBANG, điển hình như bản hit Fanstatic Baby. Cô dâu - chú rể cùng dàn khách mời toàn Hoa - Á hậu vừa hát vừa nhảy trong không khí hứng khởi. Đỗ Hà và Viết Vương hòa nhịp cùng bạn bè, nắm tay nhau cười rạng rỡ, tạo nên những khoảnh khắc “vui quên lối về”.

Đỗ Hà - Viết Vương và dàn khách mời quẩy nhạc BIGBANG

Dàn sao "đu" G-DRAGON ở 1 vũ trụ khác

Cặp đôi Đỗ Hà - Viết Vương nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng không chỉ vì chuyện tình yêu kín tiếng, nhẹ nhàng mà còn bởi những khoảnh khắc ngọt ngào họ dành cho nhau. Doanh nhân Nguyễn Viết Vương nhanh chóng được xếp vào “hội chồng nhà người ta” khi luôn thể hiện sự yêu thương và chiều chuộng vợ hết mực. Sau lễ cưới hoành tráng tại Thanh Hóa và Quảng Trị, đôi tân lang - tân nương tiếp tục tổ chức tiệc chiêu đãi khách mời tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất Hà Nội vào chiều ngày 9/11, khép lại chuỗi sự kiện cưới đầy ấn tượng và đáng nhớ.